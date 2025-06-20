Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma olasılığına vereceğimiz yanıt felaket olacak

Nükleer doktrinimizde, sağduyumuzda ve eylemlerimizde her zaman, bize yönelik tüm tehditlere aynısı şekilde karşılık verdiğimizi belirtiriz. Bu nedenle, cevabımız çok sert ve büyük olasılıkla neo-Nazi rejimi ve maalesef Ukrayna için de felaket olacaktır. Umarım bu noktaya asla gelinmez.