Plaj fiyatları belli oldu: Bodrum ve Çeşme rekora koşuyor, yüzde 300 zam

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları, VNL 2025'e galibiyetle başladı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sinan Ateş’in ailesinden AYM’ye bireysel başvuru
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025’in ilk beş ayında işçi ve emekçilerin gelirlerinde azalma
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’tan yapay zeka içeriklerine karşı yasa
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İç siyasette neler oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
'Trump'ın sosyal medya gönderisi, Putin'in Ukrayna'ya vereceği karşılığı tasvip ettiği anlamına geliyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
17:42
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
18:10
21 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:35
9 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
19:13
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
19:42
14 dk
HAVA DURUMU
Kurban Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
20:06
21 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
20:36
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
20:48
3 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
23:08
3 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
23:27
6 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
06:00
50 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
06:51
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
07:00
26 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
07:27
33 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
08:00
53 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet kodlarından uzaya: Tetris’in olağanüstü yolculuğu
08:53
7 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:00
46 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
09:46
7 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:54
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
10:01
34 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
10:42
14 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
11:01
44 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
11:44
15 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:01
115 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
14:01
38 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
14:39
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
15:01
53 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
15:53
2 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
15:56
3 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
16:01
47 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:01
46 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
18:01
49 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
19:01
40 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
20:01
45 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
21:01
50 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
21:51
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
21:55
3 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
22:01
43 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
22:48
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:01
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/plaj-fiyatlari-belli-oldu-bodrum-ve-cesme-rekora-kosuyor-yuzde-300-zam-1096835075.html
Plaj fiyatları belli oldu: Bodrum ve Çeşme rekora koşuyor, yüzde 300 zam
Plaj fiyatları belli oldu: Bodrum ve Çeşme rekora koşuyor, yüzde 300 zam
Sputnik Türkiye
2025 plaj sezonu yüksek fiyatlarla başladı. Bodrum, Çeşme, Fethiye ve Marmaris’teki özel plajlarda giriş ücretleri geçen yıla kıyasla yüzde 20 ila yüzde 300... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T07:20+0300
2025-06-06T07:21+0300
ekonomi̇
deniz
tatil
plaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/06/1096835347_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_23848ac5da0d14b0c0883687730d9d2a.jpg
Yaz tatilinin gözde merkezlerinde özel plaj fiyatları belli oldu. Hürriyet’in yaptığı araştırmaya göre, bazı işletmeler geçen seneye göre fiyatlarını yüzde 300'e kadar artırdı. Hürriyet'in haberine göre, özellikle Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok bölgede giriş ücretleri ve harcama limitleri cep yakıyor.Bodrum’da Euro ile giriş dönemiLüks plajlarıyla bilinen Bodrum, bu yıl da fiyat rekorunu elden bırakmadı:Çeşme'de fiyatlar 5 bin 500 TL’ye kadar çıkıyorPlajlarıyla ünlü Çeşme, bu yaz da yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor:Marmaris, Fethiye ve Cunda’da fiyatlar daha dengeliDiğer tatil bölgelerinde ise görece daha uygun fiyatlarla hizmet veriliyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/oyuncu-pelin-akilin-koluna-kene-yapisti-cikarmaya-calisirken-hastanelik-oldu-1096834747.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/06/1096835347_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f72033868864279d1e264d7a373a21f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deniz, tatil, plaj
deniz, tatil, plaj

Plaj fiyatları belli oldu: Bodrum ve Çeşme rekora koşuyor, yüzde 300 zam

07:20 06.06.2025 (güncellendi: 07:21 06.06.2025)
© FotoğrafÇeşme
Çeşme - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
© Fotoğraf
Abone ol
2025 plaj sezonu yüksek fiyatlarla başladı. Bodrum, Çeşme, Fethiye ve Marmaris’teki özel plajlarda giriş ücretleri geçen yıla kıyasla yüzde 20 ila yüzde 300 arasında arttı. Bodrum'da 225 Euro, Çeşme’de ise 5 bin 500 TL'ye kadar çıkan fiyatlar, tatilcileri zorluyor.
Yaz tatilinin gözde merkezlerinde özel plaj fiyatları belli oldu. Hürriyet’in yaptığı araştırmaya göre, bazı işletmeler geçen seneye göre fiyatlarını yüzde 300'e kadar artırdı. Hürriyet'in haberine göre, özellikle Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok bölgede giriş ücretleri ve harcama limitleri cep yakıyor.

Bodrum’da Euro ile giriş dönemi

Lüks plajlarıyla bilinen Bodrum, bu yıl da fiyat rekorunu elden bırakmadı:
Buddha Bar Beach, giriş ve harcama dahil toplam 225 Euro talep ediyor.
Maçakızı Beach, kişi başı 200 Euro ve ayrıca yüzde 15 servis bedeli istiyor.
Kuum Otel plajında kişi başı 4 bin 500 TL’lik harcama limiti var.
Daha uygun seçeneklerden biri olan Camel Beach, 700 TL giriş ücreti alıyor.
Sarnıç Beach Club, giriş ücreti almıyor ancak 2 bin 500 TL’lik harcama şartı koyuyor.
Lucca Beach ise kişi başı 100 Euro talep ediyor.

Çeşme'de fiyatlar 5 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor

Plajlarıyla ünlü Çeşme, bu yaz da yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor:
Boheme Beach giriş ücreti almazken 3 bin 500 TL harcama limiti uyguluyor.
Sole & Mare Beach, kişi başı 1.750 TL giriş ücreti alıyor.
White Beach, sadece 2 bin TL’lik harcama limiti istiyor.
Biblos Resort Alaçatı plajına giriş 125 Euro.
Fly-Inn Beach, standart giriş için bin 500 TL, premium için 5 bin 500 TL talep ediyor.
Om Paparazzi, hafta içi sadece harcama limiti (1.450 TL), hafta sonu ise ek olarak 950 TL giriş ücreti alıyor.
Yuzu Beach, giriş + harcama limiti olarak hafta içi 3 bin TL, hafta sonu 4 bin TL talep ediyor.

Marmaris, Fethiye ve Cunda’da fiyatlar daha dengeli

Diğer tatil bölgelerinde ise görece daha uygun fiyatlarla hizmet veriliyor:
Marmaris’te Vamos Beach, sadece bin 200 TL harcama limiti ile hizmet veriyor.
Aida Beach, 750 TL harcama şartı koyuyor.
Fethiye Sea Me Beach kişi başı 1.000 TL, aile suiti ise 6 bin TL.
So Beach şezlong için 1.000 TL ücret alıyor.
Cunda Anda Beach, giriş ücreti olarak 750 TL, bayramda ise 1.000 TL istiyor.
Scala Beach, şezlong ve otopark dahil 750 TL fiyat belirledi.
Pelin Akil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
YAŞAM
Oyuncu Pelin Akil'in koluna kene yapıştı: Çıkarmaya çalışırken hastanelik oldu
06:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала