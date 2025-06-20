Nazilerin Sovyet askerlerine yönelik işlediği suçlara ilişkin belgeler yayınlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Hükümetin teklifi, işçilerin talebinin çok gerisinde'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köpekbalığı Uzmanı Kabasakal: 'Sosyal medya görüntülerine inanmayın, köpekbalığı sayısında azalma var’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye dakikada 18 milyon vergi alıyor, 4 milyon faiz ödüyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gripin: 'Dünyanın her yerinde daha iyi ve kolay bir hayat mümkün'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
14:00
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: 'İran'ın direnişi Avrasya'nın direnişidir'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
16:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
17:08
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
17:22
6 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Füzenin izinde: Savaş teknolojisinin kısa tarihi
19:20
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fordo'daki nükleer tesis ABD'nin hedefinde mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/nazilerin-sovyet-askerlerine-yonelik-isledigi-suclara-iliskin-belgeler-yayinlandi-1097177781.html
Nazilerin Sovyet askerlerine yönelik işlediği suçlara ilişkin belgeler yayınlandı
Nazilerin Sovyet askerlerine yönelik işlediği suçlara ilişkin belgeler yayınlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Büyük Anavatan Savaşı’nın ilk aylarında Nazilerin Sovyet savaş esirlerine yönelik işlediği suçlara ilişkin yeni arşiv... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T08:47+0300
2025-06-20T08:53+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
sovyetler birliği
nazi almanyası
büyük anavatan savaşı
savaş suçu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076234724_29:0:994:543_1920x0_80_0_0_f7a7d851840d765e3f337a1a150ea23d.jpg
FSB’nin yayınladığı arşiv belgeler, Kızıl Ordu askerlerine idam edilmeden önce işkence yapıldığını, ellerinin ve kulaklarının kesildiğini, gözlerinin oyulduğunu ortaya çıkardı.Belgelerden birinde, savaşın ilk aylarında Sovyet ordusu geri çekilirken Nikolayev ve Krivoy Rog kentleri arasında bulunan Greygovo tren istasyonunda tahliye edilmeyen bir grup yaralı askerin başına gelenler anlatılıyor. Almanların esir aldığı bu askerlere işkence ettiği belirtilirken 17 Ağustos 1941’de 135 kişinin kurşuna dizildiği ifade ediliyor. Görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre, esirlerin önce ellerinin ve kulaklarının kesildiği, gözlerinin oyulduğu, sonra öldürüldüğü belirtiliyor.Toplama kampından kaçmayı başaran bir esir, Almanların onlara bilgi vermeyi reddeden iki Kızıl Ordu askerini öldürdüğünü anlattı. Aralarından kıdemli teğmen olan birinin, Kızıl Ordu birlikleri hakkında bilgi paylaşma talebini reddederek, “Bolşevikler vatanını pazarlamaz. Benden hiçbir bilgi alamazsınız” dediği aktarıldı. Öldürülmeden önce bu iki esirin burunlarının kesildiği, gözlerinin oyulduğu belirtilirken Sovyet askerlerin işkence sırasında tek bir laf söylemediği vurgulandı.Yahudi asıllı Sovyet vatandaşlarının yakalandığı yerde öldürüldüğü belirtilen belgelerden birinde, görgü tanığının şöyle bir ifadesi yer alıyor:“Anufrievka köyünde, uyruğu Gürcü olan iki Kızıl Ordu askeri gözaltına alındı. Kızıl Ordu askerleri Yahudi değil Gürcü olduklarını söyleyince Almanlar, ‘Önemli değil, onlar Stalin'in akrabaları’ dediler. Bu Kızıl Ordu askerleri vuruldu.”FSB’nin açıklamasında, Sovyet güvenlik güçlerinin savaş sırasında topladığı materyaller daha sonra Nazi suçlularını ve ortaklarını hesaba çekme sürecinde kullanıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/canli-iran-israil-catismalari-8-gune-giriyor-israil-irani-vurdu-israilde-sirenler-calmaya-basladi-1097175748.html
rusya
sovyetler birliği
nazi almanyası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076234724_150:0:874:543_1920x0_80_0_0_021137c6fdfd62e866503191d1e2f537.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sovyetler birliği, nazi almanyası, büyük anavatan savaşı, savaş suçu
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sovyetler birliği, nazi almanyası, büyük anavatan savaşı, savaş suçu

Nazilerin Sovyet askerlerine yönelik işlediği suçlara ilişkin belgeler yayınlandı

08:47 20.06.2025 (güncellendi: 08:53 20.06.2025)
© SputnikRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası Moskova
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Büyük Anavatan Savaşı’nın ilk aylarında Nazilerin Sovyet savaş esirlerine yönelik işlediği suçlara ilişkin yeni arşiv belgelerini yayınladı.
FSB’nin yayınladığı arşiv belgeler, Kızıl Ordu askerlerine idam edilmeden önce işkence yapıldığını, ellerinin ve kulaklarının kesildiğini, gözlerinin oyulduğunu ortaya çıkardı.
Belgelerden birinde, savaşın ilk aylarında Sovyet ordusu geri çekilirken Nikolayev ve Krivoy Rog kentleri arasında bulunan Greygovo tren istasyonunda tahliye edilmeyen bir grup yaralı askerin başına gelenler anlatılıyor. Almanların esir aldığı bu askerlere işkence ettiği belirtilirken 17 Ağustos 1941’de 135 kişinin kurşuna dizildiği ifade ediliyor. Görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre, esirlerin önce ellerinin ve kulaklarının kesildiği, gözlerinin oyulduğu, sonra öldürüldüğü belirtiliyor.
Toplama kampından kaçmayı başaran bir esir, Almanların onlara bilgi vermeyi reddeden iki Kızıl Ordu askerini öldürdüğünü anlattı. Aralarından kıdemli teğmen olan birinin, Kızıl Ordu birlikleri hakkında bilgi paylaşma talebini reddederek, “Bolşevikler vatanını pazarlamaz. Benden hiçbir bilgi alamazsınız” dediği aktarıldı. Öldürülmeden önce bu iki esirin burunlarının kesildiği, gözlerinin oyulduğu belirtilirken Sovyet askerlerin işkence sırasında tek bir laf söylemediği vurgulandı.
Yahudi asıllı Sovyet vatandaşlarının yakalandığı yerde öldürüldüğü belirtilen belgelerden birinde, görgü tanığının şöyle bir ifadesi yer alıyor:
“Anufrievka köyünde, uyruğu Gürcü olan iki Kızıl Ordu askeri gözaltına alındı. Kızıl Ordu askerleri Yahudi değil Gürcü olduklarını söyleyince Almanlar, ‘Önemli değil, onlar Stalin'in akrabaları’ dediler. Bu Kızıl Ordu askerleri vuruldu.”
FSB’nin açıklamasında, Sovyet güvenlik güçlerinin savaş sırasında topladığı materyaller daha sonra Nazi suçlularını ve ortaklarını hesaba çekme sürecinde kullanıldığı ifade edildi.
Beerşeba - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
DÜNYA
CANLI İran-İsrail çatışmaları 8. güne girdi: İsrail gece İran'ı vurdu, sabah İsrail'de sirenler çalmaya başladı
07:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала