https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/abdli-gazeteci-hersh-abd-hafta-sonu-iranin-fordodaki-nukleer-tesisine-saldiri-duzenleyebilir-1097172838.html

ABD’li gazeteci Hersh: ABD, hafta sonu İran'ın Fordo'daki nükleer tesisine saldırı düzenleyebilir

ABD’li gazeteci Hersh: ABD, hafta sonu İran'ın Fordo'daki nükleer tesisine saldırı düzenleyebilir

Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin bu hafta sonu İran'ın Fordo'daki nükleer tesisine saldırı düzenleyebileceğini ileri sürdü. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T00:16+0300

2025-06-20T00:16+0300

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dünya

seymour hersh

abd

donald trump

ortadoğu

i̇ran

pulitzer

wall street

cbs

fordo nükleer tesisi

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Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Substack platformunda yayınladığı makalesinde ABD’li yetkililer ve İsrailli kaynaklarına atıfla, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını onayladığını öne sürdü.Hersh, “Bana, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik büyükölçekli bir bombardımanı onayladığı bilgisi verildi” ifadelerine yer verdi.Hersh'in makalesinde öne çıkan diğer noktalar şöyle: Daha önce CBS televizyonu, konuya vakıf kaynaklara dayandırarak, Trump'ın İran’ın yakın gelecekte nükleer silah edinmesini önlemek için Fordo nükleer tesisini vurma eğiliminde olduğunu aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/peskov-abdnin-irandaki-hedeflere-olasi-bir-saldirisi-bolgede-gerginligi-daha-da-artirir-1097171023.html

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seymour hersh, abd, donald trump, ortadoğu, i̇ran, pulitzer, wall street, cbs, fordo nükleer tesisi