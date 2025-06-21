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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/ukraynada-askeri-us-vuruldu-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-rusyaya-gecti-1097215074.html
Ukrayna’da askeri üs vuruldu: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha Rusya’ya geçti
Ukrayna’da askeri üs vuruldu: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha Rusya’ya geçti
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusunun hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki askeri üssü ve enerji... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T13:12+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece hassas silah ve taarruz İHA’lar kullanarak Ukrayna’da bir askeri hava üssünün altyapısını ve Donbass’taki Ukraynalı güçlere yakıt temin eden bir yakıt-enerji tesisini vurduğu bildirildi.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zaporojye yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 350 askeri etkisiz hale getirilirken 2 tank ve 13 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 97 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/putin-iranin-nukleer-silah-elde-etmek-istedigine-dair-tek-bir-delil-yok-1097212092.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti

Ukrayna’da askeri üs vuruldu: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha Rusya’ya geçti

13:12 21.06.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Donbass’taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusunun hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki askeri üssü ve enerji tesisini vurduğu bildirildi. Ayrıca Donbass’ta bir yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolüne geçerken Ukrayna ordusunun kaybı bin 350 olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece hassas silah ve taarruz İHA’lar kullanarak Ukrayna’da bir askeri hava üssünün altyapısını ve Donbass’taki Ukraynalı güçlere yakıt temin eden bir yakıt-enerji tesisini vurduğu bildirildi.
Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zaporojye yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 350 askeri etkisiz hale getirilirken 2 tank ve 13 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 97 uçak tipi İHA imha etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
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