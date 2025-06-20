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Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma olasılığına vereceğimiz yanıt felaket olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma olasılığına vereceğimiz yanıt felaket olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun genel oturumunda soruları yanıtlıyor. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T19:23+0300
2025-06-20T19:23+0300
2025-06-20T19:25+0300
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vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanmasına Rusya'nın cevabının felaket olacağını belirterek bunun gerçekleşmeyeceğini umduğunu ifade etti.St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun genel oturumunda soruları yanıtlayan Putin, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-devlet-baskani-putin-spief-2025te-konusuyor-1097190941.html
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rusya, vladimir putin, nükleer
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma olasılığına vereceğimiz yanıt felaket olacak
19:23 20.06.2025 (güncellendi: 19:25 20.06.2025)
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Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun genel oturumunda soruları yanıtlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanmasına Rusya'nın cevabının felaket olacağını belirterek bunun gerçekleşmeyeceğini umduğunu ifade etti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun genel oturumunda soruları yanıtlayan Putin, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Nükleer doktrinimizde, sağduyumuzda ve eylemlerimizde her zaman, bize yönelik tüm tehditlere aynısı şekilde karşılık verdiğimizi belirtiriz. Bu nedenle, cevabımız çok sert ve büyük olasılıkla neo-Nazi rejimi ve maalesef Ukrayna için de felaket olacaktır. Umarım bu noktaya asla gelinmez.