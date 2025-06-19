https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-pes-pese-zam-motorin-ve-benzinde-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1097139589.html

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibarıyla zam geldi. Benzin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş, motorin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam yapıldı. Zam... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T09:30+0300

2025-06-19T09:30+0300

2025-06-19T09:30+0300

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Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam, pompaya yansıdı. Benzine 1,55 TL, motorine ise 1,88 TL artış yapıldı. Bu artışla birlikte bazı şehirlerde motorin 53 TL, benzin ise 52 TL seviyesini aştı. Zamların perde arkasında Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-İran gerilimine olası müdahalesi, küresel petrol piyasalarında belirsizlik yarattı. Bu da fiyatlara doğrudan etki etti.Hafta boyunca dalgalı seyreden Brent petrol, Çarşamba günü hafif yükseldikten sonra 76 dolara gerilerken, ABD ham petrolü ise 75 doların altına düştü.19 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıZam sonrası başlıca şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-zamla-degisti-motorin-50-tlyi-asti-1097079455.html

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