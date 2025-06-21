https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/putin-iranin-nukleer-silah-elde-etmek-istedigine-dair-tek-bir-delil-yok-1097212092.html

Putin: İran'ın nükleer silah elde etmek istediğine dair tek bir delil yok

Putin: İran'ın nükleer silah elde etmek istediğine dair tek bir delil yok

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın nükleer silah elde etmek istediğine dair ne Moskova'nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) elinde bir... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T09:25+0300

2025-06-21T09:25+0300

2025-06-21T09:53+0300

dünya

rusya

vladimir putin

i̇ran

i̇srail

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

nükleer silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097206249_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_2350c4f45234e2f7d5887acc47fa9111.jpg

Rusya lideri Vladimir Putin, Sky News Arabia televizyonuna verdiği röportajda, İran’ın nükleer silah elde etmek istediğine dair tek bir delilin olmadığını İsrail’e de defalarca bildirdiklerini söyledi.Putin, “Ne Rusya'nın, ne de UAEA’nın, İran'ın nükleer silah edinmeye hazırlandığına dair hiçbir delinin olmadığını söylemeliyim. İsrail yönetimini bu konuda defalarca bilgilendirdik” şeklinde konuştu.Rus lider, İran’ın nükleer programıyla ilgili bazı detayların olduğunu ve bunların müzakere edilebileceğini ve anlaşmaya varılabileceğini kaydetti.İsrail'in İran'la ilgili bazı tedirginliklerinin olduğunu dile getiren Putin, bu tedirginliklerin kaldırılabileceğini vurguladı.'Ukraynalıların çoğu Rusya’yla dost olmak istiyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna vatandaşlarının çoğunluğunun Rusya’yla dost olmak istediğinden emin olduğunu şu ifadeyle dile getirdi:Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört yeni bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini kaydeden Rus lider, Ukrayna'nın daha iyi bir geleceği hak ettiğini ve çatışmayı uzatan üçüncü tarafların elinde bir araç olmaması gerektiğini vurgulayarak şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-devlet-baskani-putin-spief-2025te-konusuyor-1097190941.html

rusya

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, i̇ran, i̇srail, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silah