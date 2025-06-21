https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/putin-iranin-nukleer-silah-elde-etmek-istedigine-dair-tek-bir-delil-yok-1097212092.html
Putin: İran'ın nükleer silah elde etmek istediğine dair tek bir delil yok
Putin: İran'ın nükleer silah elde etmek istediğine dair tek bir delil yok
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın nükleer silah elde etmek istediğine dair ne Moskova'nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) elinde bir... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T09:25+0300
2025-06-21T09:25+0300
2025-06-21T09:53+0300
dünya
rusya
vladimir putin
i̇ran
i̇srail
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
nükleer silah
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Rusya lideri Vladimir Putin, Sky News Arabia televizyonuna verdiği röportajda, İran’ın nükleer silah elde etmek istediğine dair tek bir delilin olmadığını İsrail’e de defalarca bildirdiklerini söyledi.Putin, “Ne Rusya'nın, ne de UAEA’nın, İran'ın nükleer silah edinmeye hazırlandığına dair hiçbir delinin olmadığını söylemeliyim. İsrail yönetimini bu konuda defalarca bilgilendirdik” şeklinde konuştu.Rus lider, İran’ın nükleer programıyla ilgili bazı detayların olduğunu ve bunların müzakere edilebileceğini ve anlaşmaya varılabileceğini kaydetti.İsrail'in İran'la ilgili bazı tedirginliklerinin olduğunu dile getiren Putin, bu tedirginliklerin kaldırılabileceğini vurguladı.'Ukraynalıların çoğu Rusya’yla dost olmak istiyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna vatandaşlarının çoğunluğunun Rusya’yla dost olmak istediğinden emin olduğunu şu ifadeyle dile getirdi:Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört yeni bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini kaydeden Rus lider, Ukrayna'nın daha iyi bir geleceği hak ettiğini ve çatışmayı uzatan üçüncü tarafların elinde bir araç olmaması gerektiğini vurgulayarak şunu dedi:
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rusya
i̇ran
i̇srail
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rusya, vladimir putin, i̇ran, i̇srail, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silah
rusya, vladimir putin, i̇ran, i̇srail, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silah
Putin: İran'ın nükleer silah elde etmek istediğine dair tek bir delil yok
09:25 21.06.2025 (güncellendi: 09:53 21.06.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın nükleer silah elde etmek istediğine dair ne Moskova'nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) elinde bir delilinin olmadığını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Sky News Arabia televizyonuna verdiği röportajda, İran’ın nükleer silah elde etmek istediğine dair tek bir delilin olmadığını İsrail’e de defalarca bildirdiklerini söyledi.
Putin, “Ne Rusya'nın, ne de UAEA’nın, İran'ın nükleer silah edinmeye hazırlandığına dair hiçbir delinin olmadığını söylemeliyim. İsrail yönetimini bu konuda defalarca bilgilendirdik” şeklinde konuştu.
Rus lider, İran’ın nükleer programıyla ilgili bazı detayların olduğunu ve bunların müzakere edilebileceğini ve anlaşmaya varılabileceğini kaydetti.
İsrail'in İran'la ilgili bazı tedirginliklerinin olduğunu dile getiren Putin, bu tedirginliklerin kaldırılabileceğini vurguladı.
'Ukraynalıların çoğu Rusya’yla dost olmak istiyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna vatandaşlarının çoğunluğunun Rusya’yla dost olmak istediğinden emin olduğunu şu ifadeyle dile getirdi:
Ukrayna halkının çoğunluğunun Rusya ile dostça ilişkiler sürdürmek istediğinden eminim. Tüm bu konular 2022'de İstanbul'da görüşüldü ve bunu vurgulamak ve şunu belirtmek istiyorum ki, 2022'de bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik.
Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört yeni bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini kaydeden Rus lider, Ukrayna'nın daha iyi bir geleceği hak ettiğini ve çatışmayı uzatan üçüncü tarafların elinde bir araç olmaması gerektiğini vurgulayarak şunu dedi:
Ukrayna’nın kendi ulusal çıkarlarını gütmesini umuyorum, Kiev rejiminin arkasında duran üçüncü tarafların çıkarlarını değil.