Plaj fiyatları belli oldu: Bodrum ve Çeşme rekora koşuyor, yüzde 300 zam
07:20 06.06.2025 (güncellendi: 07:21 06.06.2025)
© FotoğrafÇeşme
© Fotoğraf
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2025 plaj sezonu yüksek fiyatlarla başladı. Bodrum, Çeşme, Fethiye ve Marmaris’teki özel plajlarda giriş ücretleri geçen yıla kıyasla yüzde 20 ila yüzde 300 arasında arttı. Bodrum'da 225 Euro, Çeşme’de ise 5 bin 500 TL'ye kadar çıkan fiyatlar, tatilcileri zorluyor.
Yaz tatilinin gözde merkezlerinde özel plaj fiyatları belli oldu. Hürriyet’in yaptığı araştırmaya göre, bazı işletmeler geçen seneye göre fiyatlarını yüzde 300'e kadar artırdı. Hürriyet'in haberine göre, özellikle Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok bölgede giriş ücretleri ve harcama limitleri cep yakıyor.
Bodrum’da Euro ile giriş dönemi
Lüks plajlarıyla bilinen Bodrum, bu yıl da fiyat rekorunu elden bırakmadı:
Buddha Bar Beach, giriş ve harcama dahil toplam 225 Euro talep ediyor.
Maçakızı Beach, kişi başı 200 Euro ve ayrıca yüzde 15 servis bedeli istiyor.
Kuum Otel plajında kişi başı 4 bin 500 TL’lik harcama limiti var.
Daha uygun seçeneklerden biri olan Camel Beach, 700 TL giriş ücreti alıyor.
Sarnıç Beach Club, giriş ücreti almıyor ancak 2 bin 500 TL’lik harcama şartı koyuyor.
Lucca Beach ise kişi başı 100 Euro talep ediyor.
Çeşme'de fiyatlar 5 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor
Plajlarıyla ünlü Çeşme, bu yaz da yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor:
Boheme Beach giriş ücreti almazken 3 bin 500 TL harcama limiti uyguluyor.
Sole & Mare Beach, kişi başı 1.750 TL giriş ücreti alıyor.
White Beach, sadece 2 bin TL’lik harcama limiti istiyor.
Biblos Resort Alaçatı plajına giriş 125 Euro.
Fly-Inn Beach, standart giriş için bin 500 TL, premium için 5 bin 500 TL talep ediyor.
Om Paparazzi, hafta içi sadece harcama limiti (1.450 TL), hafta sonu ise ek olarak 950 TL giriş ücreti alıyor.
Yuzu Beach, giriş + harcama limiti olarak hafta içi 3 bin TL, hafta sonu 4 bin TL talep ediyor.
Marmaris, Fethiye ve Cunda’da fiyatlar daha dengeli
Diğer tatil bölgelerinde ise görece daha uygun fiyatlarla hizmet veriliyor:
Marmaris’te Vamos Beach, sadece bin 200 TL harcama limiti ile hizmet veriyor.
Aida Beach, 750 TL harcama şartı koyuyor.
Fethiye Sea Me Beach kişi başı 1.000 TL, aile suiti ise 6 bin TL.
So Beach şezlong için 1.000 TL ücret alıyor.
Cunda Anda Beach, giriş ücreti olarak 750 TL, bayramda ise 1.000 TL istiyor.
Scala Beach, şezlong ve otopark dahil 750 TL fiyat belirledi.