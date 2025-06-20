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Putin: Rusya hiçbir koşulda stagnasyona ve resesyona izin vermemelidir
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Putin: Rus ekonomisinin hammaddeye dayalı olduğu algısı açık şekilde geride kaldı
Putin: Rus ekonomisinin hammaddeye dayalı olduğu algısı açık şekilde geride kaldı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, 28.'si düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda katılımcılara hitap ediyor. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
vladimir putin
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SPIEF-2025'teki konuşmasının başında, katılımcıları selamlayarak SPIEF'in oynadığı role vurgu yaptı.Krizlerin dünyada hızla yayıldığını belirten Putin, bugün buna Ortadoğu'da tanıklık ettiklerinin altını çizdi.Putin, zorlu uluslararası arka plana rağmen Rusya'da GSYİH'nin 2 yıldır dünya ortalamasının üzerinde arttığını belirtti.Putin'in konuşmasında öne çıkan noktalar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/spief-2025-basliyor-kuresel-ekonominin-kalbi-stpetersburgda-atacak-1097094041.html
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), rusya, spief-2025
st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), rusya, spief-2025

Putin: Rus ekonomisinin hammaddeye dayalı olduğu algısı açık şekilde geride kaldı

15:49 20.06.2025 (güncellendi: 16:27 20.06.2025)
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Rusya lideri Putin, 28.'si düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda katılımcılara hitap ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SPIEF-2025'teki konuşmasının başında, katılımcıları selamlayarak SPIEF'in oynadığı role vurgu yaptı.

Krizlerin dünyada hızla yayıldığını belirten Putin, bugün buna Ortadoğu'da tanıklık ettiklerinin altını çizdi.

Putin, zorlu uluslararası arka plana rağmen Rusya'da GSYİH'nin 2 yıldır dünya ortalamasının üzerinde arttığını belirtti.

Putin'in konuşmasında öne çıkan noktalar şu şekilde:

Hammaddelerin Rus ekonomisine katkısı artık belirleyici değil
Rus ekonomisinin hammaddeye dayalı bir ekonomi olduğu algısı açık şekilde geride kaldı
Rusya'nın dünyanın en büyük ekonomilerden biri olarak statüsünü koruması önemli
Bazı uzmanlar Rus ekonomisinde resesyon riskine işaret ediyor, buna izin vermemeliyiz
Rusya hiçbir koşulda stagnasyona ve resesyona izin vermemelidir
Rusya'da yoksul sayısı 2000'den bu yana 42.3 milyondan 10.5 milyona düştü, ancak bu yeterli değil
Rusya, yoksulluk oranını rekor düşük seviyeye indirdi, geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 7.2 oldu
Rusya'da işsizlik alanında tarihi düşük seviyeyi gördü, bu sorunun oldukça akut olduğu bölgelerde dahi ilerleme var
2025'in en önemli görevi Rus ekonomisinin dengeli büyümeye geçişini sağlamak
Rus ekonomisinin daha teknolojik hale getirilmesi gerekiyor, bu bir istek değil, bugünün ve yarının meydan okumasıdır ve buna cevap vermemiz gerekiyor
Sadece geçen yıl Rus girişimciler 77 bin markayı tescil ettirdi, bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 daha fazla
Подготовка к ПМЭФ-2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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