https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/osmanli-ocaklari-ve-ocak-partisi-genel-baskani-kadir-canpolat-olduruldu-1097216989.html

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat abisi tarafından öldürüldü

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat abisi tarafından öldürüldü

Sputnik Türkiye

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T14:54+0300

2025-06-21T14:54+0300

2025-06-21T15:12+0300

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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat silahla vurularak öldürüldü. Erzurum'un Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde Kadir Canpolat ile ağabeyi M. Canpolat arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.Gözaltına alındıAğır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.Kadir Canpolat kimdir?1980 Yılında Erzurum-Horasan ilçesi Çayır düzü köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman şerif beygu ilk okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimi Merkez Mecidiye İmam Hatip lisesini tamamladı. İmam Hatip öğreniminde Ülkü Ocakları ve Alperen Ocaklarını benimsemeye başladı. Aynı zamanda milli görüş çizgisinde çeşitli faaliyetlere katıldı. Üniversitede Güzel Sanatlar Müzik bölümüne katsayı ve puan kırma nedenleriyle kayıt yaptırdı ve başarılı oldu. Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye kışlası moral ekibinde taktir belgesiyle tamamladı. 2005 yılında hayalinde ki teşkilatın Osmanlı Ocakları dergisini çıkararak ülke gündemine, toplumsal olaylara müdahil oldu. Aslen Rize – Hemşinlidir. Hemşin’in ilçesinde bulunan orta köyde yaşayan son Osmanlı varlığından sonra sürgün edilmiş Osmanlı paşası Paşa Ali’nin torunu “Molla” Mevlitin öz torunlarından olan Kadir Canpolat Ankara ilinde Atılım Fakültesi Hukuk bölümü eğitimini tamamladı.Osmanlı Ocaklarını Molla Mevlüt dedesinden esinlenerek, feyiz ederek Erzurum’da kurmuş, Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitinginde gördüğü ve beyan ettiği:”yeşil üç hilal bizim ecdadımızı temsil ediyor” açıklamasıyla biranda ilgi odağı haline gelen Osmanlı Ocaklarını duyurmaya karar vermiştir.Canpolat söz müzik eserleri yapabilmekte üfleme enstrümanlarını çalabilmekteydi. “Zincire vurulmuş altı asırlık yiğit” adlı kitabın yazarıdır. Astronomi düşkünlüğü yanı sıra iyi derecede paraşütle atlama gibi masa tenisi, kayak, boks, voleybol, basketbol, futbol, ok atmanın yanı sıra çok iyi derecede yarış araçları kullanabilmektedir. Yabancı dilleri Arapça, İngilizce ve Rusça'ydı.. Osmanlı Ocakları Kadın kolları Genel başkanı Ebru Canpolat ile Evli ve 4 çocuk babasıydı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/ozgur-ozelden-anlamli-destek-ferdi-zeyrekin-kizini-universite-sinavina-goturdu-1097213286.html

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