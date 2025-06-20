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Rus iş insanı Karapetyan'ın Ermenistan’da tutuklanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor
Rus iş insanı Karapetyan'ın Ermenistan’da tutuklanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan gerginlikte kilisenin yanında yer alan Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T23:32+0300
2025-06-20T23:30+0300
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Kudüs'teki Ermeni cemaatinin temsilcisi Serob Saakyan, Ermenistan'da Apostolik Kiliseye saldırı veSamvel Karapetyan’ın tutuklanmasından derin endişe duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı.İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Karapetyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi ile olan bağlantıları gerekçesiyle tutuklanmasının utanç verici olduğunu belirterek şunları ifade etti:Rusya Ermeniler Birliği Başkan Yardımcısı German Ananyants, Sputnik’e yaptığı açıklamada, iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasının Rusya Ermeniler Birliği’ni öfkelendirdiğini söyledi.Ananyants, Karapetyan’a yönelik bu zulmün uydurma gerekçelerle yapıldığını belirterek, şunları vurguladı:Slovakya Ermeni Topluluğu Temsilcisi Aşot Grigoryan, Karapetyan olayının birçok yatırımcıyı Ermenistan'dan uzaklaştıracağını söyledi.Bunun Ermenistan yetkilileri tarafından yatırımcılara verilen kötü bir sinyal olacağını belirterek, kendisinin de bu ay sonuna kadar Ermenistan’daki işletmesini (kompozit donatı üretimi) kapatmayı planladığını belirtti.Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasını RT’ye değerlendiren Rusya Ermenileri Birliği Başkanı Ara Abrahamyan, Ermeni diasporalarının Karapetyan'ın yargılanmasından çok rahatsız olduğunu belirtti.Ara Abrahamyan, Karapetyan’ın kanunlara saygılı bir vatandaş olduğunu, her zaman kiliseye ve insanlara yardım ettiğini, Ermenistan'da istihdam olanakları yarattığını da vurguladı.Ermeni Apostolik Kilisesi ‘nin Rus piskoposluğu ile ilişkilerden sorumlu temsilcisi Levon Mukanyan, RT’ye yaptığı açıklamada, Samvel Karapetyan’ın sadece Ermeni halkı ve Ermeni kilisesi ile birlikte olduğunu söylediği için baskılara maruz kaldığını belirtti.Fransız gazeteci ve aktivist Dmitriy de Koshko, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Karapetyan’ın tutuklanmasının bir başlangıç değil, daha çok Romanya'daki duruma benzeyen bir sürecin parçası olduğunu söyledi.Alman girişimci ve AdG partisinden Almanya Federal Meclisi eski milletvekili Waldemar Herdt, Ermenistan hükümetinin Ermeni Apostolik Kilisesi’ni devlet kontrolü altına almaya çalıştığına dikkat çekti.Karapetyan’ın tutuklanmasıyla ilgili Sputnik’in sorularını yanıtlayan Herdt, Ermenistan hükümetinin dünyanın en eski Hıristiyan kurumlarından biri olan Ermeni Apostolik Kilisesi’ni devlet kontrolü altına almaya çalışması nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.Sizce Ermenistan yetkilileri neden post-Sovyet coğrafyasında yeni bir kilise skandalına daha müdahale ediyor?AB insan hakları örgütlerinin bu konuda görüşlerini açıklamasını bekliyor musunuz?Post-Sovyet coğrafyasında din kartını oynamaya yönelik girişimleri genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?Ermeni yetkililer, özellikle Paşinyan için Ermeni Apostolik Kilisesi'ni kontrol altına almak neden bu kadar önemli?
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samvel karapetyan, nikol paşinyan, emad abşenas, ermenistan, romanya, i̇ran, russia today (rt), avrupa birliği, kilise
samvel karapetyan, nikol paşinyan, emad abşenas, ermenistan, romanya, i̇ran, russia today (rt), avrupa birliği, kilise

Rus iş insanı Karapetyan'ın Ermenistan’da tutuklanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor

23:32 20.06.2025
Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan
Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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Ermenistan'da Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan gerginlikte kilisenin yanında yer alan Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasına dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor.
Kudüs'teki Ermeni cemaatinin temsilcisi Serob Saakyan, Ermenistan'da Apostolik Kiliseye saldırı veSamvel Karapetyan’ın tutuklanmasından derin endişe duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı.

