https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/uzak-dogudan-geldi-istanbulda-yayiliyor-istilaci-bocek-alarmi-1097183981.html
Uzak Doğu’dan geldi, İstanbul’da yayılıyor: İstilacı böcek alarmı
Uzak Doğu’dan geldi, İstanbul’da yayılıyor: İstilacı böcek alarmı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da ilk kez 2014’te görülen ve Uzak Doğu kökenli olan istilacı teke böceği yeniden ortaya çıktı. Şişli ve Beşiktaş’taki ağaçlarda tespit edilen böcek... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T11:20+0300
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uzak doğu
i̇stanbul
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İstanbul’da ilk kez 2014 yılında tespit edilen, bilimsel adıyla "anoplophora chinensis" olan ve halk arasında "istilacı teke böceği" olarak bilinen zararlı tür yeniden ortaya çıktı. Özellikle Şişli ve Beşiktaş’ta görülen böcekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Hızal, böceğin ilkbaharın sonlarında ortaya çıktığını, haziran ayı boyunca daha sık görüldüğünü belirtti. Hızal, "Görüldüğü yerlerde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi gerekmektedir. İstanbul'da ilk defa 2014 yılında görüldü. Gerekli mücadele yapıldı fakat varlığı devam ediyor" dedi.'İstilacı bir tür'İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dikmen, böceğin aynı zamanda “turunçgil uzun antenli teke böceği” olarak bilindiğini ifade etti. Dikmen, “Muhtemelen kereste ticareti veya ithal kültür bitkileri aracılığıyla Türkiye'ye geldi. Bu tür yerel faunada yer almadığı için istilacı bir tür olarak tanımlanıyor” açıklamasında bulundu.Ağaçlarda ci̇ddi̇ zarar birakiyorBöceğin özellikle akçaağaç, çınar, at kestanesi ve turunçgiller gibi ağaç türlerine zarar verdiği tespit edildi. Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan, "Bu böceğin erginleri bitkilerin çiçek, yaprak ve kabuk kısımlarından beslenerek zarar verirken, larvaları odun dokusunda galeriler açarak bu kısımlardan faydalanır" ifadelerini kullandı.Dr. Turan, bu tür istilacı canlıların hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu nedenle böyle istilacı türlerle mutlaka mücadele edilmesi gerekmektedir."Böceğin geniş alanlara yayılması durumunda, çok sayıda bitki türünün zarar göreceği ve ekonomik kayıpların büyük olacağı uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/bakanlik-hileli-urunleri-acikladi-kiymada-kalp-sucukta-kanatli-eti-tespit-edildi-1097180255.html
türki̇ye
uzak doğu
i̇stanbul
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ağaç, böcek, uzak doğu, i̇stanbul, beşiktaş
ağaç, böcek, uzak doğu, i̇stanbul, beşiktaş
Uzak Doğu’dan geldi, İstanbul’da yayılıyor: İstilacı böcek alarmı
İstanbul’da ilk kez 2014’te görülen ve Uzak Doğu kökenli olan istilacı teke böceği yeniden ortaya çıktı. Şişli ve Beşiktaş’taki ağaçlarda tespit edilen böcek, akçaağaç, turunçgil, çınar ve kestane gibi türleri içten kemirerek hem çevreye hem ekonomiye ciddi zararlar veriyor.
İstanbul’da ilk kez 2014 yılında tespit edilen, bilimsel adıyla "anoplophora chinensis" olan ve halk arasında "istilacı teke böceği" olarak bilinen zararlı tür yeniden ortaya çıktı. Özellikle Şişli ve Beşiktaş’ta görülen böcekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Hızal, böceğin ilkbaharın sonlarında ortaya çıktığını, haziran ayı boyunca daha sık görüldüğünü belirtti. Hızal, "Görüldüğü yerlerde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi gerekmektedir. İstanbul'da ilk defa 2014 yılında görüldü. Gerekli mücadele yapıldı fakat varlığı devam ediyor" dedi.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dikmen, böceğin aynı zamanda “turunçgil uzun antenli teke böceği” olarak bilindiğini ifade etti. Dikmen, “Muhtemelen kereste ticareti veya ithal kültür bitkileri aracılığıyla Türkiye'ye geldi. Bu tür yerel faunada yer almadığı için istilacı bir tür olarak tanımlanıyor” açıklamasında bulundu.
Ağaçlarda ci̇ddi̇ zarar birakiyor
Böceğin özellikle akçaağaç, çınar, at kestanesi ve turunçgiller gibi ağaç türlerine zarar verdiği tespit edildi. Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan, "Bu böceğin erginleri bitkilerin çiçek, yaprak ve kabuk kısımlarından beslenerek zarar verirken, larvaları odun dokusunda galeriler açarak bu kısımlardan faydalanır" ifadelerini kullandı.
Dr. Turan, bu tür istilacı canlıların hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu nedenle böyle istilacı türlerle mutlaka mücadele edilmesi gerekmektedir."
Böceğin geniş alanlara yayılması durumunda, çok sayıda bitki türünün zarar göreceği ve ekonomik kayıpların büyük olacağı uyarısında bulundu.