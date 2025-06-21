https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/spiefe-144-ulkenin-temsilcileri-katildi-toplamda-80-milyar-dolar-degerinde-1060-sozlesme-imzalandi-1097217272.html

SPIEF’e 144 ülkenin temsilcileri katıldı: Toplamda 80 milyar dolar değerinde 1060 sözleşme imzalandı

SPIEF’e 144 ülkenin temsilcileri katıldı: Toplamda 80 milyar dolar değerinde 1060 sözleşme imzalandı

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na (SPIEF) 144 ülkeden heyetlerin katıldığına dikkat çeken Kobyakov, toplamda 80 milyar dolar değerinde 1060... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T15:02+0300

2025-06-21T15:02+0300

2025-06-21T14:58+0300

dünya

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

anton kobyakov

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SPRIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, forumun sonun gününde düzenlenen basın toplantısında, SPIEF’e aralarında hasım olanlar da dahil 140’tan fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığını bildirdi.Kobyakov, “Aralarında dost ve hasım 144 ülke heyetlerini gönderdi” ifadesini kullandı.Forum kapsamında, kilit öneme sahip ülkelerin temsilcileriyle 24 iş diyalogunun gerçekleştirildiğini anlatan Kobyakov, “Şu an itibariyle toplamda forum sırasında, 6.3 trilyon ruble (80 milyar dolar) değerinde 1060 sözleşme imzalandı” diyerek bunun sadece ticari sır teşkil etmeyen bilgiler olduğuna dikkat çekti.

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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), anton kobyakov