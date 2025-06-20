https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/netanyahu-orduya-iranda-hic-kimsenin-dokunulmazligi-olmadigi-talimati-verdim-1097172696.html

Netanyahu: Orduya 'İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı' talimatı verdim

Netanyahu: Orduya 'İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı' talimatı verdim

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T00:14+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi.İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." dedi.Ayrıca Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.İran'a saldırmak için ABD'den 'yeşil ışık' beklemediklerini belirten Netanyahu, şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye

ortadoğu, ayetullah ali hamaney, i̇ran, i̇srail, abd, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), thaad, benyamin netanyahu