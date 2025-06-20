Hammaddelerin Rus ekonomisine katkısı artık belirleyici değil

Hammaddelerin Rus ekonomisine katkısı artık belirleyici değil

Rus ekonomisinin hammaddeye dayalı bir ekonomi olduğu algısı açık şekilde geride kaldı

Rus ekonomisinin hammaddeye dayalı bir ekonomi olduğu algısı açık şekilde geride kaldı

Rusya'nın dünyanın en büyük ekonomilerden biri olarak statüsünü koruması önemli

Rusya'nın dünyanın en büyük ekonomilerden biri olarak statüsünü koruması önemli

Bazı uzmanlar Rus ekonomisinde resesyon riskine işaret ediyor, buna izin vermemeliyiz

Bazı uzmanlar Rus ekonomisinde resesyon riskine işaret ediyor, buna izin vermemeliyiz

Rusya hiçbir koşulda stagnasyona ve resesyona izin vermemelidir

Rusya hiçbir koşulda stagnasyona ve resesyona izin vermemelidir

Rusya'da yoksul sayısı 2000'den bu yana 42.3 milyondan 10.5 milyona düştü, ancak bu yeterli değil

Rusya'da yoksul sayısı 2000'den bu yana 42.3 milyondan 10.5 milyona düştü, ancak bu yeterli değil

Rusya, yoksulluk oranını rekor düşük seviyeye indirdi, geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 7.2 oldu

Rusya, yoksulluk oranını rekor düşük seviyeye indirdi, geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 7.2 oldu

Rusya'da işsizlik alanında tarihi düşük seviyeyi gördü, bu sorunun oldukça akut olduğu bölgelerde dahi ilerleme var

Rusya'da işsizlik alanında tarihi düşük seviyeyi gördü, bu sorunun oldukça akut olduğu bölgelerde dahi ilerleme var

2025'in en önemli görevi Rus ekonomisinin dengeli büyümeye geçişini sağlamak

2025'in en önemli görevi Rus ekonomisinin dengeli büyümeye geçişini sağlamak

Rus ekonomisinin daha teknolojik hale getirilmesi gerekiyor, bu bir istek değil, bugünün ve yarının meydan okumasıdır ve buna cevap vermemiz gerekiyor

Rus ekonomisinin daha teknolojik hale getirilmesi gerekiyor, bu bir istek değil, bugünün ve yarının meydan okumasıdır ve buna cevap vermemiz gerekiyor