https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/sirp-cumhuriyeti-lideri-dodik-karapetyanin-tutuklanmasi-rusyayi-ve-rus-kilisesini-cevreleme-cabasi-1097212809.html

Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik: Karapetyan’ın tutuklanması Rusya’yı ve Rus Kilisesi’ni çevreleme çabası

Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik: Karapetyan’ın tutuklanması Rusya’yı ve Rus Kilisesi’ni çevreleme çabası

Sputnik Türkiye

Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dodik, Rus iş insanı Karapetyan’ın Ermenistan’da tutuklanmasının Batı’nın dayattığı siyasetin sonucu... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T12:31+0300

2025-06-21T12:31+0300

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Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan’ın 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmasını değerlendirdi.Ermenistan yönetimini Batı’ya uyarak Ortodoks Kilisesi’ne baskı yapmakla suçlayan Dodik, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:“Günümüzde, özellikle Batı'dan, yani kendilerini ısrarla din özgürlüğü de dahil özgürlük ve insan hakları savaşçıları olarak tanıtanlardan, böyle şeyleri görmek ve duymak kesinlikle kabul edilemez” diyen Dodik, Ermenistan yönetiminin Kilise’yi savunan Karapetyan’ı tutuklamasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Dodik, “Bu nedenle, bu zor zamanlarda, Ortodoksluğu benimseyen ve inancımıza bağlı kalma, Tanrı'ya inanma ve insanların barışı ve onuru için dua etme hakkımız olduğuna inanan hepimiz adına Ermenistan'daki kardeşlere destek sözlerimi iletiyorum” diye ekledi.

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sırp cumhuriyeti, milorad dodik, ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan, batı, ortodoks kilisesi