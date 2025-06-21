https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/cumhurbaskani-erdogan-iit-zirvesinde-iran-halki-bugunleri-de-atlatacak-israil-savasi-bolgeye-1097214650.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT Zirvesi'nde konuştu: İran'a yapılanın adı haydutluktur, İstanbul ve Tahran'ın kaderi ortaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT Zirvesi'nde konuştu: İran'a yapılanın adı haydutluktur, İstanbul ve Tahran'ın kaderi ortaktır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunu açarak önemli mesajlar... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T12:25+0300

2025-06-21T12:25+0300

2025-06-21T12:41+0300

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İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan, 40'tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katıldığı kritik zirvede, İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiği mesajını verdi.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Fevkalade kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz toplantının etkileri inşallah tüm dünyada hissedilecektir. İsrail ordusu tarafından Gazze'de şehit edilen 55 bini aşkın kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz.'Zafer mutlaka i̇nananların olacaktır'Adalet tecelli edecek zafer mutlaka inananların olacaktır. Barışı konuşacağımız güzel günleri göreceğimize yürekten inanıyorum. Batılı güçlerin koşulsuz güçlerini arkasına alan İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.'İran'a yapılanın adı haydutluktur'Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu ispat etmiştir. İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum. İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur. İsrail'in saldırılarının tarifi haydutluktur. Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır. Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz. İran'ın İsrail'in bu devlet terörü karşısında halkını savunma amacıyla aldığı tedbirler gayet doğal ve meşrudur. 90 yıl önce Hitler'in çaktığı kıvılcım nasıl dünyayı ateşe attıysa, Netanyahu'nun siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor.'Netanyahu'nun zehi̇rli̇ sözleri̇ne ki̇mse i̇ti̇bar etmesi̇n'Netanyahu'nun çatışmaları daha da derinleştirmek amacıyla söylediği zehirli sözlerine kimse itibar etmesin. Bölgemizin yeni bir savaşı kaldırmaya tahammülü yoktur. İhtiyacımız olan sağduyudur.'Müslümanların kaderleri̇ ortaktır'Yol yöntem ayrılıkları olabilir ama kardeş demek aynı zamanda kaderdaş demektir. Müslümanların kaderleri ortaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/bakan-fidandan-net-mesaj-israil-bolgeyi-felakete-surukluyor-1097214004.html

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