Biz Kudüs'teki Ermeniler, şu anda Ermenistan'da olanlardan çok endişeliyiz. Erdem sahibi bir insan, büyük Ermeni halkının dostu olan Samvel Karapetyan’la ilgili böyle bir siyasi kararın alınmasından büyük kaygı duyuyoruz. Şu anda siyasi nedenlerle zulüm gören herkes için endişeleniyoruz. Bu tür insanlar Ermenistan için çok gerekli, ancak hapishanelerde değil, özgür olarak.

İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Karapetyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi ile olan bağlantıları gerekçesiyle tutuklanmasının utanç verici olduğunu belirterek şunları ifade etti:
Bu, başbakanın Kilise ile girdiği utanç verici bir savaş. Ermenistan yetkilileri, onlarca kilise ve sağlık kliniği inşa eden ünlü hayırsever Samvel Karapetyan'ı tutukladı. Resmi gerekçe, Karapetyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi ile olan bağlantıları. Bu adımın arkasında açık bir siyasi hesap var: Karabağ'ı zaten kaybetmiş olan Başbakan Paşinyan, şimdi politikasının başlıca eleştirmeni olan Kilise'nin etkisini zayıflatmaya çalışıyor.
Tutuklama yankı uyandırdı.
Avukatlar tutuklamayı temelsiz buluyor.
Moskova'daki Kilise tutuklamayı ‘utanç verici’ buluyor.
Halk bu tutuklamayı muhalif düşünceyle mücadele olarak görüyor.
Rusya Ermeniler Birliği Başkan Yardımcısı German Ananyants, Sputnik’e yaptığı açıklamada, iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasının Rusya Ermeniler Birliği’ni öfkelendirdiğini söyledi.
Ananyants, Karapetyan’a yönelik bu zulmün uydurma gerekçelerle yapıldığını belirterek, şunları vurguladı:

Karapetyan, Ermenistan'ın en önemli hayırseverlerinden biri ve Ermeni Kilisesi'ni de destekliyor. O büyük hayırsever. O, yardım isteyen herkese yardım ediyor. Ve muhtemelen kimse ona darılamaz. Çünkü o çok açık bir insan, insanlarla paylaşıyor, yardım ediyor. Bu nedenle, diasporada ve Ermeniler Birliği'nde bu olaylara öfkeliyiz, bunun uydurma bahanelerle yapıldığı, sadece onun faaliyetlerinin Başbakanın hoşuna gitmediği için olduğu çok açık.

Karapetyan'ın bu zulme uğramasının tek nedeninin, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin liderleriyle görüşmesi ve kilisenin Nikol Paşinyan ile olan çatışmasında kiliseyi savunmasıdır. Sadece bu yüzden tutuklandı. Herkes onun başka bir şey yapmadığını biliyor. Ve şimdi tutuklu durumda.

Slovakya Ermeni Topluluğu Temsilcisi Aşot Grigoryan, Karapetyan olayının birçok yatırımcıyı Ermenistan'dan uzaklaştıracağını söyledi.
Bunun Ermenistan yetkilileri tarafından yatırımcılara verilen kötü bir sinyal olacağını belirterek, kendisinin de bu ay sonuna kadar Ermenistan’daki işletmesini (kompozit donatı üretimi) kapatmayı planladığını belirtti.

Karapetyan ülke için, özellikle enerji sistemi için çok şey yaptı ve “Ermenistan Elektrik Şebekesi”ni ayağa kaldırdı. Dağlık Karabağ'a ve Ermeni Kilisesi'ne yaptığı yardımları da unutmamak gerekir. Bu Kilise'nin yanında duran insanlara yönelik saldırılar ise ihanetten başka bir şey değildir.

