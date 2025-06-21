https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/sirp-cumhuriyeti-lideri-dodik-karapetyanin-tutuklanmasi-rusyayi-ve-rus-kilisesini-cevreleme-cabasi-1097212809.html
Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik: Karapetyan’ın tutuklanması Rusya’yı ve Rus Kilisesi’ni çevreleme çabası
Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik: Karapetyan’ın tutuklanması Rusya’yı ve Rus Kilisesi’ni çevreleme çabası
Sputnik Türkiye
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dodik, Rus iş insanı Karapetyan’ın Ermenistan’da tutuklanmasının Batı’nın dayattığı siyasetin sonucu... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T12:31+0300
2025-06-21T12:31+0300
2025-06-21T12:34+0300
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Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan’ın 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmasını değerlendirdi.Ermenistan yönetimini Batı’ya uyarak Ortodoks Kilisesi’ne baskı yapmakla suçlayan Dodik, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:“Günümüzde, özellikle Batı'dan, yani kendilerini ısrarla din özgürlüğü de dahil özgürlük ve insan hakları savaşçıları olarak tanıtanlardan, böyle şeyleri görmek ve duymak kesinlikle kabul edilemez” diyen Dodik, Ermenistan yönetiminin Kilise’yi savunan Karapetyan’ı tutuklamasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Dodik, “Bu nedenle, bu zor zamanlarda, Ortodoksluğu benimseyen ve inancımıza bağlı kalma, Tanrı'ya inanma ve insanların barışı ve onuru için dua etme hakkımız olduğuna inanan hepimiz adına Ermenistan'daki kardeşlere destek sözlerimi iletiyorum” diye ekledi.
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sırp cumhuriyeti, milorad dodik, ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan, batı, ortodoks kilisesi
sırp cumhuriyeti, milorad dodik, ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan, batı, ortodoks kilisesi
Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik: Karapetyan’ın tutuklanması Rusya’yı ve Rus Kilisesi’ni çevreleme çabası
12:31 21.06.2025 (güncellendi: 12:34 21.06.2025)
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dodik, Rus iş insanı Karapetyan’ın Ermenistan’da tutuklanmasının Batı’nın dayattığı siyasetin sonucu olduğunu belirtti.
Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan’ın 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmasını değerlendirdi.
Ermenistan yönetimini Batı’ya uyarak Ortodoks Kilisesi’ne baskı yapmakla suçlayan Dodik, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Batı'nın, benim ve birçok başkasının da mensup olduğu Ortodoks dünyasına mümkün olduğunca çok zorluk çıkarmak istediği çok açık. Bu, kilise kurumunu yok etme, kilise hiyerarşilerimizin ve din adamlarımızın önemini ve rolünü azaltma ve böylece yalnızca kiliseye değil, aynı zamanda inanca olan güveni de baltalama girişimlerinde kendini gösteriyor.
“Günümüzde, özellikle Batı'dan, yani kendilerini ısrarla din özgürlüğü de dahil özgürlük ve insan hakları savaşçıları olarak tanıtanlardan, böyle şeyleri görmek ve duymak kesinlikle kabul edilemez” diyen Dodik, Ermenistan yönetiminin Kilise’yi savunan Karapetyan’ı tutuklamasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bunun Rusya’yı veya Rus Ortodoks Kilisesi’ni çevreleme, bölgedeki ülkeler üzerindeki nüfuzunu azaltma girişimi olduğu açık. Bana göre, daha önce büyük bir hata yapıldı ve Ukrayna'daki Rus Ortodoks Kilisesi'ne karşı olumsuz adımlar atıldı ve bu, geri adım atmayacaklarının kanıtı.
Dodik, “Bu nedenle, bu zor zamanlarda, Ortodoksluğu benimseyen ve inancımıza bağlı kalma, Tanrı'ya inanma ve insanların barışı ve onuru için dua etme hakkımız olduğuna inanan hepimiz adına Ermenistan'daki kardeşlere destek sözlerimi iletiyorum” diye ekledi.