https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/unlu-oyuncu-da-sahte-servis-tuzagina-dustu-parasini-dolandiricilara-kaptirdi-1097183435.html
Ünlü oyuncu da sahte servis tuzağına düştü: Parasını dolandırıcılara kaptırdı
Ünlü oyuncu da sahte servis tuzağına düştü: Parasını dolandırıcılara kaptırdı
Sputnik Türkiye
Oyuncu Eda Nur Hancı, kombisini tamir ettirmek isterken sahte servis tuzağına düştü. Genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırırken dolandırıcılardan şikayetçi oldu. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T11:12+0300
2025-06-20T11:12+0300
2025-06-20T11:12+0300
yaşam
organize i̇şler
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
eda nur hancı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097183256_0:484:1242:1183_1920x0_80_0_0_974c85dd6b161f7ccd4c759728c9cfee.jpg
Organize İşler: Sazan Sarmalı, Vatikan'ın Şifresi ve Çok Güzel Hareketler gibi bir çok filmde rol alan genç oyuncu Eda Nur Hancı, 'sahte servis' tuzağına düştü. İnternetten bulduğu numarayı arayarak kombisini tamir ettirmek isteyen genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırdı. Kombi tamiratı için internetten bulduğu ilk numarayı aradıHancı, bozulan kombisi için internetten bulduğu bir servis numarasını arayarak durumu anlattı. Teknik servis logolu kıyafetlerle kapısına gelen iki kişi, "Ana kart yanmış" diyerek oyuncudan tamir için 25 bin lira istedi. Parayı kendisine verilen IBAN'a gönderen Hancı, bir daha 'ustalara' ulaşamadı. Yakalanınca pişman oldularDolandırıldığını anlayan oyuncu, karakola giderek şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen kişiler gözaltına alındı. Yakalanan iki şahıs "Pişmanız" diyerek parayı iade etti. Hancı da şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-elcin-sangu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasiyla-suc-duyurusu--1097066053.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097183256_0:368:1242:1300_1920x0_80_0_0_4fd68e3927ddde28bb774bc0d4c0d776.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
organize i̇şler, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, eda nur hancı
organize i̇şler, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, eda nur hancı
Ünlü oyuncu da sahte servis tuzağına düştü: Parasını dolandırıcılara kaptırdı
Oyuncu Eda Nur Hancı, kombisini tamir ettirmek isterken sahte servis tuzağına düştü. Genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırırken dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
Organize İşler: Sazan Sarmalı, Vatikan'ın Şifresi ve Çok Güzel Hareketler gibi bir çok filmde rol alan genç oyuncu Eda Nur Hancı, 'sahte servis' tuzağına düştü. İnternetten bulduğu numarayı arayarak kombisini tamir ettirmek isteyen genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırdı.
Kombi tamiratı için internetten bulduğu ilk numarayı aradı
Hancı, bozulan kombisi için internetten bulduğu bir servis numarasını arayarak durumu anlattı. Teknik servis logolu kıyafetlerle kapısına gelen iki kişi, "Ana kart yanmış" diyerek oyuncudan tamir için 25 bin lira istedi. Parayı kendisine verilen IBAN'a gönderen Hancı, bir daha 'ustalara' ulaşamadı.
Yakalanınca pişman oldular
Dolandırıldığını anlayan oyuncu, karakola giderek şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen kişiler gözaltına alındı. Yakalanan iki şahıs "Pişmanız" diyerek parayı iade etti. Hancı da şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.