Paşinyan, Karapetyan'ı ‘iktidarı devirme’ çağrısı yaptığı iddiasıyla tutukladıysa, şu soru akla geliyor: Paşinyan 2018'de iktidara nasıl geldi? Karapetyan, Paşinyan'ın aksine, iktidarın değişmesinden asla bahsetmedi. Paşinyan'ın iş adamını suçlama hakkı yok.

Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yapılan saldırıyı, elbette, sadece Avrupa Ermeni Dernekleri Forumu Başkanı olarak ben değil, Avrupa'daki Ermeni diasporasından herhangi biri de bunu Ermenilere yönelik bir saldırı olarak kabul ediyor. Aynı zamanda devletin varlığına da bir saldırı.
Çünkü şu anda Ermenistan'da olanlar, bir yandan düşmanlarımızın etkisi altına girmek istedikleri, diğer yandan Rusya'ya, Ermenistan-Rusya ilişkilerine yönelik olduğu açıkça görülüyor. Ermenistan'da şu anda olanlar benim için bu anlama geliyor. Herşeyden önce de Ermeni kilisesine karşı yapılanlar.
Biliyor musunuz, yapabileceğimiz şeyler var, ben şu anda bununla uğraşıyorum, Avrupa'daki dostlarımıza, açıkçası inanmaları zor olan, Ermenistan Başbakanı, sözde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Ermeni Kilisesi'nin temellerine saldırmaya başladığı bilgisini yayıyoruz.
Muhtemelen çeşitli parlamentolar aracılığıyla bu konuyu gündeme getireceğiz. Şimdilik biraz bekleyeceğiz, çünkü Ermeni kamuoyunun tepkisi çok güçlü. Belki de sorun çözülecek ve bu haberi Avrupa'nın çeşitli parlamentolarında bu kadar utanç verici bir şekilde sunmamız gerekmeyecek.
Sonuçta, parlamento üyelerimiz ve Avrupa Birliği parlamentosu aracılığıyla da bu konuyu gündeme getirebiliriz. Bu bizim elimizde ve Avrupa Ermeni Dernekleri Forumu bunu sorunsuz bir şekilde yapabilir. Ama Tanrı korusun, iş o noktaya gelmesin. O yüzden bir hafta kadar bekleyelim. Sonra tepki gösteririz.
Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasını RT’ye değerlendiren Rusya Ermenileri Birliği Başkanı Ara Abrahamyan, Ermeni diasporalarının Karapetyan'ın yargılanmasından çok rahatsız olduğunu belirtti.
Şu anda farklı ülkelerden tüm diaspora temsilcileri beni arıyor, çok rahatsızlar, bunun kabul edilemez olduğu yönünde çok sayıda açıklama yaptılar. Karapetyan'a yöneltilen suçlamalar ve iki aylık tutuklama kararı kesinlikle kabul edilemez. O hiçbir şey yapmadı ve hiçbir kuralı ihlal etmedi.
Ara Abrahamyan, Karapetyan’ın kanunlara saygılı bir vatandaş olduğunu, her zaman kiliseye ve insanlara yardım ettiğini, Ermenistan'da istihdam olanakları yarattığını da vurguladı.
Ermeni Apostolik Kilisesi ‘nin Rus piskoposluğu ile ilişkilerden sorumlu temsilcisi Levon Mukanyan, RT’ye yaptığı açıklamada, Samvel Karapetyan’ın sadece Ermeni halkı ve Ermeni kilisesi ile birlikte olduğunu söylediği için baskılara maruz kaldığını belirtti.
2018 yılında Nikol Paşinyan iktidara gelmek için çabalarken, ifade özgürlüğü, haklar vb. konularında açıklamalarda bulundu. Ancak yaptığı her şey tam tersi. Yani sözleri ile eylemleri birbiriyle uyuşmuyor.
Fransız gazeteci ve aktivist Dmitriy de Koshko, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Karapetyan’ın tutuklanmasının bir başlangıç değil, daha çok Romanya'daki duruma benzeyen bir sürecin parçası olduğunu söyledi.

