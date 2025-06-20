https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-ve-yarali-takasi-1097192776.html
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir ve yaralı takası
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir ve yaralı takası
Sputnik Türkiye
İstanbul’da sağlanan mutabakata uygun olarak Rusya ve Ukrayna’nın bugün yeni esir ve yaralı takası gerçekleştirdiği belirtildi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T14:31+0300
2025-06-20T14:31+0300
2025-06-20T14:38+0300
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esir takası
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan mutabakata uygun olarak, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri teslim alındı. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi” ifadesine yer verildi.Halihazırda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.Ayrıca RIA Novosti haber ajansı muhabiri, iki taraf arasında yaralıları takas sürecinin de devam ettirildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-disisleri-rusyanin-kacirdigi-iddia-edilen-100den-fazla-cocuk-almanyada-ortaya-cikti-1097192197.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı, esir takası
rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı, esir takası
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir ve yaralı takası
14:31 20.06.2025 (güncellendi: 14:38 20.06.2025)
İstanbul’da sağlanan mutabakata uygun olarak Rusya ve Ukrayna’nın bugün yeni esir ve yaralı takası gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan mutabakata uygun olarak, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri teslim alındı. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi” ifadesine yer verildi.
Halihazırda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.
Ayrıca RIA Novosti haber ajansı muhabiri, iki taraf arasında yaralıları takas sürecinin de devam ettirildiğini bildirdi.