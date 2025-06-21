https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/brezilyada-sicak-hava-balonu-faciasi-en-az-8-kisi-hayatini-kaybetti-1097220199.html

Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: En az 8 kişi hayatını kaybetti

Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: En az 8 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde havalanan sıcak hava balonu gökyüzünde alev aldı, ardından yere çakıldı. Kazada en az sekiz kişi yaşamını yitirdi, iki... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T17:41+0300

2025-06-21T17:41+0300

2025-06-21T17:41+0300

dünya

santa catarina

brezilya

sıcak hava balonu

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/15/1097219651_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b16bc249c53fa0b5c29bb5a66c115f5.jpg

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina'nın Praia Grande şehrinde meydana gelen sıcak hava balonu kazasında en az sekiz kişi hayatını kaybetti. Vali Jorginho Mello'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumartesi sabahı yaşanan kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin harekete geçtiği, en az sekiz kişinin öldüğü ve 2 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.İlk bilgilere göre toplamda 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunun gökyüzündeyken alev aldığı ve sonrasında sönerek yere çakıldığı aktarıldı.Yaklaşık bir hafta önce, Sao Paulo'nun güneydoğusunda bulunan Boituva şehrinde benzer bir kaza yaşanmıştı. Pazar günü meydana gelen olayda sıcak hava balonunda bulunan 35 kişi, ormanlık alana düştü. Kazada bir kadın hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/sicak-hava-balonu-dustu-olu-ve-yaralilar-var-ihlara-vadisinden-hasan-dagi-yonune-gidiyordu-1097037282.html

santa catarina

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

santa catarina, brezilya, sıcak hava balonu, kaza