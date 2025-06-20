https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/medvedev-nukleer-tesislere-yonelik-saldirilar-tehlikelidir-ve-ikinci-bir-cernobil-felaketine-yol-1097173895.html
Medvedev: Nükleer tesislere yönelik saldırılar tehlikelidir ve ikinci bir Çernobil felaketine yol açabilir
Medvedev: Nükleer tesislere yönelik saldırılar tehlikelidir ve ikinci bir Çernobil felaketine yol açabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, nükleer tesislere yönelik saldırıların oldukça tehlikeli olduğunu ve ikinci bir Çernobil felaketine... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T01:21+0300
2025-06-20T01:21+0300
2025-06-20T01:19+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
i̇ran
i̇srail
nükleer tesis
çernobil
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İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını sosyal medya platformu X’te yorumlayan Medvedev, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ve vahim sonuçları olabileceğini vurguladı.Medvedev, “İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in kaderi hakkında hararetli açıklamalar yapan İsrail Savunma Bakanı dahil herkes, nükleer tesislere yönelik saldırıların son derece tehlikeli olduğunu ve Çernobil trajedisinin tekrarlanmasına yol açabileceğini anlamalıdır” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/abdli-gazeteci-hersh-abd-hafta-sonu-iranin-fordodaki-nukleer-tesisine-saldiri-duzenleyebilir-1097172838.html
i̇ran
i̇srail
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, i̇ran, i̇srail, nükleer tesis, çernobil
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, i̇ran, i̇srail, nükleer tesis, çernobil
Medvedev: Nükleer tesislere yönelik saldırılar tehlikelidir ve ikinci bir Çernobil felaketine yol açabilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, nükleer tesislere yönelik saldırıların oldukça tehlikeli olduğunu ve ikinci bir Çernobil felaketine yol açabileceğini belirtti.
İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını sosyal medya platformu X’te yorumlayan Medvedev, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ve vahim sonuçları olabileceğini vurguladı.
Medvedev, “İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in kaderi hakkında hararetli açıklamalar yapan İsrail Savunma Bakanı dahil herkes, nükleer tesislere yönelik saldırıların son derece tehlikeli olduğunu ve Çernobil trajedisinin tekrarlanmasına yol açabileceğini anlamalıdır” ifadelerine yer verdi.