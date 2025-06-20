https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/bakanlik-hileli-urunleri-acikladi-kiymada-kalp-sucukta-kanatli-eti-tespit-edildi-1097180255.html

Bakanlık hileli ürünleri açıkladı: Kıymada kalp, sucukta kanatlı eti tespit edildi

Bakanlık hileli ürünleri açıkladı: Kıymada kalp, sucukta kanatlı eti tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. Zeytinyağına tohum yağı, peynire bitkisel yağ, dana sucuğa kanatlı eti... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T09:57+0300

2025-06-20T09:57+0300

2025-06-20T09:57+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

yenimahalle

bursa

sucuk

köfte

kıyma

zeytinyağı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşişli ürünleri tespit ederek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan laboratuvar analizleri sonrası, birçok ürünün içeriğinde farklı ve düşük kaliteli maddeler bulundu. Bakanlık, ifşa edilen ürünleri ve firmaları liste halinde duyurdu.Şüpheli̇ ürünlere di̇kkatEt, süt, zeytinyağı ve pekmez gibi temel gıdalarda yapılan denetimlerde ürün içeriklerinin etiketle uyuşmadığı, bitkisel yağ, kanatlı eti, şeker gibi katkıların eklendiği tespit edildi. Vatandaşların, görünüşünden veya fiyatından şüphelendikleri gıdaları ALO 174 Gıda Hattı ile ihbar etmeleri çağrısı yapıldı.Denetimler sırasında alınan numuneler, bakanlığa ait laboratuvarlarda analiz edildi. Yapılan testler sonucunda gıda güvenliği yönetmeliklerine aykırı ürünler belirlendi. Listeye giren firmaların tamamı açıklandı.Aşağıdaki ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi:Üzüm pekmezi: Şeker ilavesiZeytinyağı: Tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımıSüt ve süt ürünleri: Bitkisel yağ ve süt yağı dışı kullanımıEt ve et ürünleri: Sakatat ve kanatlı eti karıştırılması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1097178168.html

türki̇ye

yenimahalle

bursa

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taklit gıda, tağşiş ürünler, tarım ve orman bakanlığı denetimi, sahte zeytinyağı, şekerli pekmez, bitkisel yağlı peynir, kanatlı etli sucuk