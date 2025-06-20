https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-disisleri-rusyanin-kacirdigi-iddia-edilen-100den-fazla-cocuk-almanyada-ortaya-cikti-1097192197.html

Rusya Dışişleri: Rusya'nın kaçırdığı iddia edilen 100'den fazla çocuk Almanya'da ortaya çıktı

Rusya Dışişleri: Rusya'nın kaçırdığı iddia edilen 100'den fazla çocuk Almanya'da ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in Moskova'yı kaçırılmakla suçladığı 100'den fazla çocuğun Almanya'da bulunduğunu belirtti. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T14:19+0300

2025-06-20T14:19+0300

2025-06-20T14:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

almanya

avrupa

polonya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın kaçırdığı iddia edilen 100'den fazla çocuğun Almanya'da ortaya çıktığını söyledi.SPIEF kapsamındaki ‘Sahtecilikle mücadele, küresel bir altyapı oluşturma ve çabaları birleştirme’ başlıklı oturumda konuşan Zaharova, “Rusya tarafından kaçırıldığı bildirilen 100'den fazla çocuk Almanya'da bulundu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rus diplomat, Avrupa ülkelerinde çocukların Ukraynalı ailelerin elinden alınarak alıkonulduğunu kaydetti.Kiev’in suçlamalarıİstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna, çatışma nedeniyle zor durumda kalan ve ebeveynleriyle iletişimini kaybeden 339 çocuğun isminin yer aldığı bir listeyi Rusya'ya teslim etmişti.Zaharova, bu belgenin üç yıldır “on binlerce çocuğun kaçırıldığı” iddiasını yayanlar için bir şok olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, kaçırılan tek bir çocuğun olmadığını, sadece Rus askerler tarafından kurtarılanlar çocukların olduğunu kaydetmişti. Medinskiy, Moskova'nın bu çocukların ebeveynlerini aradığını ve eğer bulunurlarsa çocukların onlara iade ettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/grossi-iranin-nukleer-silah-urettigine-dair-tek-bir-delil-yok-1097181582.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, almanya, avrupa, polonya, st. petersburg ekonomi forumu (spief)