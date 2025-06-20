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Grossi: İran’ın nükleer silah ürettiğine dair tek bir delil yok
Grossi: İran’ın nükleer silah ürettiğine dair tek bir delil yok
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, ajans raporunun İran'a yönelik askeri eylem için bir gerekçe olmadığını, raporda nükleer silah yapma... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T10:02+0300
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dünya
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i̇srail
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, CNN televizyonuna açıklamasında, İsrail’in saldırı başlattığı sırada İran’ın nükleer silah üretmediğini dile getirdi.Grossi, “İran'daki nükleer denetimlere ilişkin rapor, herhangi bir askeri eylem için bir gerekçe oluşturamaz. Askeri eylem, bizim söylediklerimizle hiçbir ilgisi olmayan siyasi bir karar. Ayrıca, bu raporda söylediklerimiz esasen yeni değildi” ifadesini kullandı.“Şu raporda ayrıca, İran'da sistemli bir nükleer silah üretim ve geliştirme programı olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını belirttim” diyen UAEA Başkanı, “İran'da böyle bir şeyin olduğuna dair hiçbir delilimiz yok” diye ekledi.2000'li yılların başında İran'da nükleer silah yaratma meselesiyle ilgili olduğu sayılabilecek bazı faaliyetlerin tespit edildiğini anlatan Grossi, “Ancak şu anda böyle bir şey yok” diye kaydetti.Öte yandan İran’ın, ajansın “tüm sorularına cevap vermediğini” dile getiren yetkili, bunun endişe yarattığını belirterek, “Bunlar geçmişte oldu. Şimdi böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla ne kadar sürebileceği hakkında konuşmak tamamen spekülasyon olur” yorumunda bulundu.UAEA raporundaki suçlamalarİsrail’in İran’a yönelik saldırılara başlamadan önce UAEA Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği kararda, İran ilk kez Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ihlal etmekle suçlanmıştı. İran'ın özellikle 2000’li yıllardan önce, beyan edilmemiş nükleer faaliyetler ve beyan edilmemiş nükleer malzemeler konusunda ajansla işbirliği yapmadığı belirtilmişti.İran yönetimi, UAEA’nın bu raporu çıkmadan önce, eski iddialar için suçlandıklarını ve ayrıca beyan edilmemiş hiçbir faaliyette bulunmadıklarını dile getirmişti.Daha önce Grossi, UAEA müfettişlerinin İran'ın bir nükleer silah programı yürüttüğüne dair somut bir delil bulmadığını, ancak durumun hala endişe verici olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/canli-iran-israil-catismalari-8-gune-giriyor-israil-irani-vurdu-israilde-sirenler-calmaya-basladi-1097175748.html
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i̇ran, i̇srail, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi
i̇ran, i̇srail, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi

Grossi: İran’ın nükleer silah ürettiğine dair tek bir delil yok

10:02 20.06.2025
© AFP 2023 / ALEX HALADAUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AFP 2023 / ALEX HALADA
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, ajans raporunun İran'a yönelik askeri eylem için bir gerekçe olmadığını, raporda nükleer silah yapma olasılığına dair hiçbir işaretin bulunmadığını açıkladı.
UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, CNN televizyonuna açıklamasında, İsrail’in saldırı başlattığı sırada İran’ın nükleer silah üretmediğini dile getirdi.
Grossi, “İran'daki nükleer denetimlere ilişkin rapor, herhangi bir askeri eylem için bir gerekçe oluşturamaz. Askeri eylem, bizim söylediklerimizle hiçbir ilgisi olmayan siyasi bir karar. Ayrıca, bu raporda söylediklerimiz esasen yeni değildi” ifadesini kullandı.
“Şu raporda ayrıca, İran'da sistemli bir nükleer silah üretim ve geliştirme programı olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını belirttim” diyen UAEA Başkanı, “İran'da böyle bir şeyin olduğuna dair hiçbir delilimiz yok” diye ekledi.
2000'li yılların başında İran'da nükleer silah yaratma meselesiyle ilgili olduğu sayılabilecek bazı faaliyetlerin tespit edildiğini anlatan Grossi, “Ancak şu anda böyle bir şey yok” diye kaydetti.
Öte yandan İran’ın, ajansın “tüm sorularına cevap vermediğini” dile getiren yetkili, bunun endişe yarattığını belirterek, “Bunlar geçmişte oldu. Şimdi böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla ne kadar sürebileceği hakkında konuşmak tamamen spekülasyon olur” yorumunda bulundu.

UAEA raporundaki suçlamalar

İsrail’in İran’a yönelik saldırılara başlamadan önce UAEA Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği kararda, İran ilk kez Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ihlal etmekle suçlanmıştı. İran'ın özellikle 2000’li yıllardan önce, beyan edilmemiş nükleer faaliyetler ve beyan edilmemiş nükleer malzemeler konusunda ajansla işbirliği yapmadığı belirtilmişti.
İran yönetimi, UAEA’nın bu raporu çıkmadan önce, eski iddialar için suçlandıklarını ve ayrıca beyan edilmemiş hiçbir faaliyette bulunmadıklarını dile getirmişti.
Daha önce Grossi, UAEA müfettişlerinin İran'ın bir nükleer silah programı yürüttüğüne dair somut bir delil bulmadığını, ancak durumun hala endişe verici olduğunu söylemişti.
Beerşeba - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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