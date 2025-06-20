https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/usakov-putinin-cin-ziyareti-icin-hazirliklar-suruyor-tarihler-belirlendi-1097173434.html

Uşakov: Putin’in Çin ziyareti için hazırlıklar sürüyor, tarihler belirlendi

Uşakov: Putin’in Çin ziyareti için hazırlıklar sürüyor, tarihler belirlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’i ziyaret etmeyi planladığını söyledi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T00:55+0300

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dünya

yuriy uşakov

vladimir putin

çin devlet başkanı şi cinping

çin

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretine ilişkin programın henüz hazırlanmadığını, şu an için yalnızca tarihlerin belirlendiğini ifade etti.Uşakov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Putin’in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin’i ziyaret etmeyi planladığını, bu kapsamda Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine, militarist Japonya’ya karşı kazanılan zaferin 80. yılına ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine adanmış kutlama etkinliklerine katılacağını, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kapsamlı ikili görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.Ziyaret programının detaylarına ilişkin konuşan Uşakov, “Ziyaretin programı henüz hazırlanmış değil. Hazırlanmak için hala zamanımız var. Şu an için en önemlisi, tarihler ve bu günlerde Çin’de neler olacağına dair temel genel çerçevenin belirlenmiş olmasıdır.” şeklinde açıklamada bulundu.Uşakov, açıklamasına ek olarak, Putin’in Çin’de çok sayıda etkinliğe katılacağını da vurguladı

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Sputnik Türkiye

yuriy uşakov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)