https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/uniceften-kritik-uyari-gazzede-abluka-devam-ederse-cocuklar-susuzluktan-olecek-1097193689.html

UNICEF'ten kritik uyarı: Gazze'de abluka devam ederse çocuklar susuzluktan ölecek

UNICEF'ten kritik uyarı: Gazze'de abluka devam ederse çocuklar susuzluktan ölecek

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF, Gazze'deki yakıt ablukasının çocukların yaşamını tehdit edecek düzeye ulaştığını açıkladı. Su üretimi durmak üzere... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T14:57+0300

2025-06-20T14:57+0300

2025-06-20T14:57+0300

i̇srail- filistin çatışması

unicef

elder

gazze

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Gazze’de yaşanan insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze’ye uygulanan yakıt ablukasının çocukların hayatta kalma şansını ortadan kaldıracak seviyeye ulaştığını belirtti.UNICEF yetkilisi Elder, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, "Gazze’ye gelen yakıta 100 günden fazla süredir izin verilmiyor. Eğer bu abluka sona ermezse, çocuklar susuzluktan ölmeye başlayacak" dedi.İçme suyu tesislerinin yüzde 60’ı i̇şlevsizElder’in paylaştığı verilere göre Gazze'de şu anda 217 içme suyu tesisinden yalnızca 87’si işlevsel. Yakıt olmadan bu tesislerin birkaç hafta içinde tamamen duracağı tahmin ediliyor. Bu da içme suyuna erişimin tamamen kesilmesi anlamına geliyor.“Gazze, i̇nsan yapımı bir kuraklıkla karşı karşıya”UNICEF temsilcisi, Gazze’de yaşanan krizi şu sözlerle özetledi:Yakıt eksikliği nedeniyle yalnızca su üretimi değil, aynı zamanda sağlık sistemleri de çökme noktasına gelmiş durumda. Oksijen üretim cihazları ve yaşam destek makineleri için gerekli enerji sağlanamazsa, hastanelerdeki ölüm oranlarının artması kaçınılmaz.Yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar yükselişteUNICEF verilerine göre, nisan ve mayıs aylarında yetersiz beslenme tedavisi için başvuran çocuk sayısı yüzde 50 oranında artış gösterdi. Su eksikliği, hijyenin azalması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması; ishal, kolera ve cilt enfeksiyonları gibi hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor.Çocuklar i̇çin acil müdahale çağrısıUNICEF, uluslararası kamuoyuna acil bir çağrıda bulunarak:talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/canli-iran-israil-catismalari-8-gune-giriyor-israil-irani-vurdu-israilde-sirenler-calmaya-basladi-1097175748.html

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unicef, elder, gazze, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi