https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/okullarda-karne-heyecani-20-milyon-ogrenci-bugun-karne-aliyor-1097182172.html
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor
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karne günü 2025
2025-06-20T10:53+0300
2025-06-20T10:53+0300
2025-06-20T10:56+0300
türki̇ye
karne
öğrenci
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Bugün ilk ve ortaöğretim okulları tatile giriyor.20 milyonu aşkın öğrenci için bugün karne heyecanı yaşanıyor.Yaz tatili başladıMilli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.Okullar ne zaman açılacak?2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/yaz-tatili-basliyor-okullar-ne-zaman-acilacakmeb-yeni-egitim-ogretim-yili-takvimini-acikladi-1097144195.html
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Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor
10:53 20.06.2025 (güncellendi: 10:56 20.06.2025)
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.
Bugün ilk ve ortaöğretim okulları tatile giriyor.
20 milyonu aşkın öğrenci için bugün karne heyecanı yaşanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.
Okullar ne zaman açılacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.