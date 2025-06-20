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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/usakov-putinin-cin-ziyareti-icin-hazirliklar-suruyor-tarihler-belirlendi-1097173434.html
Uşakov: Putin’in Çin ziyareti için hazırlıklar sürüyor, tarihler belirlendi
Uşakov: Putin’in Çin ziyareti için hazırlıklar sürüyor, tarihler belirlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’i ziyaret etmeyi planladığını söyledi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T00:55+0300
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretine ilişkin programın henüz hazırlanmadığını, şu an için yalnızca tarihlerin belirlendiğini ifade etti.Uşakov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Putin’in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’i ziyaret etmeyi planladığını, bu kapsamda Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine, militarist Japonya’ya karşı kazanılan zaferin 80. yılına ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine adanmış kutlama etkinliklerine katılacağını, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kapsamlı ikili görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.Ziyaret programının detaylarına ilişkin konuşan Uşakov, “Ziyaretin programı henüz hazırlanmış değil. Hazırlanmak için hala zamanımız var. Şu an için en önemlisi, tarihler ve bu günlerde Çin’de neler olacağına dair temel genel çerçevenin belirlenmiş olmasıdır.” şeklinde açıklamada bulundu.Uşakov, açıklamasına ek olarak, Putin’in Çin’de çok sayıda etkinliğe katılacağını da vurguladı
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yuriy uşakov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
yuriy uşakov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

Uşakov: Putin’in Çin ziyareti için hazırlıklar sürüyor, tarihler belirlendi

00:55 20.06.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’i ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretine ilişkin programın henüz hazırlanmadığını, şu an için yalnızca tarihlerin belirlendiğini ifade etti.
Uşakov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Putin’in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’i ziyaret etmeyi planladığını, bu kapsamda Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine, militarist Japonya’ya karşı kazanılan zaferin 80. yılına ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine adanmış kutlama etkinliklerine katılacağını, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kapsamlı ikili görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.
Ziyaret programının detaylarına ilişkin konuşan Uşakov, “Ziyaretin programı henüz hazırlanmış değil. Hazırlanmak için hala zamanımız var. Şu an için en önemlisi, tarihler ve bu günlerde Çin’de neler olacağına dair temel genel çerçevenin belirlenmiş olmasıdır.” şeklinde açıklamada bulundu.
Uşakov, açıklamasına ek olarak, Putin’in Çin’de çok sayıda etkinliğe katılacağını da vurguladı
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