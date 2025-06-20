https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/plajlara-sigara-yasagi-getiriyorlar-1097190043.html

Plajlara sigara yasağı getiriyorlar

Plajlara sigara yasağı getiriyorlar

Sputnik Türkiye

Halk sağlığını koruma amacıyla harekete geçen Fransa, ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içmeyi yasaklayan kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni yasa... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T13:40+0300

2025-06-20T13:40+0300

2025-06-20T13:41+0300

yaşam

cagnes-sur-mer

fransa

plaj

halk plajı

dumansız plaj

sigara yasağı

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Fransa, sigara kullanımına karşı aldığı kararlı önlemlere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Halk sağlığını ve çevre temizliğini koruma hedefiyle hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içilmesi yasaklanacak.Yasa, yıllar içinde bazı kentlerde hayata geçirilen “dumansız plaj” uygulamalarını ülke çapında yaygınlaştıracak. Bu konuda öncülük eden şehirlerden biri olan Cagnes-sur-Mer, 2018 yılında belirli sahil şeritlerinde sigara yasağını uygulamaya koymuştu. 2023 itibarıyla ise kent sınırları içindeki tüm plajlar, sigara içilmez alan ilan edilmişti.Yeni yasayla birlikte Cagnes-sur-Mer gibi yerel girişimlerin ulusal politika haline dönüşmesi hedefleniyor.

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cagnes-sur-mer

fransa

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cagnes-sur-mer, fransa, plaj, halk plajı, dumansız plaj, sigara yasağı