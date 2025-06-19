https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/23-kiloya-dusen-nihal-candanin-kalbi-durdu-24-saat-cok-kritik-1097170641.html
23 kiloya düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu: 24 saat çok kritik
23 kiloya düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu: 24 saat çok kritik
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen Nihal Candan’ın sağlık durumu ağırlaştı. Anoreksiya Nervoza nedeniyle 23... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T20:48+0300
2025-06-19T20:48+0300
2025-06-19T20:48+0300
yaşam
nihal candan
mahkeme
mahkeme kararı
hapishane
anoreksiya
hastalık
kalp
kalp krizi
kalp hastalıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097085500_0:461:1243:1160_1920x0_80_0_0_7bce504498834a1ff1e2104686dd5e69.jpg
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya düşmesinin ardından kalbi durdu.Kasım 2023’te tutuklanan ve kısa süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan’dan endişe verici haber geldi. Anoreksiya Nervoza teşhisiyle hızla kilo kaybeden Candan’ın 23 kiloya düştüğü ve kalbinin durduğu öğrenildi.Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü duyurdu. Candan'ın sağlık durumunun 24 saat boyunca kritik olduğu paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/25-kiloya-dustu-sosyal-medya-fenomeni-nihal-candan-yeniden-yogun-bakima-alindi-1097085657.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097085500_0:345:1243:1277_1920x0_80_0_0_bb5078991d99eb8772b7857425e9b51d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nihal candan, mahkeme, mahkeme kararı, hapishane, anoreksiya, hastalık, kalp, kalp krizi, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği
nihal candan, mahkeme, mahkeme kararı, hapishane, anoreksiya, hastalık, kalp, kalp krizi, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği
23 kiloya düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu: 24 saat çok kritik
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen Nihal Candan’ın sağlık durumu ağırlaştı. Anoreksiya Nervoza nedeniyle 23 kiloya düşen Candan’ın kalbinin durduğu ve kalp masajı yapıldığı öğrenildi. Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından Candan’ın durumunun kritik olduğunu belirtti.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya düşmesinin ardından kalbi durdu.
Kasım 2023’te tutuklanan ve kısa süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan’dan endişe verici haber geldi. Anoreksiya Nervoza teşhisiyle hızla kilo kaybeden Candan’ın 23 kiloya düştüğü ve kalbinin durduğu öğrenildi.
Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü duyurdu. Candan'ın sağlık durumunun 24 saat boyunca kritik olduğu paylaşıldı.