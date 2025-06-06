https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/plaj-fiyatlari-belli-oldu-bodrum-ve-cesme-rekora-kosuyor-yuzde-300-zam-1096835075.html

Plaj fiyatları belli oldu: Bodrum ve Çeşme rekora koşuyor, yüzde 300 zam

Plaj fiyatları belli oldu: Bodrum ve Çeşme rekora koşuyor, yüzde 300 zam

Sputnik Türkiye

2025 plaj sezonu yüksek fiyatlarla başladı. Bodrum, Çeşme, Fethiye ve Marmaris’teki özel plajlarda giriş ücretleri geçen yıla kıyasla yüzde 20 ila yüzde 300... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T07:20+0300

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tatil

plaj

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Yaz tatilinin gözde merkezlerinde özel plaj fiyatları belli oldu. Hürriyet’in yaptığı araştırmaya göre, bazı işletmeler geçen seneye göre fiyatlarını yüzde 300'e kadar artırdı. Hürriyet'in haberine göre, özellikle Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok bölgede giriş ücretleri ve harcama limitleri cep yakıyor.Bodrum’da Euro ile giriş dönemiLüks plajlarıyla bilinen Bodrum, bu yıl da fiyat rekorunu elden bırakmadı:Çeşme'de fiyatlar 5 bin 500 TL’ye kadar çıkıyorPlajlarıyla ünlü Çeşme, bu yaz da yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor:Marmaris, Fethiye ve Cunda’da fiyatlar daha dengeliDiğer tatil bölgelerinde ise görece daha uygun fiyatlarla hizmet veriliyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/oyuncu-pelin-akilin-koluna-kene-yapisti-cikarmaya-calisirken-hastanelik-oldu-1096834747.html

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