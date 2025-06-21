https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/spiefe-144-ulkenin-temsilcileri-katildi-toplamda-80-milyar-dolar-degerinde-1060-sozlesme-imzalandi-1097217272.html
SPIEF’e 144 ülkenin temsilcileri katıldı: Toplamda 80 milyar dolar değerinde 1060 sözleşme imzalandı
SPIEF’e 144 ülkenin temsilcileri katıldı: Toplamda 80 milyar dolar değerinde 1060 sözleşme imzalandı
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na (SPIEF) 144 ülkeden heyetlerin katıldığına dikkat çeken Kobyakov, toplamda 80 milyar dolar değerinde 1060... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T15:02+0300
2025-06-21T15:02+0300
2025-06-21T14:58+0300
dünya
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
anton kobyakov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/15/1097216832_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_666bebb70e5c9347e21017c104fd90a5.jpg
SPRIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, forumun sonun gününde düzenlenen basın toplantısında, SPIEF’e aralarında hasım olanlar da dahil 140’tan fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığını bildirdi.Kobyakov, “Aralarında dost ve hasım 144 ülke heyetlerini gönderdi” ifadesini kullandı.Forum kapsamında, kilit öneme sahip ülkelerin temsilcileriyle 24 iş diyalogunun gerçekleştirildiğini anlatan Kobyakov, “Şu an itibariyle toplamda forum sırasında, 6.3 trilyon ruble (80 milyar dolar) değerinde 1060 sözleşme imzalandı” diyerek bunun sadece ticari sır teşkil etmeyen bilgiler olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/sirp-cumhuriyeti-lideri-dodik-karapetyanin-tutuklanmasi-rusyayi-ve-rus-kilisesini-cevreleme-cabasi-1097212809.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/15/1097216832_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_1a7500271b2ead36808a3e8a4b8e12ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), anton kobyakov
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), anton kobyakov
SPIEF’e 144 ülkenin temsilcileri katıldı: Toplamda 80 milyar dolar değerinde 1060 sözleşme imzalandı
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na (SPIEF) 144 ülkeden heyetlerin katıldığına dikkat çeken Kobyakov, toplamda 80 milyar dolar değerinde 1060 sözleşmenin imzalandığını belirtti.
SPRIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, forumun sonun gününde düzenlenen basın toplantısında, SPIEF’e aralarında hasım olanlar da dahil 140’tan fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığını bildirdi.
Kobyakov, “Aralarında dost ve hasım 144 ülke heyetlerini gönderdi” ifadesini kullandı.
Forum kapsamında, kilit öneme sahip ülkelerin temsilcileriyle 24 iş diyalogunun gerçekleştirildiğini anlatan Kobyakov, “Şu an itibariyle toplamda forum sırasında, 6.3 trilyon ruble (80 milyar dolar) değerinde 1060 sözleşme imzalandı” diyerek bunun sadece ticari sır teşkil etmeyen bilgiler olduğuna dikkat çekti.