Karapetyan davası, seçimlerin gasp edildiği Romanya ve Moldova'da yaşanan durumu hatırlatıyor. Bu, Paşinyan'ın şu anda Ermeni kilisesine, Ermeni kimliğinin en önemli unsuruna ve bu kiliseyi destekleyen ve yarın seçimlere katılabilecek gerçek ve popüler bir muhalif olabilecek iş adamına saldırması Ermenistan'da yaşanabileceklerin bir ön hazırlığıdır.

Ermeni Apostolik Kilisesi'ne saldırarak, Paşinyan'ın Ermeni kimliğine ve sembollerine güçlü bir darbe vurduğu açıktır. O, tesadüf eseri ya da biyografisinin özellikleri nedeniyle hiçbir bağı olmayan kiliseyi kontrol etmeye çalışıyor. Ermeni olmasına rağmen, Batı kültürünü çok benimsemiş ve Batı'nın belirli yönlerini taklit etmeye çalışan biri olarak, bu kiliseyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle, kilisenin bir parçası olmadan ve onu gerçekten anlamadan, kiliseyi kontrol etmeye çalışmaktadır.

Bu durum Ermenistan için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Karapetyan’ın tutuklanması bir başlangıç değil, daha çok Romanya'daki duruma benzeyen bir sürecin parçasıdır. Bu, Paşinyan'ı iktidardan uzaklaştırabilecek Ermenistan'daki özgür seçimleri engelleme girişimi gibi görünüyor. Açıkçası NATO bunu istemiyor. Böylece, Ermenistan'daki siyasi gerçekleri ve güç dengesini bozarak, Romanya'da ana siyasi alternatifin ortadan kaldırıldığı gibi, ana rakibi ortadan kaldırıyorlar. Olanları bu açıdan değerlendirmek gerekir.

Alman girişimci ve AdG partisinden Almanya Federal Meclisi eski milletvekili Waldemar Herdt, Ermenistan hükümetinin Ermeni Apostolik Kilisesi’ni devlet kontrolü altına almaya çalıştığına dikkat çekti.
Karapetyan’ın tutuklanmasıyla ilgili Sputnik’in sorularını yanıtlayan Herdt, Ermenistan hükümetinin dünyanın en eski Hıristiyan kurumlarından biri olan Ermeni Apostolik Kilisesi’ni devlet kontrolü altına almaya çalışması nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.
Sizce Ermenistan yetkilileri neden post-Sovyet coğrafyasında yeni bir kilise skandalına daha müdahale ediyor?
Din ve devletin birbirinden ayrılmasını çok isterdik, ancak her ikisi de halkın ve insanların refahını etkilediği için, bunun tamamen imkansız olduğunu düşünüyorum, bu yüzden müdahale ediyorlar.
AB insan hakları örgütlerinin bu konuda görüşlerini açıklamasını bekliyor musunuz?
Bu konu doğru bir şekilde dile getirilip analiz edilirse, bu konuyu gündeme getirip tartışma platformuna taşıyacak kaynaklar varsa, o zaman evet, bu konuyu kınayacak ve müdahale edecek birçok örgüt olacaktır.
Post-Sovyet coğrafyasında din kartını oynamaya yönelik girişimleri genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu, yapılabilecek en son şeydir. Ve en kötüsü, halkın dini postülalar temelinde dini aidiyetlerine göre bölünmesi, en acımasız savaştır. Bu nedenle, istikrarı bozmak isteyenlerin girişimleri olacaktır. Onlar her zaman bu çok önemli yaşam anına müdahale edeceklerdir. Bu yüzden deniyorlar. Ama bence başaramayacaklar. Zaten artık işe yaramayacak. Artık zaman değişti.
Ermeni yetkililer, özellikle Paşinyan için Ermeni Apostolik Kilisesi'ni kontrol altına almak neden bu kadar önemli?
Muhtemelen, Zelenskiy ve ondan önceki liderler için bu iki Ortodoks kilisesini ayırmak çok önemliydi. Çünkü, ne kadar istesek de, din ve inanç halk üzerinde özel veya büyük bir etkiye sahiptir.
Doanh nhân người Nga-Armenia, chủ sở hữu của công ty cổ phần Tashir Group Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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