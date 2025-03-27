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RTÜK 72 saat süre vermişti: Fatih Altaylı'dan ilk açıklama
RTÜK 72 saat süre vermişti: Fatih Altaylı'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
RTÜK, YouTube yayıncılarına yönelik aldığı yeni kararla Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarına 72 saat içinde lisans alma zorunluluğu... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında önemli bir karar aldı. Kurul, YouTube üzerinden yayın yapan içerik üreticilerinin lisans alması gerektiğini belirterek, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil için attı. RTÜK, 72 saat içinde lisans almaları gerektiğini, aksi takdirde kanallarına erişim engeli uygulanacağını bildirdi.Fatih Altaylı’dan i̇lk açıklama geldiKararın ardından gözler gazeteci Fatih Altaylı’ya çevrildi. Altaylı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, henüz resmi bir bildirim almadığını belirtti. Altaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok. Resmi bildirim yapıldığı zaman yasalara saygı duyulan bir dönemden kalan bir gazeteci olarak elbette yasal yükümlülerimizi yerine getireceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/rtuk-acikladi-szc-tele1-halk-ve-now-tvye-ust-sinirdan-para-cezasi-10-gun-sureyle-yayin-durdurma-1094919268.html
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fatih altaylı, türkiye, kanal, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
fatih altaylı, türkiye, kanal, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

RTÜK 72 saat süre vermişti: Fatih Altaylı'dan ilk açıklama

17:31 27.03.2025
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© Flickr
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RTÜK, YouTube yayıncılarına yönelik aldığı yeni kararla Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarına 72 saat içinde lisans alma zorunluluğu getirdi. Aksi halde erişim engeli talep edilecek. Altaylı ise “Resmi bildirim gelmedi” diyerek yasal sürece uyacaklarını belirtti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında önemli bir karar aldı. Kurul, YouTube üzerinden yayın yapan içerik üreticilerinin lisans alması gerektiğini belirterek, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil için attı.
RTÜK, 72 saat içinde lisans almaları gerektiğini, aksi takdirde kanallarına erişim engeli uygulanacağını bildirdi.

Fatih Altaylı’dan i̇lk açıklama geldi

Kararın ardından gözler gazeteci Fatih Altaylı’ya çevrildi. Altaylı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, henüz resmi bir bildirim almadığını belirtti. Altaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok. Resmi bildirim yapıldığı zaman yasalara saygı duyulan bir dönemden kalan bir gazeteci olarak elbette yasal yükümlülerimizi yerine getireceğiz."
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