https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/cumhurbaskani-erdogan-iran-disisleri-bakani-arakciyi-kabul-etti-1097219025.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 'İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı' kapsamında İran Dışişleri Bakanı... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T16:34+0300

2025-06-21T16:34+0300

2025-06-21T17:10+0300

poli̇ti̇ka

i̇ran

türkiye

abbas arakçi

recep tayyip erdoğan

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İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve bölgesel ile küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye'yi hedef alan saldırıları gibi, İran’a yönelik her türlü saldırıya karşı da güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik çözüm arayışlarında aktif rol üstlendiğini ifade etti.Erdoğan ayrıca bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini ve İsrail’in derhal saldırılarını durdurması gerektiğini belirterek nükleer anlaşmazlıkların çözümünün müzakerelerle mümkün olduğunu ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini vurguladı.Türkiye’nin, İran ile ABD arasında yapılacak görüşmelere katkı sağlamak için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik ve liderler düzeyindeki görüşmelerin bir an önce başlatılmasının gerektiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçteki desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" kapsamında gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/pasinyan-turkiye-erivanda-avrupa-siyasi-toplulugu-zirvesi-duzenlenmesi-fikrini-destekledi-1097217910.html

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i̇ran, türkiye, abbas arakçi, recep tayyip erdoğan