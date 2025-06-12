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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/yarin-son-gun-hesaplarinizi-kontrol-etmeyi-unutmayin-bankadaki-bakiyeniz-tmsfye-devredilebilir-1096973516.html
Yarın son gün, hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın: Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
Yarın son gün, hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın: Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
Sputnik Türkiye
Atıl durumda bekletilen banka mevduatları yarından itibaren TMSF'ye devredilecek. 2015 yılından beri atıl durumda olan hesapları kapsayan uygulamayla ilgili... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T11:57+0300
2025-06-12T11:57+0300
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10 yılı aşkın süredir herhangi bir para girişi ve çıkışı yapılmayan banka hesaplarında 'unutulan' bakiyeler yarından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. Bankalar müşterilerini 'bakiyelerinizi kontrol edin' diyerek uyardı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.TMSF'nin internet sitesindeki listeden adınızı sorgulayabilirsiniz2015 yılından beri atıl durumda bekletilen banka mevduatları, yarından itibaren TMSF'ye devredilecek. Bankalar, listede adı olan kişilerin mağduriyet yaşamaması için en geç yarın 17.00'ye kadar banka şubelerine başvurması gerektiğini hatırlattı. Bankaların müşterilerine yolladığı uyarı mesajında, TMSF'nin internet sitesinde paylaşılan listede adı olan kişilerin en geç yarın saat 17.00'ye kadar banka şubelerine başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu sayfada ad ve soyad üzerinden sorgulama yapabilecek kullanıcılar, kullanmadıkları banka hesaplarında ne kadar para unuttuklarını öğrenebilecek. Söz konusu listede yer alan müşteriler, mevduatlarını korumak için kimlik belgeleriyle birlikte ilgili bankanın en yakın şubesine başvurmak zorunda. 507 milyon lira TMSF'ye aktarılmıştıMevzuat gereğince 10 yıl boyunca kullanılmayan bakiyeler, 'zamanaşımı' kapsamına dahil ediliyor ve söz konusu tutarlar TMSF'ye devrediliyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/paparadan-yeni-aciklama-hesaplara-konulan-blokeler-kademeli-olarak-kaldirilacak-1096826305.html
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tmsf, banka hesabı
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Yarın son gün, hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın: Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

11:57 12.06.2025
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA
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Atıl durumda bekletilen banka mevduatları yarından itibaren TMSF'ye devredilecek. 2015 yılından beri atıl durumda olan hesapları kapsayan uygulamayla ilgili bankalar müşterilerine uyarı mesajı gönderdi.
10 yılı aşkın süredir herhangi bir para girişi ve çıkışı yapılmayan banka hesaplarında 'unutulan' bakiyeler yarından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. Bankalar müşterilerini 'bakiyelerinizi kontrol edin' diyerek uyardı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

TMSF'nin internet sitesindeki listeden adınızı sorgulayabilirsiniz

2015 yılından beri atıl durumda bekletilen banka mevduatları, yarından itibaren TMSF'ye devredilecek. Bankalar, listede adı olan kişilerin mağduriyet yaşamaması için en geç yarın 17.00'ye kadar banka şubelerine başvurması gerektiğini hatırlattı.
Bankaların müşterilerine yolladığı uyarı mesajında, TMSF'nin internet sitesinde paylaşılan listede adı olan kişilerin en geç yarın saat 17.00'ye kadar banka şubelerine başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu sayfada ad ve soyad üzerinden sorgulama yapabilecek kullanıcılar, kullanmadıkları banka hesaplarında ne kadar para unuttuklarını öğrenebilecek. Söz konusu listede yer alan müşteriler, mevduatlarını korumak için kimlik belgeleriyle birlikte ilgili bankanın en yakın şubesine başvurmak zorunda.

507 milyon lira TMSF'ye aktarılmıştı

Mevzuat gereğince 10 yıl boyunca kullanılmayan bakiyeler, 'zamanaşımı' kapsamına dahil ediliyor ve söz konusu tutarlar TMSF'ye devrediliyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.
online alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
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Papara'dan yeni açıklama: Bloke konulan hesaplar ne zaman açılacak?
5 Haziran , 14:19
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