Rus iş insanı Karapetyan'ın Ermenistan’da tutuklanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor

Karapetyan, Ermenistan'ın en önemli hayırseverlerinden biri ve Ermeni Kilisesi'ni de destekliyor. O büyük hayırsever. O, yardım isteyen herkese yardım ediyor. Ve muhtemelen kimse ona darılamaz. Çünkü o çok açık bir insan, insanlarla paylaşıyor, yardım ediyor. Bu nedenle, diasporada ve Ermeniler Birliği'nde bu olaylara öfkeliyiz, bunun uydurma bahanelerle yapıldığı, sadece onun faaliyetlerinin Başbakanın hoşuna gitmediği için olduğu çok açık.

Karapetyan'ın bu zulme uğramasının tek nedeninin, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin liderleriyle görüşmesi ve kilisenin Nikol Paşinyan ile olan çatışmasında kiliseyi savunmasıdır. Sadece bu yüzden tutuklandı. Herkes onun başka bir şey yapmadığını biliyor. Ve şimdi tutuklu durumda.