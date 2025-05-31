https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/bakan-bayraktar-akkuyu-ngs-tamamlandiginda-turkiyenin-elektrik-ihtiyacinin-yuzde-10unu-karsilayacak-1096691571.html

Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak

Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimine ilişkin, "Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T21:22+0300

2025-05-31T21:22+0300

2025-05-31T21:22+0300

poli̇ti̇ka

alparslan bayraktar

gabar dağı

atatürk barajı

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

elektrik

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Konuşmasında Türkiye'nin enerji vizyonunu ve elektriğin önemini anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Birinci görevimiz, Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek. Bu, elbette ki günlük hayatını idamesi için de Türkiye'nin ekonomisi için de önemli. Türkiye'nin adeta bir milli güvenlik, arz güvenliği meselesi" diye konuştu.Zaman zaman farklı problemlerle gündeme gelen bir iş yaptıklarını belirten Bayraktar, "Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye 7-24 elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğal gaz götürmek zorundayız. Bunun için çalışan binlerce enerji emekçisi var. Bu büyük faaliyeti büyük bir gayretle gece gündüz yürütüyoruz" ifadesini kullandı.Bayraktar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Çok kısa bir süre içerisinde orada karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla olduğu ve deniz tabanında da daha sonra 2-2,5 kilometre sondaj yapıp orada bulduğumuz doğal gazı çıkarıyoruz. Bugün Türkiye'nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğal gazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz" dedi.'Kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam ediyoruz'Bakan Bayraktar, Türkiye'nin tarihinin en büyük petrol keşfini de yaptığını belirterek, adı bir dönem terörle, kanla, gözyaşıyla anılan Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildiğini anımsattı.Petrol keşfinin Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağı bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti:"Türkiye, hemen her iktidar döneminde birçok ülke gibi nükleer enerjiye sahip olmakla alakalı planlamalar yaptı ama maalesef buna muvaffak olamadı" diyen Bayraktar, şöyle devam etti:Bakan Bayraktar, enerjiyle ilgili yapılan tüm çalışmalarla vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarını yoğun bir şekilde desteklediklerini dile getirerek, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/saglik-bakanligi-25-yas-alti-kadinlarin-yalnizca-evliyse-jinekoloji-randevusu-alabildigi-1096689150.html

gabar dağı

atatürk barajı

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alparslan bayraktar, gabar dağı, atatürk barajı, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), elektrik