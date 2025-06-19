https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/23-kiloya-dusen-nihal-candanin-kalbi-durdu-24-saat-cok-kritik-1097170641.html

23 kiloya düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu: 24 saat çok kritik

23 kiloya düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu: 24 saat çok kritik

Sputnik Türkiye

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen Nihal Candan’ın sağlık durumu ağırlaştı. Anoreksiya Nervoza nedeniyle 23... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T20:48+0300

2025-06-19T20:48+0300

2025-06-19T20:48+0300

yaşam

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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya düşmesinin ardından kalbi durdu.Kasım 2023’te tutuklanan ve kısa süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan’dan endişe verici haber geldi. Anoreksiya Nervoza teşhisiyle hızla kilo kaybeden Candan’ın 23 kiloya düştüğü ve kalbinin durduğu öğrenildi.Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü duyurdu. Candan'ın sağlık durumunun 24 saat boyunca kritik olduğu paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/25-kiloya-dustu-sosyal-medya-fenomeni-nihal-candan-yeniden-yogun-bakima-alindi-1097085657.html

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