https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-pes-pese-zam-motorin-ve-benzinde-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1097139589.html
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibarıyla zam geldi. Benzin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş, motorin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam yapıldı. Zam... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T09:30+0300
2025-06-19T09:30+0300
2025-06-19T09:30+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086029165_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_d004c947654a484bfacf1e1adaa50a4d.jpg
Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam, pompaya yansıdı. Benzine 1,55 TL, motorine ise 1,88 TL artış yapıldı. Bu artışla birlikte bazı şehirlerde motorin 53 TL, benzin ise 52 TL seviyesini aştı. Zamların perde arkasında Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-İran gerilimine olası müdahalesi, küresel petrol piyasalarında belirsizlik yarattı. Bu da fiyatlara doğrudan etki etti.Hafta boyunca dalgalı seyreden Brent petrol, Çarşamba günü hafif yükseldikten sonra 76 dolara gerilerken, ABD ham petrolü ise 75 doların altına düştü.19 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıZam sonrası başlıca şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-zamla-degisti-motorin-50-tlyi-asti-1097079455.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086029165_85:0:505:315_1920x0_80_0_0_982c306f99a77384ef505a8553faa275.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin, motorin, akaryakıt fiyatları, güncel zam, i̇stanbul benzin fiyatı, motorin kaç tl, lpg fiyatları, petrol fiyatı
benzin, motorin, akaryakıt fiyatları, güncel zam, i̇stanbul benzin fiyatı, motorin kaç tl, lpg fiyatları, petrol fiyatı
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam: Motorin ve benzinde fiyatlar gece yarısı değişti
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibarıyla zam geldi. Benzin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş, motorin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası bazı şehirlerde motorin 53 TL’yi, benzin ise 52 TL’yi geçti. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam, pompaya yansıdı. Benzine 1,55 TL, motorine ise 1,88 TL artış yapıldı. Bu artışla birlikte bazı şehirlerde motorin 53 TL, benzin ise 52 TL seviyesini aştı. Zamların perde arkasında Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-İran gerilimine olası müdahalesi, küresel petrol piyasalarında belirsizlik yarattı. Bu da fiyatlara doğrudan etki etti.
Hafta boyunca dalgalı seyreden Brent petrol, Çarşamba günü hafif yükseldikten sonra 76 dolara gerilerken, ABD ham petrolü ise 75 doların altına düştü.
19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
Zam sonrası başlıca şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası)
: Benzin 49.99 TL, Motorin 51.39 TL
Ankara
: Benzin 50.66 TL, Motorin 52.24 TL
İzmir
: Benzin 50.99 TL, Motorin 52.59 TL
Bursa
: Benzin 50.79 TL, Motorin 52.22 TL