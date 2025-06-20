ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Ermeni Kilisesi'ne yönelik baskı, ülkenin Batı yanlısı eğiliminin bir sonucu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Hükümetin teklifi, işçilerin talebinin çok gerisinde'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köpekbalığı Uzmanı Kabasakal: 'Sosyal medya görüntülerine inanmayın, köpekbalığı sayısında azalma var’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye dakikada 18 milyon vergi alıyor, 4 milyon faiz ödüyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gripin: 'Dünyanın her yerinde daha iyi ve kolay bir hayat mümkün'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
EKSEN
'Türk-Rus ticaret ilişkileri, domates ihracatının ve doğalgaz ithalatının çok daha ötesinde artık'
14:00
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: İran’ın direnişi Avrasya’nın direnişidir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
16:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
17:08
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
17:22
6 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Füzenin izinde: Savaş teknolojisinin kısa tarihi
19:20
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fordo'daki nükleer tesis ABD'nin hedefinde mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
'TFF, Fenerbahçe’nin sorularını yanıtlamalı'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zeytinliklerde madenciliğe izin veren teklif komisyondan geçti
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:55
34 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Hedefe isabetin deyimi: “Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak”
21:00
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Pepe Escobar, Radyo Sputnik’e konuştu
21:07
6 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
21:20
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
21:39
4 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
21:49
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
22:04
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/abdli-eski-istihbaratci-ritter-ermeni-kilisesine-yonelik-baski-ulkenin-bati-yanlisi-egiliminin-bir-1097209727.html
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Ermeni Kilisesi'ne yönelik baskı, ülkenin Batı yanlısı eğiliminin bir sonucu
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Ermeni Kilisesi'ne yönelik baskı, ülkenin Batı yanlısı eğiliminin bir sonucu
Sputnik Türkiye
İş adamı Samvel Karapetyan Ermenistan Apostolik Kilisesi'ni savunmak üzere yaptığı konuşmanın ardından 'yasadışı olarak iktidarı ele geçirme çağrısı yapmakla'... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T23:11+0300
2025-06-20T23:11+0300
dünya
samvel karapetyan
scott ritter
ermenistan
azerbaycan
abd
avrupa birliği
nato
paşinyan
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097186629_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_9f959973bc41451f9ffd87cbae7281a7.jpg
Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermenistan yetkililerinin dünyanın en eski Hıristiyan kurumlarından birini devlet kontrolü altına almaya çalışması nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan ‘kamuoyunu iktidarı ele geçirmeye teşvik etmek’ suçlamasıyla yargılanıyor.Konuyu Sputnik'e değerlendiren Ritter, "Sovyet sonrası bölgede kiliseyi hükümet kontrolü altına almaya yönelik bir başka girişim olduğunu düşünüyor musunuz? Politikacılar için bu neden bu kadar önemli?" sorusuna yanıt verdi.Ritter açıklamasında, Ermenistan'ın siyasi sonuçları olan bir jeopolitik dengeleme sürecinden geçtiği gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek. "Ermenistan, Avrupa Birliği'nin etkisi altında Rusya'dan uzaklaşmak ve Avrupa Birliği ile uyum sağlamak hatta NATO ile olası bir uyum hakkında görüşmeler yapmak istemişti" cümlesinin altını çizdi.Ermenistan'ın ayrıca Dağlık Karabağ bölgesi konusunda Azerbaycan ile devam eden bir çatışmanın içinde olduğunu belirten Ritter, Karabağ bölgesi ve birkaç toprak meselesi konusunda taviz vermek zorunda kalan Ermenistan'da bu durumların siyasi istikrarsızlığa ve siyasi yeniden düzenlemeye yol açtığını hatırlattı.Ritter açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:Karapetyan'ın avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaları saçma ve temelsiz bir siyasi saldırı olarak nitelendirdi ve tutuklamaya itiraz edeceğini açıklamıştı.Moskova'daki Ermeni Kilisesi ise tutuklamayı utanç verici olarak nitelendirmiş ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Kilise'ye karşı sürdürdüğü savaşın bir parçası olarak değerlendirmişti.Kremlin tarafından yapılan açıklamada da Karapetyan'ın Rus vatandaşı olması nedeniyle durumun ‘yakından takip edildiğini’ vurgulanmıştı.Karapetyan ve faaliyetleriKarapetyan'ın Ermenistan'ın kalkınmasına büyük yatırımlar yaptığı belirtiliyor. Kurucusu olduğu Taşir Vakfı'nın hayır faaliyetlerinin başlıca alanları tarihi mirasın korunması ve canlandırılması, kilise ve dini yapıların yeniden inşası, sağlık ve tıbbın geliştirilmesini kapsıyor.Ayrıca Vakıf, kitle ve gençlik sporlarının desteklenmesi, kültür ve sanatın geliştirilmesi, sosyal programların uygulanması ve düşük gelirli aileler ve engelliler de dahil ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi için de kaynak aktarıyor. Vakıf, eğitim tesisleri inşa etmenin yanı sıra gerektiğinde mevcut eğitim tesislerini onarıyor ve eğitim programları uyguluyor.Paşinyan ve Kilise arasında yaşananlarBaşbakan Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi ile birkaç yıldır çatışma halinde. Kilise liderleri, bir yıl önce Erivan'ın merkezinde binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösterilerde Başbakan'ın istifasını talep etmişti.Mayıs ve Haziran 204'te Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın öncülüğünde yapılan 'Vatan İçin Tavuş' konulu yürüyüşlerde Erivan'ın önemli caddeleri trafiğe kapatılmış ve Paşinyan'ın istifası için yüksek sesle çağrılar yapılmıştı.Başkentte polisle protestocular arasında yoğun arbedeler yaşanırken Paşinyan, Kilise'ye eleştirilerini sürdürmüş ve görevinde kalmaya devam edeceğini vurgulamıştı.O dönemde koltuğunu korumayı başaran Paşinyan, protesto sürecinin ardından Kilise'ye yönelik eleştirilerini yeni gerekçeler ortaya koyarak devam ettiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/rusya-devlet-baskani-putin-ukraynanin-kirli-bomba-kullanma-olasiligina-verecegimiz-yanit-felaket-1097202885.html
ermenistan
azerbaycan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097186629_117:0:1541:1068_1920x0_80_0_0_6238aedf7c513e25dc2cd263a4077f72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
samvel karapetyan, scott ritter, ermenistan, azerbaycan, abd, avrupa birliği, nato, paşinyan, kremlin
samvel karapetyan, scott ritter, ermenistan, azerbaycan, abd, avrupa birliği, nato, paşinyan, kremlin

ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Ermeni Kilisesi'ne yönelik baskı, ülkenin Batı yanlısı eğiliminin bir sonucu

23:11 20.06.2025
© Sputnik / Asatur YesayantsDoanh nhân người Nga-Armenia, chủ sở hữu của công ty cổ phần "Tashir Group" Samvel Karapetyan
Doanh nhân người Nga-Armenia, chủ sở hữu của công ty cổ phần Tashir Group Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
Abone ol
İş adamı Samvel Karapetyan Ermenistan Apostolik Kilisesi'ni savunmak üzere yaptığı konuşmanın ardından 'yasadışı olarak iktidarı ele geçirme çağrısı yapmakla' suçlanmış ve tutuklanmıştı. Eski ABD Deniz Piyade Teşkilatı istihbarat subayı Scott Ritter söz konusu meseleyi Sputnik'e değerlendirdi.
Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermenistan yetkililerinin dünyanın en eski Hıristiyan kurumlarından birini devlet kontrolü altına almaya çalışması nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan ‘kamuoyunu iktidarı ele geçirmeye teşvik etmek’ suçlamasıyla yargılanıyor.
Konuyu Sputnik'e değerlendiren Ritter, "Sovyet sonrası bölgede kiliseyi hükümet kontrolü altına almaya yönelik bir başka girişim olduğunu düşünüyor musunuz? Politikacılar için bu neden bu kadar önemli?" sorusuna yanıt verdi.
Ritter açıklamasında, Ermenistan'ın siyasi sonuçları olan bir jeopolitik dengeleme sürecinden geçtiği gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek. "Ermenistan, Avrupa Birliği'nin etkisi altında Rusya'dan uzaklaşmak ve Avrupa Birliği ile uyum sağlamak hatta NATO ile olası bir uyum hakkında görüşmeler yapmak istemişti" cümlesinin altını çizdi.
Ermenistan'ın ayrıca Dağlık Karabağ bölgesi konusunda Azerbaycan ile devam eden bir çatışmanın içinde olduğunu belirten Ritter, Karabağ bölgesi ve birkaç toprak meselesi konusunda taviz vermek zorunda kalan Ermenistan'da bu durumların siyasi istikrarsızlığa ve siyasi yeniden düzenlemeye yol açtığını hatırlattı.
Ritter açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Ermeni Kilisesi'ne yönelik gerçekleşenlerin, karşıt siyasi güçler arasındaki iç siyasi çatışmanın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ermenistan'ın veya Ermenistan hükümetinin kiliseye karşı daha büyük bir hamle yaptığı değil; Ermenistan'ın Rusya ile yeniden ittifak kurmaya çalışırken, Azerbaycan sorununu çözmeye çalışırken ve bu tür çalkantılı siyasi karışıklıkların yol açtığı siyasi sonuçlarla uğraşırken, kilisenin Ermenistan'da yaşanan iç siyasi kargaşanın kurbanı olduğu söylenebilir.
Karapetyan'ın avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaları saçma ve temelsiz bir siyasi saldırı olarak nitelendirdi ve tutuklamaya itiraz edeceğini açıklamıştı.
Moskova'daki Ermeni Kilisesi ise tutuklamayı utanç verici olarak nitelendirmiş ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Kilise'ye karşı sürdürdüğü savaşın bir parçası olarak değerlendirmişti.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada da Karapetyan'ın Rus vatandaşı olması nedeniyle durumun ‘yakından takip edildiğini’ vurgulanmıştı.

Karapetyan ve faaliyetleri

Karapetyan'ın Ermenistan'ın kalkınmasına büyük yatırımlar yaptığı belirtiliyor. Kurucusu olduğu Taşir Vakfı'nın hayır faaliyetlerinin başlıca alanları tarihi mirasın korunması ve canlandırılması, kilise ve dini yapıların yeniden inşası, sağlık ve tıbbın geliştirilmesini kapsıyor.

Ayrıca Vakıf, kitle ve gençlik sporlarının desteklenmesi, kültür ve sanatın geliştirilmesi, sosyal programların uygulanması ve düşük gelirli aileler ve engelliler de dahil ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi için de kaynak aktarıyor. Vakıf, eğitim tesisleri inşa etmenin yanı sıra gerektiğinde mevcut eğitim tesislerini onarıyor ve eğitim programları uyguluyor.

Paşinyan ve Kilise arasında yaşananlar

Başbakan Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi ile birkaç yıldır çatışma halinde. Kilise liderleri, bir yıl önce Erivan'ın merkezinde binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösterilerde Başbakan'ın istifasını talep etmişti.

Mayıs ve Haziran 204'te Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın öncülüğünde yapılan 'Vatan İçin Tavuş' konulu yürüyüşlerde Erivan'ın önemli caddeleri trafiğe kapatılmış ve Paşinyan'ın istifası için yüksek sesle çağrılar yapılmıştı.

Başkentte polisle protestocular arasında yoğun arbedeler yaşanırken Paşinyan, Kilise'ye eleştirilerini sürdürmüş ve görevinde kalmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

O dönemde koltuğunu korumayı başaran Paşinyan, protesto sürecinin ardından Kilise'ye yönelik eleştirilerini yeni gerekçeler ortaya koyarak devam ettiriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma olasılığına vereceğimiz yanıt felaket olacak
19:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала