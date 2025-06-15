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Bir günde iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı
Bir günde iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı
Sputnik Türkiye
sıcak hava balonu
2025-06-15T09:34+0300
2025-06-15T10:22+0300
türki̇ye
sıcak hava balonu
aksaray
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Aksaray'da bir günde iki sıcak hava balonu kazası meydana geldi. Kazalarda 1 pilot hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.Sıcak hava balonu kazası: Pilot öldüAksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.19 Endonezyalı yaralıKazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.Balon neden düştü: Pilotun ayağına ip dolandıPilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.İkinci sıcak hava balonu kazasıIhlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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Bir günde iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı

09:34 15.06.2025 (güncellendi: 10:22 15.06.2025)
© Aksaray AFADSıcak hava balonu düştü: Ölü ve yaralılar var
Sıcak hava balonu düştü: Ölü ve yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© Aksaray AFAD
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Ayrıntılar geliyor
Aksaray'da Ihlara Vadisi'nden kalkan iki sıcak hava balonu kaza yaptı. Balonların birinin pilotu hayatını kaybetti. Toplamda 31 kişi yaralandı.
Aksaray'da bir günde iki sıcak hava balonu kazası meydana geldi. Kazalarda 1 pilot hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Sıcak hava balonu kazası: Pilot öldü

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

19 Endonezyalı yaralı

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

Balon neden düştü: Pilotun ayağına ip dolandı

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

İkinci sıcak hava balonu kazası

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler peri bacasında mahsur kaldı
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