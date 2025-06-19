Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, UEFA HatTrick Komitesi üyesi olarak belirlendi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’li Cumhur Uzun: Torba kanunla zeytinlik katliamı yapılacak
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakan Saatçioğlu: 'Lojman sıkıntısı ve yüksek enflasyon turizmi zorluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İsrail-İran savaşına dair yapay zekaya sorulan sorular
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tel değil, kalp çatırdar: Bam teline basınca’
15:06
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Askeri seçenekler Trump’ın masasında
16:09
3 dk
SESLİ HABER
İran çatışması bile durdurmadı: İsrail'in Filistin'de yeni saldırıları
16:23
2 dk
EKSEN
28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu başladı: Türk şirketlerinin katılımı ne durumda?
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Altının ölçüsü, zarafetin deyimi
18:11
2 dk
ÖZEL HABER
Özdağ’ın duruşmasında okunan İstiklal Marşı akıllara 12 Eylül MHP davasını getirdi
18:34
2 dk
ÖZEL HABER
Turizmde tepki çeken görüntüler için düğmeye basıldı
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
79 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
20:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Hükümetin teklifi, işçilerin talebinin çok gerisinde'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
OECD: Kuralığın maliyeti artıyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
0 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
14:30
29 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-pes-pese-zam-motorin-ve-benzinde-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1097139589.html
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibarıyla zam geldi. Benzin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş, motorin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam yapıldı. Zam... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T09:30+0300
2025-06-19T09:30+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086029165_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_d004c947654a484bfacf1e1adaa50a4d.jpg
Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam, pompaya yansıdı. Benzine 1,55 TL, motorine ise 1,88 TL artış yapıldı. Bu artışla birlikte bazı şehirlerde motorin 53 TL, benzin ise 52 TL seviyesini aştı. Zamların perde arkasında Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-İran gerilimine olası müdahalesi, küresel petrol piyasalarında belirsizlik yarattı. Bu da fiyatlara doğrudan etki etti.Hafta boyunca dalgalı seyreden Brent petrol, Çarşamba günü hafif yükseldikten sonra 76 dolara gerilerken, ABD ham petrolü ise 75 doların altına düştü.19 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıZam sonrası başlıca şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-zamla-degisti-motorin-50-tlyi-asti-1097079455.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086029165_85:0:505:315_1920x0_80_0_0_982c306f99a77384ef505a8553faa275.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, motorin, akaryakıt fiyatları, güncel zam, i̇stanbul benzin fiyatı, motorin kaç tl, lpg fiyatları, petrol fiyatı
benzin, motorin, akaryakıt fiyatları, güncel zam, i̇stanbul benzin fiyatı, motorin kaç tl, lpg fiyatları, petrol fiyatı

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti

09:30 19.06.2025
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© İHA
Abone ol
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibarıyla zam geldi. Benzin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş, motorin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası bazı şehirlerde motorin 53 TL’yi, benzin ise 52 TL’yi geçti. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam, pompaya yansıdı. Benzine 1,55 TL, motorine ise 1,88 TL artış yapıldı. Bu artışla birlikte bazı şehirlerde motorin 53 TL, benzin ise 52 TL seviyesini aştı. Zamların perde arkasında Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-İran gerilimine olası müdahalesi, küresel petrol piyasalarında belirsizlik yarattı. Bu da fiyatlara doğrudan etki etti.
Hafta boyunca dalgalı seyreden Brent petrol, Çarşamba günü hafif yükseldikten sonra 76 dolara gerilerken, ABD ham petrolü ise 75 doların altına düştü.

19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Zam sonrası başlıca şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 49.99 TL, Motorin 51.39 TL
Ankara: Benzin 50.66 TL, Motorin 52.24 TL
İzmir: Benzin 50.99 TL, Motorin 52.59 TL
Bursa: Benzin 50.79 TL, Motorin 52.22 TL
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
EKONOMİ
Akaryakıt fiyatları gece yarısı zamla değişti: Motorin 50 TL'yi aştı
17 Haziran , 10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала