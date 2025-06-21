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Ankara'da zehirli gaz faciası: 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü tedavi altında
Ankara'da zehirli gaz faciası: 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü tedavi altında
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak için odaya giren 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.Edinilen bilgilere göre fabrikada borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi.Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavilerine devam ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/ozgur-ozelden-anlamli-destek-ferdi-zeyrekin-kizini-universite-sinavina-goturdu-1097213286.html
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Ankara'da zehirli gaz faciası: 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü tedavi altında

11:02 21.06.2025 (güncellendi: 11:56 21.06.2025)
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak için odaya giren 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.
Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre fabrikada borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi.
Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavilerine devam ediliyor.
Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
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