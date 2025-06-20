https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/siyaset-bilimci-yucel-putin-sahadaki-gercekligin-yeni-bir-denge-oldugunun-kabul-edilmesini-istiyor--1097205815.html
Siyaset Bilimci Yücel: Putin, sahadaki gerçekliğin yeni bir denge olduğunun kabul edilmesini istiyor
Siyaset Bilimci Yücel: Putin, sahadaki gerçekliğin yeni bir denge olduğunun kabul edilmesini istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu Ukrayna’da sahada oluşan durumun kabul edilmesini istedi. Putin’in bu... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T21:23+0300
2025-06-20T21:23+0300
2025-06-20T21:23+0300
dünya
umur tugay yücel
ukrayna
batı
rusya
siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc)
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda soruları yanıtladı. Ukrayna sürecine ilişkin açıklamalar yapana Putin “Rusya, Ukrayna'nın teslim olmasını değil, sahada oluşan durumun tanınmasını istiyor” ifadelerini kullandı. Küreselcilerin tutumunun Ukrayna’daki sürecin ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çeken Putin “Ukrayna'da yaşanan trajedi, dünyadaki küresel değişiklikleri kabullenmeye hazır olmayanların çalışmalarının bir sonucudur” dedi. Yeni bir dünya düzenine vurgu yapan Rusya Devlet Başkanı “Rusya ve Çin yeni bir dünya düzeni oluşturmuyor, sadece onu resmileştiriyor. Bu düzen doğal bir şekilde ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu. ‘Batı trajedi üretiyor’ Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözlerini değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel sahadaki duruma dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: ‘Çok kutupluluk resmileşiyor’ Rusya ile Batı dışındaki güçler arasındaki yakınlaşmaya da dikkat çeken Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-devlet-baskani-putin-spief-2025te-konusuyor-1097190941.html
ukrayna
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umur tugay yücel, ukrayna, batı, rusya, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), vladimir putin
umur tugay yücel, ukrayna, batı, rusya, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), vladimir putin
Siyaset Bilimci Yücel: Putin, sahadaki gerçekliğin yeni bir denge olduğunun kabul edilmesini istiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu Ukrayna’da sahada oluşan durumun kabul edilmesini istedi. Putin’in bu açıklamalarını değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel Putin’in barıştan yana bir tavır aldığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda soruları yanıtladı.
Ukrayna sürecine ilişkin açıklamalar yapana Putin “Rusya, Ukrayna'nın teslim olmasını değil, sahada oluşan durumun tanınmasını istiyor” ifadelerini kullandı.
Küreselcilerin tutumunun Ukrayna’daki sürecin ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çeken Putin “Ukrayna'da yaşanan trajedi, dünyadaki küresel değişiklikleri kabullenmeye hazır olmayanların çalışmalarının bir sonucudur” dedi.
Yeni bir dünya düzenine vurgu yapan Rusya Devlet Başkanı “Rusya ve Çin yeni bir dünya düzeni oluşturmuyor, sadece onu resmileştiriyor. Bu düzen doğal bir şekilde ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözlerini değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel sahadaki duruma dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
Putin'in Ukrayna açıklamalarına baktığımızda hesaplı, dengeli ve gerçekçi olduğunu görüyoruz. Ukrayna'nın topyekûn teslimini yada Ukrayna topraklarını tamamını ele geçirmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ortada. Böylece her an bir barış anlaşması için hazır bir Putin var. Bununla beraber sahadaki gerçekliğin de yeni bir denge olduğunun kabul edilmesini istiyor. Nitekim Ukrayna'daki yaşanılan durumun Amerikan gücünün ve Batı medeniyetinin gerilemesini durdurmak için yapıldığını görmek gerekiyor. Batılıların ve özelde Amerikalıların devamlı dile getirdikleri şey Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'yı kullanalım. Bunun açılımı biz ölmeyelim ama Ukraynalılar ölsün. Ukrayna sahası iki kardeş Slav ulusun birbirini öldürdüğü Batı kaynaklı bir trajedi coğrafyasıdır. Slavların, Slav coğrafyasında Slav öldürdükleri bir savaş. Ancak bu trajedi de Batı merkezli küresel sistemin değişiminin ayaklarından biri olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Rus gücü bugün Ukrayna'da Amerikan ve Batı gücü ile çarpışıyor. Her ne kadar Batılılar Rusya'yı her alanda oyun dışı bırakmak isteseler de bunu başaramadıkları görüldü.
‘Çok kutupluluk resmileşiyor’
Rusya ile Batı dışındaki güçler arasındaki yakınlaşmaya da dikkat çeken Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu süreçte Batı dışı dünya ve Küresel Güney ülkeleri de Rusya'yı yeni bir dünya düzeninin doğal güç merkezlerinden biri olarak görüyor. Özellikle Çin ve Rus ortaklığı dünyada örnek bir işbirliği modeli oldu. Bu zamana kadar da iki ülke bu sınavı başarı ile verdi. Çünkü bu ülkeler zorla, baskı ile ülkeleri çevrelemek ile ambargolar, yaptırımlar ve tarifeler ile küresel düzeni değiştirmeye çalışmıyor. Bu durumda bize gösteriyor ki yaşanılan yeni durum olağanüstü durumlarla değil olağan şekilde ilerliyor. Küresel sistemde Rusya ve Çin'in çok merkezliliği/çok kutupluluğu dayatan bir yapı olmadığını ancak resmiyete döken aktörler olduğuna işaret ediliyor.