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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/unlu-oyuncu-da-sahte-servis-tuzagina-dustu-parasini-dolandiricilara-kaptirdi-1097183435.html
Ünlü oyuncu da sahte servis tuzağına düştü: Parasını dolandırıcılara kaptırdı
Ünlü oyuncu da sahte servis tuzağına düştü: Parasını dolandırıcılara kaptırdı
Sputnik Türkiye
Oyuncu Eda Nur Hancı, kombisini tamir ettirmek isterken sahte servis tuzağına düştü. Genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırırken dolandırıcılardan şikayetçi oldu. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T11:12+0300
2025-06-20T11:12+0300
yaşam
organize i̇şler
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
eda nur hancı
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Organize İşler: Sazan Sarmalı, Vatikan'ın Şifresi ve Çok Güzel Hareketler gibi bir çok filmde rol alan genç oyuncu Eda Nur Hancı, 'sahte servis' tuzağına düştü. İnternetten bulduğu numarayı arayarak kombisini tamir ettirmek isteyen genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırdı. Kombi tamiratı için internetten bulduğu ilk numarayı aradıHancı, bozulan kombisi için internetten bulduğu bir servis numarasını arayarak durumu anlattı. Teknik servis logolu kıyafetlerle kapısına gelen iki kişi, "Ana kart yanmış" diyerek oyuncudan tamir için 25 bin lira istedi. Parayı kendisine verilen IBAN'a gönderen Hancı, bir daha 'ustalara' ulaşamadı. Yakalanınca pişman oldularDolandırıldığını anlayan oyuncu, karakola giderek şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen kişiler gözaltına alındı. Yakalanan iki şahıs "Pişmanız" diyerek parayı iade etti. Hancı da şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-elcin-sangu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasiyla-suc-duyurusu--1097066053.html
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organize i̇şler, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, eda nur hancı
organize i̇şler, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, eda nur hancı

Ünlü oyuncu da sahte servis tuzağına düştü: Parasını dolandırıcılara kaptırdı

11:12 20.06.2025
Eda Nur Hancı sosyal medya
Eda Nur Hancı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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Oyuncu Eda Nur Hancı, kombisini tamir ettirmek isterken sahte servis tuzağına düştü. Genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırırken dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
Organize İşler: Sazan Sarmalı, Vatikan'ın Şifresi ve Çok Güzel Hareketler gibi bir çok filmde rol alan genç oyuncu Eda Nur Hancı, 'sahte servis' tuzağına düştü. İnternetten bulduğu numarayı arayarak kombisini tamir ettirmek isteyen genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırdı.

Kombi tamiratı için internetten bulduğu ilk numarayı aradı

Hancı, bozulan kombisi için internetten bulduğu bir servis numarasını arayarak durumu anlattı. Teknik servis logolu kıyafetlerle kapısına gelen iki kişi, "Ana kart yanmış" diyerek oyuncudan tamir için 25 bin lira istedi. Parayı kendisine verilen IBAN'a gönderen Hancı, bir daha 'ustalara' ulaşamadı.

Yakalanınca pişman oldular

Dolandırıldığını anlayan oyuncu, karakola giderek şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen kişiler gözaltına alındı. Yakalanan iki şahıs "Pişmanız" diyerek parayı iade etti. Hancı da şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.
Elçin Sangu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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Ünlü oyuncu Elçin Sangu hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusu
16 Haziran , 16:44
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