https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rus-vekil-slutskiy-merz-israilin-irana-yonelik-fuze-saldirilariyla-tum-batililar-adina-kirli-isi-1097100731.html

Rus vekil Slutskiy: Merz, İsrail’in İran’a yönelik füze saldırılarıyla ‘tüm Batılılar adına kirli işi yaptığını’ söyledi

Rus vekil Slutskiy: Merz, İsrail’in İran’a yönelik füze saldırılarıyla ‘tüm Batılılar adına kirli işi yaptığını’ söyledi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Almanya Başbakanı Merz'in, İsrail’in İran’a yönelik füze saldırılarıyla ‘diğer tüm... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T01:45+0300

2025-06-18T01:45+0300

2025-06-18T01:45+0300

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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in söylemini sıradan bir faşizm ve kendi iktidar hırsları uğruna insan hayatlarını hiçe saymak olarak nitelendirdi.Slutskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Slutskiy, olayların zor kullanılarak çözülmesini meşrulaştırmanın insanlığı felakete sürükleyeceğini belirterek, İran’ın nükleer programı sorununa askeri bir çözüm bulunmadığını, bu nedenle çok geç olmadan füze saldırılarının durdurulması ve müzakere sürecine geri dönülmesi gerektiğini, çünkü harekete geçmek için artık sadece sayılı günler kaldığını ifade etti.Neler olmuştu?İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.İran, nükleer programında askeri bir bileşen bulunduğu iddialarını reddederek, saldırılara füze salvoları ve insansız hava araçlarıyla karşılık vermiş, Tahran’ın hedefinde, İsrail’in askeri ve askeri-sanayi tesisleri yer almıştı. Her iki tarafın saldırılarında da sivil yerleşimlerin hedef alınması ve sivil kayıpların sayısının artması ise endişe yaratıyor.İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılarda 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 600’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti.İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 220’den fazla kişi yaşamını yitirdiği, en az bin 800 kişi yaralandığı belirtilmişti. İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali ise yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.İsrail ve İran, her gün karşılıklı olarak birçok kez saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail yetkilileri, İran’ın nükleer programı tamamen ortadan kaldırılana kadar operasyonları sürdüreceklerini belirtirken; Tahran ise, İsrail bombardımanları durdurulana kadar İsrail’i vurmakla tehdit ediyor.

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i̇srail, i̇ran, tahran, rusya devlet duması, telegram, friedrich merz, leonid slutskiy