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Bakanlık hileli ürünleri açıkladı: Kıymada kalp, sucukta kanatlı eti tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. Zeytinyağına tohum yağı, peynire bitkisel yağ, dana sucuğa kanatlı eti... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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kıyma
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşişli ürünleri tespit ederek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan laboratuvar analizleri sonrası, birçok ürünün içeriğinde farklı ve düşük kaliteli maddeler bulundu. Bakanlık, ifşa edilen ürünleri ve firmaları liste halinde duyurdu.Şüpheli̇ ürünlere di̇kkatEt, süt, zeytinyağı ve pekmez gibi temel gıdalarda yapılan denetimlerde ürün içeriklerinin etiketle uyuşmadığı, bitkisel yağ, kanatlı eti, şeker gibi katkıların eklendiği tespit edildi. Vatandaşların, görünüşünden veya fiyatından şüphelendikleri gıdaları ALO 174 Gıda Hattı ile ihbar etmeleri çağrısı yapıldı.Denetimler sırasında alınan numuneler, bakanlığa ait laboratuvarlarda analiz edildi. Yapılan testler sonucunda gıda güvenliği yönetmeliklerine aykırı ürünler belirlendi. Listeye giren firmaların tamamı açıklandı.Aşağıdaki ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi:Üzüm pekmezi: Şeker ilavesiZeytinyağı: Tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımıSüt ve süt ürünleri: Bitkisel yağ ve süt yağı dışı kullanımıEt ve et ürünleri: Sakatat ve kanatlı eti karıştırılması
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taklit gıda, tağşiş ürünler, tarım ve orman bakanlığı denetimi, sahte zeytinyağı, şekerli pekmez, bitkisel yağlı peynir, kanatlı etli sucuk
taklit gıda, tağşiş ürünler, tarım ve orman bakanlığı denetimi, sahte zeytinyağı, şekerli pekmez, bitkisel yağlı peynir, kanatlı etli sucuk

Bakanlık hileli ürünleri açıkladı: Kıymada kalp, sucukta kanatlı eti tespit edildi

09:57 20.06.2025
© AA'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. Zeytinyağına tohum yağı, peynire bitkisel yağ, dana sucuğa kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi. Bakanlık laboratuvar analizleri sonucu sahtecilik yapan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı. İşte yeni taklit-tağşiş yapılan gıdalar listes...
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşişli ürünleri tespit ederek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan laboratuvar analizleri sonrası, birçok ürünün içeriğinde farklı ve düşük kaliteli maddeler bulundu. Bakanlık, ifşa edilen ürünleri ve firmaları liste halinde duyurdu.

Şüpheli̇ ürünlere di̇kkat

Et, süt, zeytinyağı ve pekmez gibi temel gıdalarda yapılan denetimlerde ürün içeriklerinin etiketle uyuşmadığı, bitkisel yağ, kanatlı eti, şeker gibi katkıların eklendiği tespit edildi. Vatandaşların, görünüşünden veya fiyatından şüphelendikleri gıdaları ALO 174 Gıda Hattı ile ihbar etmeleri çağrısı yapıldı.
Denetimler sırasında alınan numuneler, bakanlığa ait laboratuvarlarda analiz edildi. Yapılan testler sonucunda gıda güvenliği yönetmeliklerine aykırı ürünler belirlendi. Listeye giren firmaların tamamı açıklandı.
Aşağıdaki ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi:

Üzüm pekmezi: Şeker ilavesi

BALI PINAR-GÖKDAĞ KARAYAKA / ELEZYA
2 parti ürün (1501 & 2808) – Yenimahalle / Ankara

Zeytinyağı: Tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımı

SNS Gıda – AWE Laboratories / Natural Sızma Zeytinyağı – Tokat / Merkez
NALBANT Zeytin – Mirolive / Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – İznik / Bursa
SONKOZ Yağ – Ayvalık Koop. / 5L Taş Baskı – Efeler / Aydın
MEHMET ADIYAMAN – 3 farklı 5L Zeytinyağı – Köşk / Aydın

Süt ve süt ürünleri: Bitkisel yağ ve süt yağı dışı kullanımı

STB Süt / İzmir Emirağa – Pizza Peyniri – Selçuk / İzmir
SADİBEY – Şenol Özşahin / Örgü Peyniri – Sarıçam / Adana
BUFALO Besicilik / Kahraman Kazan Süt Çiftliği / Tereyağı – Kahramankazan / Ankara

Et ve et ürünleri: Sakatat ve kanatlı eti karıştırılması

EFEKÖY Et – Mehmet Bırakoğlu / Dana Sucukta Kanatlı EtiSeyhan / Adana
MERT KASAP – Volkan Kartal / Dövme Sucukta KalpSivrihisar / Eskişehir
GÜVENAL Köfte – Serkan Demir / Köftede Kanatlı EtiŞahinbey / Gaziantep
SARIYER Börekçisi – Muğdat Baştürk / Pide Harcında Kalp + TaşlıkIsparta / Merkez
ERÇOLAK Gıda – Mezitli Et Balık / Dana-Kuzu Kıymada KalpMezitli / Mersin
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