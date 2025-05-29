https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/beyaz-saray-sozcusu-leavitt-abdnin-lgbtli-harvard-mezununa-degil-tesisatciya-ihtiyaci-var-1096630847.html
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: ABD'nin LGBT'li Harvard mezununa değil, tesisatçıya ihtiyacı var
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: ABD'nin LGBT'li Harvard mezununa değil, tesisatçıya ihtiyacı var
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt vergi mükelleflerinin parasının Harvard'dan LGBT mezunlarına değil, elektrikçi ve tesisatçı yetiştiren meslek okullarına... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T15:13+0300
2025-05-29T15:13+0300
2025-05-29T15:13+0300
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ABD basınına demeç veren Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın 'Amerikan değerlerini teşvik eden' ve 'ülkemizde en çok ihtiyaç duyduğumuz beceriler' öğreten kurumlara vergi mükelleflerinin parasını vermek istediğini söyledi.Trump yönetiminin tesisatçıları ve elektrikçileri, Ivy League üniversitelerinden mezun olan LGBT mezunlarından daha değerli gördüğünü söyleyen Leavitt, şu cümleleri kaydetti.Leavitt, daha önce Harvard'a fon sağlama konusunda hükümetin 'sağduyulu' politikasına atıfta bulunmuş, ardından 53 milyar dolarlık bağışı olan ve 'Amerikan karşıtı değerleri savunan' bir üniversitenin neden vergi mükelleflerinin fonlarını alması gerektiğini sorgulamıştı.Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2.2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığı'nın Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/harvard-milyar-dolarlarini-kesen-trumpi-dava-acti-1095572173.html
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abd, karoline leavitt, donald trump, harvard, harvard üniversitesi, lgbt, lgbt, lgbt topluluğu
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: ABD'nin LGBT'li Harvard mezununa değil, tesisatçıya ihtiyacı var
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt vergi mükelleflerinin parasının Harvard'dan LGBT mezunlarına değil, elektrikçi ve tesisatçı yetiştiren meslek okullarına gitmesi gerektiğini vurguladı.
ABD basınına demeç veren Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın 'Amerikan değerlerini teşvik eden' ve 'ülkemizde en çok ihtiyaç duyduğumuz beceriler' öğreten kurumlara vergi mükelleflerinin parasını vermek istediğini söyledi.
Trump yönetiminin tesisatçıları ve elektrikçileri, Ivy League üniversitelerinden mezun olan LGBT mezunlarından daha değerli gördüğünü söyleyen Leavitt, şu cümleleri kaydetti.
Başkan vergi mükelleflerinin parasını, Amerikan değerlerini teşvik eden meslek okullarına, programlara ve devlet okullarına vermekle daha çok ilgileniyor. Ancak en önemlisi, ekonomimizde ve toplumumuzda ihtiyaç duyduğumuz becerilere dayalı olarak gelecek nesilleri eğitmekle ilgileniyor.
Leavitt, daha önce Harvard'a fon sağlama konusunda hükümetin 'sağduyulu' politikasına atıfta bulunmuş, ardından 53 milyar dolarlık bağışı olan ve 'Amerikan karşıtı değerleri savunan' bir üniversitenin neden vergi mükelleflerinin fonlarını alması gerektiğini sorgulamıştı.
Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2.2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.
Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığı'nın Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.