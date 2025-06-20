https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/plajlara-sigara-yasagi-getiriyorlar-1097190043.html
Plajlara sigara yasağı getiriyorlar
Plajlara sigara yasağı getiriyorlar
Sputnik Türkiye
Halk sağlığını koruma amacıyla harekete geçen Fransa, ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içmeyi yasaklayan kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni yasa... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T13:40+0300
2025-06-20T13:40+0300
2025-06-20T13:41+0300
yaşam
cagnes-sur-mer
fransa
plaj
halk plajı
dumansız plaj
sigara yasağı
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Fransa, sigara kullanımına karşı aldığı kararlı önlemlere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Halk sağlığını ve çevre temizliğini koruma hedefiyle hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içilmesi yasaklanacak.Yasa, yıllar içinde bazı kentlerde hayata geçirilen “dumansız plaj” uygulamalarını ülke çapında yaygınlaştıracak. Bu konuda öncülük eden şehirlerden biri olan Cagnes-sur-Mer, 2018 yılında belirli sahil şeritlerinde sigara yasağını uygulamaya koymuştu. 2023 itibarıyla ise kent sınırları içindeki tüm plajlar, sigara içilmez alan ilan edilmişti.Yeni yasayla birlikte Cagnes-sur-Mer gibi yerel girişimlerin ulusal politika haline dönüşmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/bes-hayvan-yardim-derneginden-25-milyon-liralik-vurgun-yardim-paralarini-kendi-hesaplarina-1097188343.html
cagnes-sur-mer
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cagnes-sur-mer, fransa, plaj, halk plajı, dumansız plaj, sigara yasağı
cagnes-sur-mer, fransa, plaj, halk plajı, dumansız plaj, sigara yasağı
Plajlara sigara yasağı getiriyorlar
13:40 20.06.2025 (güncellendi: 13:41 20.06.2025)
Halk sağlığını koruma amacıyla harekete geçen Fransa, ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içmeyi yasaklayan kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni yasa ile birlikte, geçmişte bu konuda adımlar atan bazı kentlerdeki uygulama artık ulusal düzeye taşınacak.
Fransa, sigara kullanımına karşı aldığı kararlı önlemlere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Halk sağlığını ve çevre temizliğini koruma hedefiyle hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içilmesi yasaklanacak.
Yasa, yıllar içinde bazı kentlerde hayata geçirilen “dumansız plaj” uygulamalarını ülke çapında yaygınlaştıracak. Bu konuda öncülük eden şehirlerden biri olan Cagnes-sur-Mer, 2018 yılında belirli sahil şeritlerinde sigara yasağını uygulamaya koymuştu.
2023 itibarıyla ise kent sınırları içindeki tüm plajlar, sigara içilmez alan ilan edilmişti.Yeni yasayla birlikte Cagnes-sur-Mer gibi yerel girişimlerin ulusal politika haline dönüşmesi hedefleniyor.