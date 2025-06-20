https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/istanbulun-en-guvenli-ve-en-temiz-plajlari-aciklandi-listede-hangi-plajlar-var-1097186957.html

İstanbul'un en güvenli ve en temiz plajları açıklandı: Listede hangi plajlar var?

İstanbul'un en güvenli ve en temiz plajları açıklandı: Listede hangi plajlar var?

Sputnik Türkiye

Yaz günlerinde İstanbul'da hangi plajlar temiz? Hangi plajlar güvenli? İste tek tek en temiz ve en güvenli plajlar listesi.

2025-06-20T12:49+0300

2025-06-20T12:49+0300

2025-06-20T12:56+0300

yaşam

i̇stanbul

sağlık bakanlığı

plaj

halk plajı

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İstanbul'da denize girebilecek 97 yüzme alanı açıklandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İl Yüzme Suyu Komisyonunca hem sağlık hem de güvenlik kriterlerini dikkate alarak düzenlemeler yapıldığını belirtirken, 15 günde bir deniz suyu tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını vurguladı. Peki İstanbul'da nerede denize girilebilir? Hangi plajlar temiz? İstanbul'un en temiz ve en güvenli plajları hangileri?Bu alanların dışında denize girmeyin uyarısıGüner, vatandaşların yalnızca belirlenmiş yüzme alanlarını kullanmalarının önemine dikkati çekerek, "97 adet yüzme alanı İstanbul'un farklı bölgelerinde mevcut. Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırabilir. Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermiyoruz." dedi. Yüzme alanlarının güncel bilgileri ve su kalitesi verilerinin, Sağlık Bakanlığı'nın "yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinde kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte İstanbul'un en güvenli ve en temiz plajlarıİstanbul'da yüzme alanları olarak belirlenen alanlar şunlar:"Burgazada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Aya Nikola Halk Plajı, Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı, Büyükada Tabiat Parkı Plajı, Büyükada Kayıkhane Blue Beach, Büyükada Nakibey Plajı, Büyükada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Yörükali Plajı önü, Heybeliada Sadıkbey Plajı önü, Heybeliada Su Sporları Kulübü önü, Heybeliada Ada Beach Club önü, Kınalıada Su Sporları Kulübü önü, Kınalıada Ülker Restaurant önü, Sedef Adası Halk Plajı, Heybeliada Asaf Beach, Burgazada Deniz Kulübü, Büyükada Prenses Koyu, Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı, Durusu Karaburun Arka Deniz, Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı, Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı, Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı, Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü, Denizköşkler, Florya Güneş Plajı, Yeşilköy Polis Merkezi önü, Yeşilköy International Hospital önü, Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı, Riva Plajı, Riva Su Ürünleri Plajı, Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı, West İstanbul Marina Plajı, Gürpınar Sahili, Albatros Sahili, Büyükçekmece Çocuk Sahili, Büyükçekmece Halk Plajı, Mimarsinan Sahili, Kumburgaz Sahili, Celaliye Halk Plajı, Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping, Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy Yalıköy Plajı, Karacaköy Çobankule Plajı, Karacaköy Evicik Plajı, Karacaköy Ormanlı Plajı, Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası, Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası, Suadiye Plajı, Çiftalan Plajı, Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü, Menekşe Plajı İskele önü, Menekşe Plajı Sahil Park önü, Demirciköy Uzunya Plajı, Demirciköy Dalya Plajı, Gümüşdere Plajı, Kilyos Plajı, Rumeli Kavağı Plajı, Tarabya Plajı, Kısırkaya Plajı, Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı, Büyükliman Plajı, Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii, Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü, Uyumkent Sitesi önü, Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü, Semizkum Çadır Yeri mevkii, Altınorak Sitesi mevkii, Kumluk mevkii, Parkköy-Bizimköy Sitesi önü, Selimpaşa Başkent Sitesi önü, Selimpaşa Duruman mevkii, Doğancılı Plajı, İmrenli Plajı, Kabakoz Plajı, Merkep Adası 1, Merkep Adası 2, Sahilköy Plajı, Sofular Plajı, Alacalı Plajı, Ala Kadınlar Plajı, Ağlayankaya Plajı, Ağlayankaya Plajı Life Beach, Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii, Ağva Halk Plajı Mendirek yanı, Akçakese Akkaya Plajı, Ayazma Plajı, Ayazma Plajı 2, Ayazma Plajı Kumbaba mevkii, Bozgaca Plajı, Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile), Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel), Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı), Uzunkum Plajı (Orta nokta), Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı, Akçakese Peacock Beach, Tuzla Belediyesi Halk Plajı"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/asgari-ucretin-yarisina-plaj-girisi-beach-tarifeleri-cep-yakiyor-1096895534.html

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