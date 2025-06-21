https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/izmirde-tesetturlu-kadinin-isletmeye-alinmadigi-iddiasina-3-gozalti-1097221225.html

İzmir'de tesettürlü kadının işletmeye alınmadığı iddiasına 3 gözaltı

İzmir'de tesettürlü kadının işletmeye alınmadığı iddiasına 3 gözaltı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Çeşme ilçesinde tesettürlü bir kadının, kıyafet tercihi nedeniyle sahildeki bir işletmeye alınmadığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturma... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T19:40+0300

2025-06-21T19:40+0300

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İzmir’in Çeşme ilçesinde bir kadının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Alaçatı Mahallesi'ndeki sahil işletmesine arkadaşları alınmasına rağmen kendisinin tesettürlü olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadığını ileri sürmesi üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Başsavcılık, olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, söz konusu işletmenin mesul müdürü, güvenlik görevlisi ve bir yetkiliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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