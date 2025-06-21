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'Trump ve Harvard anlaşmaya yakın': Filistin protestoları sonrası tarihi uzlaşma sinyali
'Trump ve Harvard anlaşmaya yakın': Filistin protestoları sonrası tarihi uzlaşma sinyali
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin’e destek gösterileri ve kapsayıcılık politikaları nedeniyle federal fonları kesilen Harvard Üniversitesi’yle müzakerelerin... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T18:29+0300
2025-06-21T18:29+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile federal hükümet arasında yaşanan gerilimi sona erdirmek için yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımında, üniversiteyle 'yakın çalıştıklarını' belirterek önümüzdeki hafta içinde bir uzlaşmanın duyurulmasının 'çok muhtemel' olduğunu ifade etti.Trump, Harvard yönetiminin müzakerelerde 'son derece yapıcı bir tutum' sergilediğini belirterek olası anlaşmanın 'akıl almaz derecede tarihi olacağını' vurguladı. ABD Başkanı, bu anlaşmanın yalnızca Harvard için değil, tüm ülke adına olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.Ne olmuştu?Müzakerelerin ana gündemini, Harvard kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler ve üniversitenin sürdürdüğü çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programları oluşturuyor. Bu gelişmeler sonrası federal hükümet, Harvard’a sağlanan yaklaşık 2.2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelini dondurma kararı almıştı. Trump yönetimi, 'bu tür politikaların antisemitizmi körüklediğini' savunarak ülke genelinde yükseköğretim kurumlarını yakın takibe almıştı.Anlaşmazlık sürecinde Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ile Genel Hizmetler İdaresi’nin (GSA) ortaklığında “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” kurulmuştu. Harvard ise federal fonların kesilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunarak kararı yargıya taşımıştı.
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abd, donald trump, harvard üniversitesi
abd, donald trump, harvard üniversitesi

'Trump ve Harvard anlaşmaya yakın': Filistin protestoları sonrası tarihi uzlaşma sinyali

18:29 21.06.2025
© AP Photo / Ben CurtisHarvard öğrenci protestoları
Harvard öğrenci protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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ABD Başkanı Donald Trump, Filistin’e destek gösterileri ve kapsayıcılık politikaları nedeniyle federal fonları kesilen Harvard Üniversitesi’yle müzakerelerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta bir anlaşma açıklanabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile federal hükümet arasında yaşanan gerilimi sona erdirmek için yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımında, üniversiteyle 'yakın çalıştıklarını' belirterek önümüzdeki hafta içinde bir uzlaşmanın duyurulmasının 'çok muhtemel' olduğunu ifade etti.
Trump, Harvard yönetiminin müzakerelerde 'son derece yapıcı bir tutum' sergilediğini belirterek olası anlaşmanın 'akıl almaz derecede tarihi olacağını' vurguladı. ABD Başkanı, bu anlaşmanın yalnızca Harvard için değil, tüm ülke adına olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Müzakerelerin ana gündemini, Harvard kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler ve üniversitenin sürdürdüğü çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programları oluşturuyor. Bu gelişmeler sonrası federal hükümet, Harvard’a sağlanan yaklaşık 2.2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelini dondurma kararı almıştı. Trump yönetimi, 'bu tür politikaların antisemitizmi körüklediğini' savunarak ülke genelinde yükseköğretim kurumlarını yakın takibe almıştı.
Anlaşmazlık sürecinde Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ile Genel Hizmetler İdaresi’nin (GSA) ortaklığında “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” kurulmuştu. Harvard ise federal fonların kesilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunarak kararı yargıya taşımıştı.
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