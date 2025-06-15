https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/sicak-hava-balonu-dustu-olu-ve-yaralilar-var-ihlara-vadisinden-hasan-dagi-yonune-gidiyordu-1097037282.html
Bir günde iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı
Bir günde iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı
Sputnik Türkiye
sıcak hava balonu
2025-06-15T09:34+0300
2025-06-15T09:34+0300
2025-06-15T10:22+0300
türki̇ye
sıcak hava balonu
aksaray
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0f/1097037364_0:175:1340:928_1920x0_80_0_0_f2e6eea31c388131b200872bfde4762e.jpg
Aksaray'da bir günde iki sıcak hava balonu kazası meydana geldi. Kazalarda 1 pilot hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.Sıcak hava balonu kazası: Pilot öldüAksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.19 Endonezyalı yaralıKazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.Balon neden düştü: Pilotun ayağına ip dolandıPilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.İkinci sıcak hava balonu kazasıIhlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/sicak-hava-balonu-zorunlu-inis-yapti-peri-bacasinda-mahsur-kalan-turistler-halatla-kurtarildi-1096393558.html
türki̇ye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0f/1097037364_0:0:1238:928_1920x0_80_0_0_9cb344cd5cf3aa9bddd68b31281c8c43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sıcak hava balonu, aksaray, sıcak hava balonu düştü, kaç tane sıcak hava balonu düştü, kapadokya balon, balon mu düştü, aksaray balon, aksaray sıcak hava balonu
sıcak hava balonu, aksaray, sıcak hava balonu düştü, kaç tane sıcak hava balonu düştü, kapadokya balon, balon mu düştü, aksaray balon, aksaray sıcak hava balonu
Bir günde iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı
09:34 15.06.2025 (güncellendi: 10:22 15.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Aksaray'da Ihlara Vadisi'nden kalkan iki sıcak hava balonu kaza yaptı. Balonların birinin pilotu hayatını kaybetti. Toplamda 31 kişi yaralandı.
Aksaray'da bir günde iki sıcak hava balonu kazası meydana geldi. Kazalarda 1 pilot hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
Sıcak hava balonu kazası: Pilot öldü
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.
Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.
Balon neden düştü: Pilotun ayağına ip dolandı
Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.
İkinci sıcak hava balonu kazası
Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.