https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/novak-rusya-avrupaya-gaz-tedarik-etmeye-hala-hazir-1097174444.html

Novak: Rusya, Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hala hazır

Novak: Rusya, Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hala hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın Kuzey Akım 2'nin mevcut kolu üzerinden Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hala hazır olduğunu söyledi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T02:50+0300

2025-06-20T02:50+0300

2025-06-20T02:50+0300

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, alıcıların ilgi göstermesi halinde Rusya'nın Kuzey Akım 2'nin mevcut kolu üzerinden Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hala hazır olduğunu söyledi.Novak, yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının geleceğine ilişkin soruyu, “İlgili altyapı üzerinden gaz alımını gerçekleştirmenin ya da gerçekleştirmemenin Almanya ve Avrupalı tüketicilerin hakkı ve tercihi olduğu açıktır. Buna karşılık Rusya tedarik etmeye hazırdır, eğer Avrupalı alıcılardan ilgi olursa, mevcut altyapı üzerinden gaz tedariki sağlamaya hazır olacağız.” diye yanıtladı.Kuzey Akım 2 boru hattı, Rusya kıyılarından Baltık Denizi boyunca Almanya'ya uzanmaktadır ve yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasitesine sahip iki diziden oluşuyor. Eylül 2021'de inşası tamamlanan hattın faaliyete geçmesi için çalışmalar devam ederken Şubat 2022'de kesintiye uğramıştı. Aynı yılın Eylül ayında meydana gelen patlamalar Kuzey Akım'ın her iki hattını ve Kuzey Akım 2'nin hatlarından birini tahrip etmiş, ikincisi ise zarar görmemişti. Nord Stream AG, boru hatlarındaki hasarın eşi benzeri görülmemiş olduğunu ve onarım için zaman dilimini tahmin etmenin imkansız olduğunu bildirmişti.Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım 2'nin bir hattının sağlam kaldığını ancak Almanya’nın bunu siyasi gerekçelerle gaz sevkiyatı için kullanmak istemediğini ifade etmişti.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. RIA Novosti, forumun resmi medya partneri olarak görev yapıyor.

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