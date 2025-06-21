https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/iran-ulkedeki-israil-ajanlarina-yarina-kadar-teslim-olun-cagrisi-yapti-teslim-olmayanlara-agir-ceza-1097219123.html
İran, ülkedeki 'İsrail ajanlarına yarına kadar teslim olun' çağrısı yaptı: Teslim olmayanlara ağır ceza uygulanacak
İran, ülkedeki 'İsrail ajanlarına yarına kadar teslim olun' çağrısı yaptı: Teslim olmayanlara ağır ceza uygulanacak
Sputnik Türkiye
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ülkede İsrail ile işbirliği yapan unsurlara yarına kadar teslim olma çağrısında bulunarak yarından sonra bu kişiler için... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T16:40+0300
2025-06-21T16:40+0300
2025-06-21T16:40+0300
dünya
i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi
i̇srail
i̇ran
tahran
ortadoğu
mossad
i̇ha
ajan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail tarafından aldatılmış, bilerek ya da bilmeyerek siyonist rejimle herhangi bir bağ kurmuş kişilerin 1 Tir (22 Haziran) kendilerini yetkili makamlara bildirmeleri halinde İslami af kapsamında cezadan muaf tutulabilecekleri' belirtildi.Açıklamada, bu tarihte teslim olmayanların, savaş koşullarında düşmanla işbirliği yapan 'beşinci kol' olarak değerlendirileceği ve bu kişilere casusluk ya da askeri işbirliği suçlamalarıyla en ağır cezaların uygulanacağı belirtildi.Özellikle insansız hava araçları (İHA), iletişim cihazları, silahlar ya da başka herhangi bir askeri ekipmanla yakalanan kişiler hakkında derhal işlem yapılacağı vurgulandı.İsrail ajanlarının 'mini dron' ve patlayıcıları üretip montajladıkları atölyeler İran'ın çeşitli kentlerinde tespit edilmişti. Devlet televizyonu atölyelere baskınların görüntülerini yayımlamıştı. Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan birçok kişinin yakalandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/cumhurbaskani-erdogan-iran-disisleri-bakani-arakciyi-kabul-etti-1097219025.html
i̇srail
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3813a926e65d1147b5d6e1fe0ddd8a0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi, i̇srail, i̇ran, tahran, ortadoğu, mossad, i̇ha, ajan
i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi, i̇srail, i̇ran, tahran, ortadoğu, mossad, i̇ha, ajan
İran, ülkedeki 'İsrail ajanlarına yarına kadar teslim olun' çağrısı yaptı: Teslim olmayanlara ağır ceza uygulanacak
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ülkede İsrail ile işbirliği yapan unsurlara yarına kadar teslim olma çağrısında bulunarak yarından sonra bu kişiler için en ağır cezaların işletileceğini açıkladı.
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail tarafından aldatılmış, bilerek ya da bilmeyerek siyonist rejimle herhangi bir bağ kurmuş kişilerin 1 Tir (22 Haziran) kendilerini yetkili makamlara bildirmeleri halinde İslami af kapsamında cezadan muaf tutulabilecekleri' belirtildi.
Açıklamada, bu tarihte teslim olmayanların, savaş koşullarında düşmanla işbirliği yapan 'beşinci kol' olarak değerlendirileceği ve bu kişilere casusluk ya da askeri işbirliği suçlamalarıyla en ağır cezaların uygulanacağı belirtildi.
Özellikle insansız hava araçları (İHA), iletişim cihazları, silahlar ya da başka herhangi bir askeri ekipmanla yakalanan kişiler hakkında derhal işlem yapılacağı vurgulandı.
İsrail ajanlarının 'mini dron' ve patlayıcıları üretip montajladıkları atölyeler İran'ın çeşitli kentlerinde tespit edilmişti. Devlet televizyonu atölyelere baskınların görüntülerini yayımlamıştı. Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan birçok kişinin yakalandığı bildirilmişti.