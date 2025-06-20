https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/netanyahu-orduya-iranda-hic-kimsenin-dokunulmazligi-olmadigi-talimati-verdim-1097172696.html
Netanyahu: Orduya 'İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı' talimatı verdim
Netanyahu: Orduya 'İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı' talimatı verdim
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T00:14+0300
2025-06-20T00:14+0300
2025-06-20T00:14+0300
dünya
ortadoğu
ayetullah ali hamaney
i̇ran
i̇srail
abd
i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
thaad
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496820_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_34d6aabd3f03a5ad8b7ffbb476d9e360.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi.İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." dedi.Ayrıca Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.İran'a saldırmak için ABD'den 'yeşil ışık' beklemediklerini belirten Netanyahu, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/beyaz-saray-abd-iran-ile-temaslarini-surdurecek-1097171576.html
i̇ran
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496820_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f37c651f07a753de41d5ba3dbe053c53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, ayetullah ali hamaney, i̇ran, i̇srail, abd, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), thaad, benyamin netanyahu
ortadoğu, ayetullah ali hamaney, i̇ran, i̇srail, abd, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), thaad, benyamin netanyahu
Netanyahu: Orduya 'İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı' talimatı verdim
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." dedi.
Ayrıca Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.
Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.
İran'a saldırmak için ABD'den 'yeşil ışık' beklemediklerini belirten Netanyahu, şunları söyledi:
"Savunmada bizlere mükemmel şekilde yardım ediyorlar, İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ayrıca ABD bize THAAD balistik füze hava savunma sistemiyle de yardım ediyor."