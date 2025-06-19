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Yaz tatili başlıyor: Okullar ne zaman açılacak?MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı
Yaz tatili başlıyor: Okullar ne zaman açılacak?MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline girecek. 3 Şubat'ta başlayan... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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2025-06-19T11:07+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
yaz tatili
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 20 milyondan fazla öğrenci, yarın itibarıyla yaz tatiline giriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 3 Şubat'ta başlayan ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanmış olacak. Öğrenciler, karne heyecanının ardından uzun bir tatil dönemine adım atıyor.2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ve okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilen yeni müfredatın ilk yılı da yarın tamamlanmış olacak.LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran'da yapılacak.Öğretmenler ise 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak?2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.MEB, geçen yılda olduğu gibi "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için kurslar açacak.Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.
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meb eğitim takvimi, 2025 okullar ne zaman açılacak, yaz tatili başlangıcı, 2024-2025 eğitim yılı, lgs sonuçları 2024, yks tarihleri 2024, yeni müfredat uygulaması, zanaat atölyesi başvuru, mesleki gelişim kursu
meb eğitim takvimi, 2025 okullar ne zaman açılacak, yaz tatili başlangıcı, 2024-2025 eğitim yılı, lgs sonuçları 2024, yks tarihleri 2024, yeni müfredat uygulaması, zanaat atölyesi başvuru, mesleki gelişim kursu

Yaz tatili başlıyor: Okullar ne zaman açılacak?MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı

11:07 19.06.2025
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline girecek. 3 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise yarın sona erecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 20 milyondan fazla öğrenci, yarın itibarıyla yaz tatiline giriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 3 Şubat'ta başlayan ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanmış olacak. Öğrenciler, karne heyecanının ardından uzun bir tatil dönemine adım atıyor.
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ve okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilen yeni müfredatın ilk yılı da yarın tamamlanmış olacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.
Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran'da yapılacak.
Öğretmenler ise 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.
MEB, geçen yılda olduğu gibi "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için kurslar açacak.
Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.
Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.
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