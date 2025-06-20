https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/nazilerin-sovyet-askerlerine-yonelik-isledigi-suclara-iliskin-belgeler-yayinlandi-1097177781.html

Nazilerin Sovyet askerlerine yönelik işlediği suçlara ilişkin belgeler yayınlandı

Nazilerin Sovyet askerlerine yönelik işlediği suçlara ilişkin belgeler yayınlandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Büyük Anavatan Savaşı’nın ilk aylarında Nazilerin Sovyet savaş esirlerine yönelik işlediği suçlara ilişkin yeni arşiv... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T08:47+0300

2025-06-20T08:47+0300

2025-06-20T08:53+0300

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FSB’nin yayınladığı arşiv belgeler, Kızıl Ordu askerlerine idam edilmeden önce işkence yapıldığını, ellerinin ve kulaklarının kesildiğini, gözlerinin oyulduğunu ortaya çıkardı.Belgelerden birinde, savaşın ilk aylarında Sovyet ordusu geri çekilirken Nikolayev ve Krivoy Rog kentleri arasında bulunan Greygovo tren istasyonunda tahliye edilmeyen bir grup yaralı askerin başına gelenler anlatılıyor. Almanların esir aldığı bu askerlere işkence ettiği belirtilirken 17 Ağustos 1941’de 135 kişinin kurşuna dizildiği ifade ediliyor. Görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre, esirlerin önce ellerinin ve kulaklarının kesildiği, gözlerinin oyulduğu, sonra öldürüldüğü belirtiliyor.Toplama kampından kaçmayı başaran bir esir, Almanların onlara bilgi vermeyi reddeden iki Kızıl Ordu askerini öldürdüğünü anlattı. Aralarından kıdemli teğmen olan birinin, Kızıl Ordu birlikleri hakkında bilgi paylaşma talebini reddederek, “Bolşevikler vatanını pazarlamaz. Benden hiçbir bilgi alamazsınız” dediği aktarıldı. Öldürülmeden önce bu iki esirin burunlarının kesildiği, gözlerinin oyulduğu belirtilirken Sovyet askerlerin işkence sırasında tek bir laf söylemediği vurgulandı.Yahudi asıllı Sovyet vatandaşlarının yakalandığı yerde öldürüldüğü belirtilen belgelerden birinde, görgü tanığının şöyle bir ifadesi yer alıyor:“Anufrievka köyünde, uyruğu Gürcü olan iki Kızıl Ordu askeri gözaltına alındı. Kızıl Ordu askerleri Yahudi değil Gürcü olduklarını söyleyince Almanlar, ‘Önemli değil, onlar Stalin'in akrabaları’ dediler. Bu Kızıl Ordu askerleri vuruldu.”FSB’nin açıklamasında, Sovyet güvenlik güçlerinin savaş sırasında topladığı materyaller daha sonra Nazi suçlularını ve ortaklarını hesaba çekme sürecinde kullanıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/canli-iran-israil-catismalari-8-gune-giriyor-israil-irani-vurdu-israilde-sirenler-calmaya-basladi-1097175748.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sovyetler birliği, nazi almanyası, büyük anavatan savaşı, savaş suçu