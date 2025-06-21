https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/brezilyada-sicak-hava-balonu-faciasi-en-az-8-kisi-hayatini-kaybetti-1097220199.html
Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: En az 8 kişi hayatını kaybetti
Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: En az 8 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde havalanan sıcak hava balonu gökyüzünde alev aldı, ardından yere çakıldı. Kazada en az sekiz kişi yaşamını yitirdi, iki... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T17:41+0300
2025-06-21T17:41+0300
2025-06-21T17:41+0300
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Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina'nın Praia Grande şehrinde meydana gelen sıcak hava balonu kazasında en az sekiz kişi hayatını kaybetti. Vali Jorginho Mello'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumartesi sabahı yaşanan kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin harekete geçtiği, en az sekiz kişinin öldüğü ve 2 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.İlk bilgilere göre toplamda 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunun gökyüzündeyken alev aldığı ve sonrasında sönerek yere çakıldığı aktarıldı.Yaklaşık bir hafta önce, Sao Paulo'nun güneydoğusunda bulunan Boituva şehrinde benzer bir kaza yaşanmıştı. Pazar günü meydana gelen olayda sıcak hava balonunda bulunan 35 kişi, ormanlık alana düştü. Kazada bir kadın hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/sicak-hava-balonu-dustu-olu-ve-yaralilar-var-ihlara-vadisinden-hasan-dagi-yonune-gidiyordu-1097037282.html
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santa catarina, brezilya, sıcak hava balonu, kaza
santa catarina, brezilya, sıcak hava balonu, kaza
Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: En az 8 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde havalanan sıcak hava balonu gökyüzünde alev aldı, ardından yere çakıldı. Kazada en az sekiz kişi yaşamını yitirdi, iki kişi kurtarıldı. Balonda toplam 22 kişinin bulunduğu bildirildi.
Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina'nın Praia Grande şehrinde meydana gelen sıcak hava balonu kazasında en az sekiz kişi hayatını kaybetti.
Vali Jorginho Mello'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumartesi sabahı yaşanan kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin harekete geçtiği, en az sekiz kişinin öldüğü ve 2 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.
İlk bilgilere göre toplamda 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunun gökyüzündeyken alev aldığı ve sonrasında sönerek yere çakıldığı aktarıldı.
Yaklaşık bir hafta önce, Sao Paulo'nun güneydoğusunda bulunan Boituva şehrinde benzer bir kaza yaşanmıştı. Pazar günü meydana gelen olayda sıcak hava balonunda bulunan 35 kişi, ormanlık alana düştü. Kazada bir kadın hayatını kaybetti.