https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/izmirde-tesetturlu-kadinin-isletmeye-alinmadigi-iddiasina-3-gozalti-1097221225.html
İzmir'de tesettürlü kadının işletmeye alınmadığı iddiasına 3 gözaltı
İzmir'de tesettürlü kadının işletmeye alınmadığı iddiasına 3 gözaltı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Çeşme ilçesinde tesettürlü bir kadının, kıyafet tercihi nedeniyle sahildeki bir işletmeye alınmadığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturma... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T19:40+0300
2025-06-21T19:40+0300
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İzmir’in Çeşme ilçesinde bir kadının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Alaçatı Mahallesi'ndeki sahil işletmesine arkadaşları alınmasına rağmen kendisinin tesettürlü olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadığını ileri sürmesi üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Başsavcılık, olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, söz konusu işletmenin mesul müdürü, güvenlik görevlisi ve bir yetkiliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/kizina-tekme-atan-baba-adliyede-50-suc-kaydi-olan-suphelinin-8-cocugu-bulunuyor-1097160361.html
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türkiye, çeşme, iddia
İzmir'de tesettürlü kadının işletmeye alınmadığı iddiasına 3 gözaltı
İzmir’in Çeşme ilçesinde tesettürlü bir kadının, kıyafet tercihi nedeniyle sahildeki bir işletmeye alınmadığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında işletmenin müdürü, güvenlik görevlisi ve bir yetkili gözaltına alındı.
İzmir’in Çeşme ilçesinde bir kadının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Alaçatı Mahallesi'ndeki sahil işletmesine arkadaşları alınmasına rağmen kendisinin tesettürlü olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadığını ileri sürmesi üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık, olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, söz konusu işletmenin mesul müdürü, güvenlik görevlisi ve bir yetkiliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.