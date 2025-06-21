https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/ukraynada-askeri-us-vuruldu-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-rusyaya-gecti-1097215074.html

Ukrayna’da askeri üs vuruldu: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha Rusya’ya geçti

Ukrayna’da askeri üs vuruldu: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha Rusya’ya geçti

Sputnik Türkiye

Donbass’taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusunun hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki askeri üssü ve enerji... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T13:12+0300

2025-06-21T13:12+0300

2025-06-21T13:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece hassas silah ve taarruz İHA’lar kullanarak Ukrayna’da bir askeri hava üssünün altyapısını ve Donbass’taki Ukraynalı güçlere yakıt temin eden bir yakıt-enerji tesisini vurduğu bildirildi.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zaporojye yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 350 askeri etkisiz hale getirilirken 2 tank ve 13 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 97 uçak tipi İHA imha etti.

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rusya

ukrayna

donbass

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti