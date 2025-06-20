https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/abdli-gazeteci-hersh-abd-hafta-sonu-iranin-fordodaki-nukleer-tesisine-saldiri-duzenleyebilir-1097172838.html
ABD’li gazeteci Hersh: ABD, hafta sonu İran'ın Fordo'daki nükleer tesisine saldırı düzenleyebilir
ABD’li gazeteci Hersh: ABD, hafta sonu İran'ın Fordo'daki nükleer tesisine saldırı düzenleyebilir
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin bu hafta sonu İran'ın Fordo'daki nükleer tesisine saldırı düzenleyebileceğini ileri sürdü. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T00:16+0300
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dünya
seymour hersh
abd
donald trump
ortadoğu
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pulitzer
wall street
cbs
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Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Substack platformunda yayınladığı makalesinde ABD’li yetkililer ve İsrailli kaynaklarına atıfla, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını onayladığını öne sürdü.Hersh, “Bana, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik büyükölçekli bir bombardımanı onayladığı bilgisi verildi” ifadelerine yer verdi.Hersh'in makalesinde öne çıkan diğer noktalar şöyle: Daha önce CBS televizyonu, konuya vakıf kaynaklara dayandırarak, Trump'ın İran’ın yakın gelecekte nükleer silah edinmesini önlemek için Fordo nükleer tesisini vurma eğiliminde olduğunu aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/peskov-abdnin-irandaki-hedeflere-olasi-bir-saldirisi-bolgede-gerginligi-daha-da-artirir-1097171023.html
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seymour hersh, abd, donald trump, ortadoğu, i̇ran, pulitzer, wall street, cbs, fordo nükleer tesisi
seymour hersh, abd, donald trump, ortadoğu, i̇ran, pulitzer, wall street, cbs, fordo nükleer tesisi
ABD’li gazeteci Hersh: ABD, hafta sonu İran'ın Fordo'daki nükleer tesisine saldırı düzenleyebilir
ABD’li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin bu hafta sonu İran'ın Fordo'daki nükleer tesisine saldırı düzenleyebileceğini ileri sürdü.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Substack platformunda yayınladığı makalesinde ABD’li yetkililer ve İsrailli kaynaklarına atıfla, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını onayladığını öne sürdü.
Hersh, “Bana, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik büyükölçekli bir bombardımanı onayladığı bilgisi verildi” ifadelerine yer verdi.
Hersh'in makalesinde öne çıkan diğer noktalar şöyle:
En az 80 metre yer altına gömülü Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlere hafta sonundan önce saldırılmayacak.
Trump'ın ısrarı üzerine saldırıların başlangıcı hafta sonuna ertelendi.
ABD lideri, bombardımanınşokunun pazartesi günü Wall Street'te işlemlerin başlamasından önce mümkün olduğunca hafiflemesini istiyor.
Fordo'daki nükleer tesisin çok derinlerde yer alması nedeniyle sığınak delici füze taşıyan Amerikan bombardıman uçakları kullanılacak.
Daha önce CBS televizyonu, konuya vakıf kaynaklara dayandırarak, Trump'ın İran’ın yakın gelecekte nükleer silah edinmesini önlemek için Fordo nükleer tesisini vurma eğiliminde olduğunu aktarmıştı.