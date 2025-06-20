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Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor
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Bugün ilk ve ortaöğretim okulları tatile giriyor.20 milyonu aşkın öğrenci için bugün karne heyecanı yaşanıyor.Yaz tatili başladıMilli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.Okullar ne zaman açılacak?2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/yaz-tatili-basliyor-okullar-ne-zaman-acilacakmeb-yeni-egitim-ogretim-yili-takvimini-acikladi-1097144195.html
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karne günü 2025, iyi tatiller, karneler saat kaçta, okullar ne zaman açılacak 2025, karneler saat kaçta verilecek 2025, karne günü ne zaman 2025, karneler ne zaman alınacak 2025, 2025 karne tarihi, 2025 yaz tatili başlangıcı, okullar ne zaman kapanıyor 2025, yaz tatili ne zaman başlıyor, 2025 okullar ne zaman açılıyor, e-okul karne görüntüleme 2025, 8 eylül okul açılışı, karne dağıtım saati 2025, karneler kaçta verilecek, karne alma tarihi 2025, karne günü saat kaçta, 2025 karneler kaçta verilecek
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Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor

10:53 20.06.2025 (güncellendi: 10:56 20.06.2025)
© İbrahim Yozoğlukarne
karne - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© İbrahim Yozoğlu
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.
Bugün ilk ve ortaöğretim okulları tatile giriyor.
20 milyonu aşkın öğrenci için bugün karne heyecanı yaşanıyor.

Yaz tatili başladı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

Okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
TÜRKİYE
Yaz tatili başlıyor: Okullar ne zaman açılacak?MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı
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