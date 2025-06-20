https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-disisleri-rusyanin-kacirdigi-iddia-edilen-100den-fazla-cocuk-almanyada-ortaya-cikti-1097192197.html
Rusya Dışişleri: Rusya'nın kaçırdığı iddia edilen 100'den fazla çocuk Almanya'da ortaya çıktı
Rusya Dışişleri: Rusya'nın kaçırdığı iddia edilen 100'den fazla çocuk Almanya'da ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in Moskova'yı kaçırılmakla suçladığı 100'den fazla çocuğun Almanya'da bulunduğunu belirtti. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T14:19+0300
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın kaçırdığı iddia edilen 100'den fazla çocuğun Almanya'da ortaya çıktığını söyledi.SPIEF kapsamındaki ‘Sahtecilikle mücadele, küresel bir altyapı oluşturma ve çabaları birleştirme’ başlıklı oturumda konuşan Zaharova, “Rusya tarafından kaçırıldığı bildirilen 100'den fazla çocuk Almanya'da bulundu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rus diplomat, Avrupa ülkelerinde çocukların Ukraynalı ailelerin elinden alınarak alıkonulduğunu kaydetti.Kiev’in suçlamalarıİstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna, çatışma nedeniyle zor durumda kalan ve ebeveynleriyle iletişimini kaybeden 339 çocuğun isminin yer aldığı bir listeyi Rusya'ya teslim etmişti.Zaharova, bu belgenin üç yıldır “on binlerce çocuğun kaçırıldığı” iddiasını yayanlar için bir şok olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, kaçırılan tek bir çocuğun olmadığını, sadece Rus askerler tarafından kurtarılanlar çocukların olduğunu kaydetmişti. Medinskiy, Moskova'nın bu çocukların ebeveynlerini aradığını ve eğer bulunurlarsa çocukların onlara iade ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/grossi-iranin-nukleer-silah-urettigine-dair-tek-bir-delil-yok-1097181582.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, almanya, avrupa, polonya, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, almanya, avrupa, polonya, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
Rusya Dışişleri: Rusya'nın kaçırdığı iddia edilen 100'den fazla çocuk Almanya'da ortaya çıktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in Moskova'yı kaçırılmakla suçladığı 100'den fazla çocuğun Almanya'da bulunduğunu belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın kaçırdığı iddia edilen 100'den fazla çocuğun Almanya'da ortaya çıktığını söyledi.
SPIEF kapsamındaki ‘Sahtecilikle mücadele, küresel bir altyapı oluşturma ve çabaları birleştirme’ başlıklı oturumda konuşan Zaharova, “Rusya tarafından kaçırıldığı bildirilen 100'den fazla çocuk Almanya'da bulundu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Kuzey Avrupa ülkeleri, topraklarındaki kayıp Ukraynalı çocukların sayısını bile bilmediklerini söylüyor. Polonya tüm alarm zillerini çalıyor, çünkü sınırı geçen, başlangıçta kaydedilen ancak okula gitmeyi bırakan binlerce Ukraynalı çocuk var. Nerede olduklarına dair de kimsenin bir fikri yok.
Rus diplomat, Avrupa ülkelerinde çocukların Ukraynalı ailelerin elinden alınarak alıkonulduğunu kaydetti.
İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna, çatışma nedeniyle zor durumda kalan ve ebeveynleriyle iletişimini kaybeden 339 çocuğun isminin yer aldığı bir listeyi Rusya'ya teslim etmişti.
Zaharova, bu belgenin üç yıldır “on binlerce çocuğun kaçırıldığı” iddiasını yayanlar için bir şok olduğunu belirtmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, kaçırılan tek bir çocuğun olmadığını, sadece Rus askerler tarafından kurtarılanlar çocukların olduğunu kaydetmişti. Medinskiy, Moskova'nın bu çocukların ebeveynlerini aradığını ve eğer bulunurlarsa çocukların onlara iade ettiğini belirtmişti.