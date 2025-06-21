https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/pasinyan-turkiye-erivanda-avrupa-siyasi-toplulugu-zirvesi-duzenlenmesi-fikrini-destekledi-1097217910.html
Paşinyan: Türkiye, Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini destekledi
Paşinyan: Türkiye, Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini destekledi
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'nin Azerbaycan ile birlikte 2026 yılında Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini desteklediğini... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T15:22+0300
2025-06-21T15:22+0300
2025-06-21T15:22+0300
poli̇ti̇ka
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
hakan fidan
avrupa siyasi topluluğu
kafkasya
recep tayyip erdoğan
ararat mirzoyan
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/15/1097217753_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_a9b0438cfe5333b46ee20f8866d9834d.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gelecek yıl Erivan'a davet edeceğini belirterek Türkiye'nin Azerbaycan ile birlikte 2026 yılında Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini desteklediğini açıkladı.Söz konusu açıklamayı İstanbul'daki Ermeni cemaati ile buluşmasında dile getiren Paşinyan, Erdoğan'ı da bu Zirve'ye davet etmeyi planladığını ve Erdoğan'ın Erivan'ı ziyaret edeceğini umduğunu dile getirdi.Daha önce, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi'nin 2026 yılının ilkbaharında Ermenistan'da yapılacağı bildirilmişti.Paşinyan'ın İstanbul'da Ermeni cemaatle yaptığı toplantıda, Türkiye ile ilişkilerin 'sıfır noktadan' başladığını belirttiği eskiden taraflar birbirlerinin pozisyonlarını aracılar aracılığıyla öğrenirken, bugün doğrudan iletişim olduğunu söylediği aktarıldı.Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, şu cümleleri kaydetmişti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşılamıştı. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer almıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/nikol-pasinyan-1915-olaylarina-iliskin-ermeni-iddialari-bugun-dis-politika-onceliklerimiz-arasinda-1094488292.html
kafkasya
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/15/1097217753_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_2ea44d84d370021adffb06d1b1402727.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, hakan fidan, avrupa siyasi topluluğu, kafkasya, recep tayyip erdoğan, ararat mirzoyan, azerbaycan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, hakan fidan, avrupa siyasi topluluğu, kafkasya, recep tayyip erdoğan, ararat mirzoyan, azerbaycan
Paşinyan: Türkiye, Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini destekledi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'nin Azerbaycan ile birlikte 2026 yılında Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini desteklediğini açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gelecek yıl Erivan'a davet edeceğini belirterek Türkiye'nin Azerbaycan ile birlikte 2026 yılında Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini desteklediğini açıkladı.
Söz konusu açıklamayı İstanbul'daki Ermeni cemaati ile buluşmasında dile getiren Paşinyan, Erdoğan'ı da bu Zirve'ye davet etmeyi planladığını ve Erdoğan'ın Erivan'ı ziyaret edeceğini umduğunu dile getirdi.
Daha önce, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi'nin 2026 yılının ilkbaharında Ermenistan'da yapılacağı bildirilmişti.
Paşinyan'ın İstanbul'da Ermeni cemaatle yaptığı toplantıda, Türkiye ile ilişkilerin 'sıfır noktadan' başladığını belirttiği eskiden taraflar birbirlerinin pozisyonlarını aracılar aracılığıyla öğrenirken, bugün doğrudan iletişim olduğunu söylediği aktarıldı.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, şu cümleleri kaydetmişti:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da derinlemesine görüş alışverişinde bulunduk. Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecini, bölgesel gelişmeleri ve sürekli diyaloğun önemini ele aldık. Ermenistan, bölgemizde barış ve istikrarı tesis etmeye kararlıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşılamıştı. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını ifade etmişti.