https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/medvedev-nukleer-tesislere-yonelik-saldirilar-tehlikelidir-ve-ikinci-bir-cernobil-felaketine-yol-1097173895.html

Medvedev: Nükleer tesislere yönelik saldırılar tehlikelidir ve ikinci bir Çernobil felaketine yol açabilir

Medvedev: Nükleer tesislere yönelik saldırılar tehlikelidir ve ikinci bir Çernobil felaketine yol açabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, nükleer tesislere yönelik saldırıların oldukça tehlikeli olduğunu ve ikinci bir Çernobil felaketine... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T01:21+0300

2025-06-20T01:21+0300

2025-06-20T01:19+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

i̇ran

i̇srail

nükleer tesis

çernobil

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İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını sosyal medya platformu X’te yorumlayan Medvedev, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ve vahim sonuçları olabileceğini vurguladı.Medvedev, “İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in kaderi hakkında hararetli açıklamalar yapan İsrail Savunma Bakanı dahil herkes, nükleer tesislere yönelik saldırıların son derece tehlikeli olduğunu ve Çernobil trajedisinin tekrarlanmasına yol açabileceğini anlamalıdır” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/abdli-gazeteci-hersh-abd-hafta-sonu-iranin-fordodaki-nukleer-tesisine-saldiri-duzenleyebilir-1097172838.html

i̇ran

i̇srail

çernobil

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, i̇ran, i̇srail, nükleer tesis, çernobil