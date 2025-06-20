https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/okullarda-karne-heyecani-20-milyon-ogrenci-bugun-karne-aliyor-1097182172.html

Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor

Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor

Sputnik Türkiye

karne günü 2025

2025-06-20T10:53+0300

2025-06-20T10:53+0300

2025-06-20T10:56+0300

türki̇ye

karne

öğrenci

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Bugün ilk ve ortaöğretim okulları tatile giriyor.20 milyonu aşkın öğrenci için bugün karne heyecanı yaşanıyor.Yaz tatili başladıMilli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.Okullar ne zaman açılacak?2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/yaz-tatili-basliyor-okullar-ne-zaman-acilacakmeb-yeni-egitim-ogretim-yili-takvimini-acikladi-1097144195.html

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