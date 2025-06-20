https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/iranin-avrupa-ile-gorusmeleri-cenevrede-yapilacak-1097174574.html
İran'ın Avrupa ile görüşmeleri Cenevre'de yapılacak
İran'ın Avrupa ile görüşmeleri Cenevre'de yapılacak
Sputnik Türkiye
İran'ın İngiltere, Fransa ve Almanya ile görüşmeleri Cenevre'de yapılacak. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T03:17+0300
2025-06-20T03:17+0300
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Ortadoğu’daki gerginliğin arttığı bir dönemde, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasında yapılacak görüşmeler Cuma günü Cenevre’de düzenlenecek.İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, görüşmelerde tarafların nükleer konuları ele alacağını ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından bölgedeki durumu değerlendireceklerini açıkladı.Toplantıda Tahran’ı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil edecek. Avrupa heyetinde ise Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy yer alacak. Ayrıca, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Başkanı Kaja Kallas da görüşmelere katılacak.AB Dış İlişkiler Servisi temsilcisi, Kallas’ın katılımının gerilimi azaltmaya ve 'nükleer dosya' konusundaki çözüme katkı sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/netanyahu-orduya-iranda-hic-kimsenin-dokunulmazligi-olmadigi-talimati-verdim-1097172696.html
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i̇ran, avrupa, dışişleri bakanlığı, fransa, almanya, cenevre
i̇ran, avrupa, dışişleri bakanlığı, fransa, almanya, cenevre
İran'ın Avrupa ile görüşmeleri Cenevre'de yapılacak
İran'ın İngiltere, Fransa ve Almanya ile görüşmeleri Cenevre'de yapılacak.
Ortadoğu’daki gerginliğin arttığı bir dönemde, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasında yapılacak görüşmeler Cuma günü Cenevre’de düzenlenecek.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, görüşmelerde tarafların nükleer konuları ele alacağını ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından bölgedeki durumu değerlendireceklerini açıkladı.
Toplantıda Tahran’ı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil edecek. Avrupa heyetinde ise Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy yer alacak. Ayrıca, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Başkanı Kaja Kallas da görüşmelere katılacak.
AB Dış İlişkiler Servisi temsilcisi, Kallas’ın katılımının gerilimi azaltmaya ve 'nükleer dosya' konusundaki çözüme katkı sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.