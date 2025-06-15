https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/sicak-hava-balonu-dustu-olu-ve-yaralilar-var-ihlara-vadisinden-hasan-dagi-yonune-gidiyordu-1097037282.html

Bir günde iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı

Bir günde iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı

Sputnik Türkiye

sıcak hava balonu

2025-06-15T09:34+0300

2025-06-15T09:34+0300

2025-06-15T10:22+0300

türki̇ye

sıcak hava balonu

aksaray

kaza

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Aksaray'da bir günde iki sıcak hava balonu kazası meydana geldi. Kazalarda 1 pilot hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.Sıcak hava balonu kazası: Pilot öldüAksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.19 Endonezyalı yaralıKazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.Balon neden düştü: Pilotun ayağına ip dolandıPilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.İkinci sıcak hava balonu kazasıIhlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/sicak-hava-balonu-zorunlu-inis-yapti-peri-bacasinda-mahsur-kalan-turistler-halatla-kurtarildi-1096393558.html

türki̇ye

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