https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/bakan-fidandan-net-mesaj-israil-bolgeyi-felakete-surukluyor-1097214004.html

Bakan Fidan'dan net mesaj: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor

Bakan Fidan'dan net mesaj: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T12:04+0300

2025-06-21T12:04+0300

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dünya

türkiye

ortadoğu

hakan fidan

i̇srail

i̇ran

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

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İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin net tutumunu ortaya koydu. Fidan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgeyi "topyekün felakete sürüklediğini" belirterek sert eleştirilerde bulundu.Bakan Fidan, 40'tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katıldığı kritik toplantıda, Türkiye'nin bölgesel gelişmelere bakış açısını şu sözlerle ifade etti:Fidan'ın bu açıklaması, Türkiye'nin hem Gazze'deki duruma hem de İran-İsrail çatışmasına yönelik tutumunun net bir ifadesi olarak değerlendiriliyor."Asıl sorun İsrail sorunudur"Dışişleri Bakanı, bölgedeki krizin kökenine işaret ederek önemli bir tespit yaptı:Bu değerlendirme, Türkiye'nin bölgesel krizlerin temel nedenini İsrail'in politikalarında gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Fidan'ın kullandığı "apaçık" ifadesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını yansıtıyor.Nükleer müzakereler eleştirisiBakan Fidan, İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği zamanlama konusunda da eleştiri getirdi:Bu açıklama, İsrail'in diplomatik süreçleri sabote ettiği yönündeki Türk görüşünü yansıtıyor. Uluslararası toplumun İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereler sürdürdüğü dönemde gerçekleşen saldırıların diplomatik çözüm arayışlarına zarar verdiği vurgulanıyor.Uluslararası topluma çağrıTürkiye'nin dış politika sözcüsü konumundaki Fidan, uluslararası topluma da önemli çağrılarda bulundu:Bu çağrı, Türkiye'nin bölgesel istikrar konusundaki endişelerini ve çatışmanın yayılmasını önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/canli-iran-israil-catismasinda-9-gun-iran-disisleri-bakani-arakci-istanbulda-1097212219.html

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türkiye, ortadoğu, hakan fidan, i̇srail, i̇ran, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)