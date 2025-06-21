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Medvedev: İran ne pahasına olursa olsun nükleer programını sürdürecek
Medvedev: İran ne pahasına olursa olsun nükleer programını sürdürecek
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İran’ın İsrail ile olası bir çatışma durumunda hayatta kalmak için nükleer programını sürdüreceğini... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T21:35+0300
2025-06-21T21:35+0300
poli̇ti̇ka
dmitriy medvedev
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i̇ran
tahran
güvenlik konseyi
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran’ın nükleer programını her ne olursa olsun sürdüreceğini belirterek Tahran’ın nükleer programı bir 'hayatta kalma stratejisi' olarak gördüğünü ifade etti.Medvedev açıklamasında, "Tahran, hayatta kalma şansını nükleer programda görüyor. Ve ne pahasına olursa olsun bu programı sürdürecek. Gerçek – yeni üyeler dahil – nükleer kulüp üyelerinden nükleer silahları almaya çalışın!" ifadelerini kullandı.Medvedev ayrıca İsrail’in gizli bir nükleer programı olduğunu vurgulayarak bu programdan vazgeçilmesi gerektiğini ve bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) gözetiminde İsrail’e yönelik şeffaflık çağrısında bulundu.İsrail’in nükleer silahlara sahip olmasının, İran’ın ise olmamasının kabul edilemez bir 'sıfır seçeneği' olduğunu dile getiren Medvedev, İsrail’in tüm nükleer programını yok etmesi durumunda dahi İran’ın ya elindeki nükleer silahları kullanacağını ya da yeni bir liderin önderliğinde programı yeniden başlatacağını ifade etti.Medvedev açıklamasını, "Netanyahu gidecek ama İran kalacak. Yeni bir Ayetullah’ın liderliğinde program devam edecektir” cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/iran-ulkedeki-israil-ajanlarina-yarina-kadar-teslim-olun-cagrisi-yapti-teslim-olmayanlara-agir-ceza-1097219123.html
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dmitriy medvedev, i̇srail, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
dmitriy medvedev, i̇srail, i̇ran, tahran, güvenlik konseyi, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Medvedev: İran ne pahasına olursa olsun nükleer programını sürdürecek

21:35 21.06.2025
© Sputnik / Екатерина ШтукинаDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İran’ın İsrail ile olası bir çatışma durumunda hayatta kalmak için nükleer programını sürdüreceğini belirtti. Medvedev, İsrail'in gizli nükleer faaliyetlerine de dikkat çekerek uluslararası denetim çağrısında bulundu.
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran’ın nükleer programını her ne olursa olsun sürdüreceğini belirterek Tahran’ın nükleer programı bir 'hayatta kalma stratejisi' olarak gördüğünü ifade etti.
Medvedev açıklamasında, "Tahran, hayatta kalma şansını nükleer programda görüyor. Ve ne pahasına olursa olsun bu programı sürdürecek. Gerçek – yeni üyeler dahil – nükleer kulüp üyelerinden nükleer silahları almaya çalışın!" ifadelerini kullandı.
Medvedev ayrıca İsrail’in gizli bir nükleer programı olduğunu vurgulayarak bu programdan vazgeçilmesi gerektiğini ve bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) gözetiminde İsrail’e yönelik şeffaflık çağrısında bulundu.
İsrail’in nükleer silahlara sahip olmasının, İran’ın ise olmamasının kabul edilemez bir 'sıfır seçeneği' olduğunu dile getiren Medvedev, İsrail’in tüm nükleer programını yok etmesi durumunda dahi İran’ın ya elindeki nükleer silahları kullanacağını ya da yeni bir liderin önderliğinde programı yeniden başlatacağını ifade etti.
Medvedev açıklamasını, "Netanyahu gidecek ama İran kalacak. Yeni bir Ayetullah’ın liderliğinde program devam edecektir” cümleleriyle sonlandırdı.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
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