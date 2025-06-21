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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/bakan-fidandan-net-mesaj-israil-bolgeyi-felakete-surukluyor-1097214004.html
Bakan Fidan'dan net mesaj: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
Bakan Fidan'dan net mesaj: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T12:04+0300
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dünya
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İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin net tutumunu ortaya koydu. Fidan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgeyi "topyekün felakete sürüklediğini" belirterek sert eleştirilerde bulundu.Bakan Fidan, 40'tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katıldığı kritik toplantıda, Türkiye'nin bölgesel gelişmelere bakış açısını şu sözlerle ifade etti:Fidan'ın bu açıklaması, Türkiye'nin hem Gazze'deki duruma hem de İran-İsrail çatışmasına yönelik tutumunun net bir ifadesi olarak değerlendiriliyor."Asıl sorun İsrail sorunudur"Dışişleri Bakanı, bölgedeki krizin kökenine işaret ederek önemli bir tespit yaptı:Bu değerlendirme, Türkiye'nin bölgesel krizlerin temel nedenini İsrail'in politikalarında gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Fidan'ın kullandığı "apaçık" ifadesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını yansıtıyor.Nükleer müzakereler eleştirisiBakan Fidan, İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği zamanlama konusunda da eleştiri getirdi:Bu açıklama, İsrail'in diplomatik süreçleri sabote ettiği yönündeki Türk görüşünü yansıtıyor. Uluslararası toplumun İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereler sürdürdüğü dönemde gerçekleşen saldırıların diplomatik çözüm arayışlarına zarar verdiği vurgulanıyor.Uluslararası topluma çağrıTürkiye'nin dış politika sözcüsü konumundaki Fidan, uluslararası topluma da önemli çağrılarda bulundu:Bu çağrı, Türkiye'nin bölgesel istikrar konusundaki endişelerini ve çatışmanın yayılmasını önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/canli-iran-israil-catismasinda-9-gun-iran-disisleri-bakani-arakci-istanbulda-1097212219.html
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türkiye, ortadoğu, hakan fidan, i̇srail, i̇ran, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

Bakan Fidan'dan net mesaj: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor

12:04 21.06.2025 (güncellendi: 12:33 21.06.2025)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail'in İran'a saldırılarını şiddetle kınayarak, bölgedeki asıl sorunun "İsrail sorunu" olduğunu vurguladı.
İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin net tutumunu ortaya koydu. Fidan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgeyi "topyekün felakete sürüklediğini" belirterek sert eleştirilerde bulundu.
Bakan Fidan, 40'tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katıldığı kritik toplantıda, Türkiye'nin bölgesel gelişmelere bakış açısını şu sözlerle ifade etti:
"Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail, komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün felakete sürüklemektedir. Zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz."
Fidan'ın bu açıklaması, Türkiye'nin hem Gazze'deki duruma hem de İran-İsrail çatışmasına yönelik tutumunun net bir ifadesi olarak değerlendiriliyor.

"Asıl sorun İsrail sorunudur"

Dışişleri Bakanı, bölgedeki krizin kökenine işaret ederek önemli bir tespit yaptı:
"İsrail'in işgal politikaları, bölgedeki sorunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu sorun apaçık İsrail sorunudur."
Bu değerlendirme, Türkiye'nin bölgesel krizlerin temel nedenini İsrail'in politikalarında gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Fidan'ın kullandığı "apaçık" ifadesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını yansıtıyor.

Nükleer müzakereler eleştirisi

Bakan Fidan, İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği zamanlama konusunda da eleştiri getirdi:
"Nükleer müzakereler devam ederken İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesini şiddetle kınıyoruz."
Bu açıklama, İsrail'in diplomatik süreçleri sabote ettiği yönündeki Türk görüşünü yansıtıyor. Uluslararası toplumun İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereler sürdürdüğü dönemde gerçekleşen saldırıların diplomatik çözüm arayışlarına zarar verdiği vurgulanıyor.

Uluslararası topluma çağrı

Türkiye'nin dış politika sözcüsü konumundaki Fidan, uluslararası topluma da önemli çağrılarda bulundu:
"Uluslararası toplum İsrail-İran savaşının daha geniş bir çatışmaya dönüşmesini önlemeli. Bölgemiz için felaket olabilecek bu saldırılara derhal son verilmelidir."
Bu çağrı, Türkiye'nin bölgesel istikrar konusundaki endişelerini ve çatışmanın yayılmasını önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor.
Beerşeba - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
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CANLI İran-İsrail çatışmasında 9. gün: İran Dışişleri Bakanı Arakçi İstanbul'da
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