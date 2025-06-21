https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/pasinyan-turkiye-erivanda-avrupa-siyasi-toplulugu-zirvesi-duzenlenmesi-fikrini-destekledi-1097217910.html

Paşinyan: Türkiye, Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini destekledi

Paşinyan: Türkiye, Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini destekledi

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'nin Azerbaycan ile birlikte 2026 yılında Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini desteklediğini... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T15:22+0300

2025-06-21T15:22+0300

2025-06-21T15:22+0300

poli̇ti̇ka

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

hakan fidan

avrupa siyasi topluluğu

kafkasya

recep tayyip erdoğan

ararat mirzoyan

azerbaycan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/15/1097217753_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_a9b0438cfe5333b46ee20f8866d9834d.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gelecek yıl Erivan'a davet edeceğini belirterek Türkiye'nin Azerbaycan ile birlikte 2026 yılında Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlenmesi fikrini desteklediğini açıkladı.Söz konusu açıklamayı İstanbul'daki Ermeni cemaati ile buluşmasında dile getiren Paşinyan, Erdoğan'ı da bu Zirve'ye davet etmeyi planladığını ve Erdoğan'ın Erivan'ı ziyaret edeceğini umduğunu dile getirdi.Daha önce, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi'nin 2026 yılının ilkbaharında Ermenistan'da yapılacağı bildirilmişti.Paşinyan'ın İstanbul'da Ermeni cemaatle yaptığı toplantıda, Türkiye ile ilişkilerin 'sıfır noktadan' başladığını belirttiği eskiden taraflar birbirlerinin pozisyonlarını aracılar aracılığıyla öğrenirken, bugün doğrudan iletişim olduğunu söylediği aktarıldı.Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, şu cümleleri kaydetmişti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşılamıştı. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer almıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/nikol-pasinyan-1915-olaylarina-iliskin-ermeni-iddialari-bugun-dis-politika-onceliklerimiz-arasinda-1094488292.html

kafkasya

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan başbakanı nikol paşinyan, hakan fidan, avrupa siyasi topluluğu, kafkasya, recep tayyip erdoğan, ararat mirzoyan, azerbaycan