Uzak Doğu’dan geldi, İstanbul’da yayılıyor: İstilacı böcek alarmı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Hükümetin teklifi, işçilerin talebinin çok gerisinde'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köpekbalığı Uzmanı Kabasakal: 'Sosyal medya görüntülerine inanmayın, köpekbalığı sayısında azalma var’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye dakikada 18 milyon vergi alıyor, 4 milyon faiz ödüyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gripin: 'Dünyanın her yerinde daha iyi ve kolay bir hayat mümkün'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
EKSEN
'Türk-Rus ticaret ilişkileri, domates ihracatının ve doğalgaz ithalatının çok daha ötesinde artık'
14:00
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: 'İran'ın direnişi Avrasya'nın direnişidir'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
16:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
17:08
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
17:22
6 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Füzenin izinde: Savaş teknolojisinin kısa tarihi
19:20
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fordo'daki nükleer tesis ABD'nin hedefinde mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Füzenin izinde: Savaş teknolojisinin kısa tarihi
17:09
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/uzak-dogudan-geldi-istanbulda-yayiliyor-istilaci-bocek-alarmi-1097183981.html
Uzak Doğu’dan geldi, İstanbul’da yayılıyor: İstilacı böcek alarmı
Uzak Doğu’dan geldi, İstanbul’da yayılıyor: İstilacı böcek alarmı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da ilk kez 2014’te görülen ve Uzak Doğu kökenli olan istilacı teke böceği yeniden ortaya çıktı. Şişli ve Beşiktaş’taki ağaçlarda tespit edilen böcek... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T11:20+0300
2025-06-20T11:20+0300
türki̇ye
ağaç
böcek
uzak doğu
i̇stanbul
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097183827_0:50:1346:807_1920x0_80_0_0_2e3d1c49bed8e7dc95c29b4035e7a201.jpg
İstanbul’da ilk kez 2014 yılında tespit edilen, bilimsel adıyla "anoplophora chinensis" olan ve halk arasında "istilacı teke böceği" olarak bilinen zararlı tür yeniden ortaya çıktı. Özellikle Şişli ve Beşiktaş’ta görülen böcekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Hızal, böceğin ilkbaharın sonlarında ortaya çıktığını, haziran ayı boyunca daha sık görüldüğünü belirtti. Hızal, "Görüldüğü yerlerde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi gerekmektedir. İstanbul'da ilk defa 2014 yılında görüldü. Gerekli mücadele yapıldı fakat varlığı devam ediyor" dedi.'İstilacı bir tür'İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dikmen, böceğin aynı zamanda “turunçgil uzun antenli teke böceği” olarak bilindiğini ifade etti. Dikmen, “Muhtemelen kereste ticareti veya ithal kültür bitkileri aracılığıyla Türkiye'ye geldi. Bu tür yerel faunada yer almadığı için istilacı bir tür olarak tanımlanıyor” açıklamasında bulundu.Ağaçlarda ci̇ddi̇ zarar birakiyorBöceğin özellikle akçaağaç, çınar, at kestanesi ve turunçgiller gibi ağaç türlerine zarar verdiği tespit edildi. Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan, "Bu böceğin erginleri bitkilerin çiçek, yaprak ve kabuk kısımlarından beslenerek zarar verirken, larvaları odun dokusunda galeriler açarak bu kısımlardan faydalanır" ifadelerini kullandı.Dr. Turan, bu tür istilacı canlıların hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu nedenle böyle istilacı türlerle mutlaka mücadele edilmesi gerekmektedir."Böceğin geniş alanlara yayılması durumunda, çok sayıda bitki türünün zarar göreceği ve ekonomik kayıpların büyük olacağı uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/bakanlik-hileli-urunleri-acikladi-kiymada-kalp-sucukta-kanatli-eti-tespit-edildi-1097180255.html
türki̇ye
uzak doğu
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097183827_101:0:1244:857_1920x0_80_0_0_ba9ac8dc7f880ab0d99d3a674efc2f2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ağaç, böcek, uzak doğu, i̇stanbul, beşiktaş
ağaç, böcek, uzak doğu, i̇stanbul, beşiktaş

Uzak Doğu’dan geldi, İstanbul’da yayılıyor: İstilacı böcek alarmı

11:20 20.06.2025
© AATeke böceği
Teke böceği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
Abone ol
İstanbul’da ilk kez 2014’te görülen ve Uzak Doğu kökenli olan istilacı teke böceği yeniden ortaya çıktı. Şişli ve Beşiktaş’taki ağaçlarda tespit edilen böcek, akçaağaç, turunçgil, çınar ve kestane gibi türleri içten kemirerek hem çevreye hem ekonomiye ciddi zararlar veriyor.
İstanbul’da ilk kez 2014 yılında tespit edilen, bilimsel adıyla "anoplophora chinensis" olan ve halk arasında "istilacı teke böceği" olarak bilinen zararlı tür yeniden ortaya çıktı. Özellikle Şişli ve Beşiktaş’ta görülen böcekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Hızal, böceğin ilkbaharın sonlarında ortaya çıktığını, haziran ayı boyunca daha sık görüldüğünü belirtti. Hızal, "Görüldüğü yerlerde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi gerekmektedir. İstanbul'da ilk defa 2014 yılında görüldü. Gerekli mücadele yapıldı fakat varlığı devam ediyor" dedi.

'İstilacı bir tür'

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dikmen, böceğin aynı zamanda “turunçgil uzun antenli teke böceği” olarak bilindiğini ifade etti. Dikmen, “Muhtemelen kereste ticareti veya ithal kültür bitkileri aracılığıyla Türkiye'ye geldi. Bu tür yerel faunada yer almadığı için istilacı bir tür olarak tanımlanıyor” açıklamasında bulundu.

Ağaçlarda ci̇ddi̇ zarar birakiyor

Böceğin özellikle akçaağaç, çınar, at kestanesi ve turunçgiller gibi ağaç türlerine zarar verdiği tespit edildi. Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan, "Bu böceğin erginleri bitkilerin çiçek, yaprak ve kabuk kısımlarından beslenerek zarar verirken, larvaları odun dokusunda galeriler açarak bu kısımlardan faydalanır" ifadelerini kullandı.
Dr. Turan, bu tür istilacı canlıların hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu nedenle böyle istilacı türlerle mutlaka mücadele edilmesi gerekmektedir."

Böceğin geniş alanlara yayılması durumunda, çok sayıda bitki türünün zarar göreceği ve ekonomik kayıpların büyük olacağı uyarısında bulundu.
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
TÜRKİYE
Bakanlık hileli ürünleri açıkladı: Kıymada kalp, sucukta kanatlı eti tespit edildi
09:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала