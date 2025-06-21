https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/ankarada-zehirli-gaz-faciasi-2-isci-hayatini-kaybetti-3u-tedavi-altinda-1097213465.html

Ankara'da zehirli gaz faciası: 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü tedavi altında

Ankara'da zehirli gaz faciası: 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü tedavi altında

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak için odaya giren 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T11:02+0300

2025-06-21T11:02+0300

2025-06-21T11:56+0300

türki̇ye

ankara

gaz

zehirli gaz

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Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.Edinilen bilgilere göre fabrikada borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi.Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavilerine devam ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/ozgur-ozelden-anlamli-destek-ferdi-zeyrekin-kizini-universite-sinavina-goturdu-1097213286.html

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ankara, gaz, zehirli gaz