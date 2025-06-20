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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ukraynada-silah-sanayisi-tesisleri-vuruldu-harkovda-bir-yerlesim-rusyanin-kontrolune-gecti-1097194290.html
Ukrayna’da silah sanayisi tesisleri vuruldu: Harkov’da bir yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da silah sanayisi tesisleri vuruldu: Harkov’da bir yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik düzenlenen grup saldırıları sonucu son bir haftada silah sanayisi işletmeleri ile enerji altyapısı tesislerinin... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T15:01+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Harkov Bölgesi’nin Moskovka köyünü kontrol altına aldığı bildirildi.Böylelikle 14-20 Haziran haftasında, Ukrayna işgalinden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 6’ya çıktı.Açıklamada, son bir haftada hassas güdümlü silahlar ve İHA'larla 6 grup saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.Saldırılar sonucunda, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı tesisleri, hava savunma radarları, cephanelikler, imalathaneler, İHA’ların yoğun olduğu yerler ve Ukrayna silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma noktaları vuruldu.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 350 asker ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 29 adet JDAM güdümlü uçak bombası, 8 adet HIMARS MLRS füzesi ve 1190 İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-ve-yarali-takasi-1097192776.html
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna’da silah sanayisi tesisleri vuruldu: Harkov’da bir yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti

15:01 20.06.2025 (güncellendi: 15:04 20.06.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik düzenlenen grup saldırıları sonucu son bir haftada silah sanayisi işletmeleri ile enerji altyapısı tesislerinin vurulduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, son bir günde Harkov Bölgesi’ndeki bir yerleşim merkezinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Harkov Bölgesi’nin Moskovka köyünü kontrol altına aldığı bildirildi.
Böylelikle 14-20 Haziran haftasında, Ukrayna işgalinden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 6’ya çıktı.
Açıklamada, son bir haftada hassas güdümlü silahlar ve İHA'larla 6 grup saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Saldırılar sonucunda, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı tesisleri, hava savunma radarları, cephanelikler, imalathaneler, İHA’ların yoğun olduğu yerler ve Ukrayna silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma noktaları vuruldu.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 350 asker ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 29 adet JDAM güdümlü uçak bombası, 8 adet HIMARS MLRS füzesi ve 1190 İHA engellendi.
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