Siyaset Bilimci Yücel: Putin, sahadaki gerçekliğin yeni bir denge olduğunun kabul edilmesini istiyor

Putin'in Ukrayna açıklamalarına baktığımızda hesaplı, dengeli ve gerçekçi olduğunu görüyoruz. Ukrayna'nın topyekûn teslimini yada Ukrayna topraklarını tamamını ele geçirmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ortada. Böylece her an bir barış anlaşması için hazır bir Putin var. Bununla beraber sahadaki gerçekliğin de yeni bir denge olduğunun kabul edilmesini istiyor. Nitekim Ukrayna'daki yaşanılan durumun Amerikan gücünün ve Batı medeniyetinin gerilemesini durdurmak için yapıldığını görmek gerekiyor. Batılıların ve özelde Amerikalıların devamlı dile getirdikleri şey Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'yı kullanalım. Bunun açılımı biz ölmeyelim ama Ukraynalılar ölsün. Ukrayna sahası iki kardeş Slav ulusun birbirini öldürdüğü Batı kaynaklı bir trajedi coğrafyasıdır. Slavların, Slav coğrafyasında Slav öldürdükleri bir savaş. Ancak bu trajedi de Batı merkezli küresel sistemin değişiminin ayaklarından biri olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Rus gücü bugün Ukrayna'da Amerikan ve Batı gücü ile çarpışıyor. Her ne kadar Batılılar Rusya'yı her alanda oyun dışı bırakmak isteseler de bunu başaramadıkları görüldü.