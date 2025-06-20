https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-ve-yarali-takasi-1097192776.html

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir ve yaralı takası

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir ve yaralı takası

Sputnik Türkiye

İstanbul’da sağlanan mutabakata uygun olarak Rusya ve Ukrayna’nın bugün yeni esir ve yaralı takası gerçekleştirdiği belirtildi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T14:31+0300

2025-06-20T14:31+0300

2025-06-20T14:38+0300

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esir takası

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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan mutabakata uygun olarak, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri teslim alındı. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi” ifadesine yer verildi.Halihazırda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.Ayrıca RIA Novosti haber ajansı muhabiri, iki taraf arasında yaralıları takas sürecinin de devam ettirildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-disisleri-rusyanin-kacirdigi-iddia-edilen-100den-fazla-cocuk-almanyada-ortaya-cikti-1097192197.html

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rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı, esir takası