https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/unlu-oyuncu-da-sahte-servis-tuzagina-dustu-parasini-dolandiricilara-kaptirdi-1097183435.html

Ünlü oyuncu da sahte servis tuzağına düştü: Parasını dolandırıcılara kaptırdı

Ünlü oyuncu da sahte servis tuzağına düştü: Parasını dolandırıcılara kaptırdı

Sputnik Türkiye

Oyuncu Eda Nur Hancı, kombisini tamir ettirmek isterken sahte servis tuzağına düştü. Genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırırken dolandırıcılardan şikayetçi oldu. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

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2025-06-20T11:12+0300

yaşam

organize i̇şler

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

eda nur hancı

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Organize İşler: Sazan Sarmalı, Vatikan'ın Şifresi ve Çok Güzel Hareketler gibi bir çok filmde rol alan genç oyuncu Eda Nur Hancı, 'sahte servis' tuzağına düştü. İnternetten bulduğu numarayı arayarak kombisini tamir ettirmek isteyen genç oyuncu 25 bin lirasını kaptırdı. Kombi tamiratı için internetten bulduğu ilk numarayı aradıHancı, bozulan kombisi için internetten bulduğu bir servis numarasını arayarak durumu anlattı. Teknik servis logolu kıyafetlerle kapısına gelen iki kişi, "Ana kart yanmış" diyerek oyuncudan tamir için 25 bin lira istedi. Parayı kendisine verilen IBAN'a gönderen Hancı, bir daha 'ustalara' ulaşamadı. Yakalanınca pişman oldularDolandırıldığını anlayan oyuncu, karakola giderek şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen kişiler gözaltına alındı. Yakalanan iki şahıs "Pişmanız" diyerek parayı iade etti. Hancı da şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-elcin-sangu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasiyla-suc-duyurusu--1097066053.html

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organize i̇şler, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, eda nur hancı