https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/mehmet-simsek-faiz-enflasyon-oraninda-dusecek-1097179759.html

Mehmet Şimşek: Faiz enflasyon oranında düşecek

Mehmet Şimşek: Faiz enflasyon oranında düşecek

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek

2025-06-20T09:30+0300

2025-06-20T09:30+0300

2025-06-20T09:30+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

enflasyon

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin AK Partili vekilleriyle art arda bir araya geldi ve değerlendirme toplantıları yaptı.Enflasyonu hangi sektörler tetikliyor?Bakan Şimşek bu toplantılarda milletvekillerinin ekonomiye ilişkin sorularını da yanıtlıyor.Hürriyet’in haberine göre Bakan Şimşek AK Partili vekillere yaptığı sunumda enflasyonu tetikleyen üç sektör olduğunu söyledi. Bunları; konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü olarak sıraladı. Bu üç sektörün enflasyonu artırdığını ifade eden Bakan Şimşek, söz konusu üç sektörde fiyatların düşürülmesi yönünde çalışma yaptıklarını açıkladı. Şimşek, enflasyonun düşmesiyle birlikte özellikle kira ve konut satış fiyatlarının düşeceğini de kaydederek, TOKİ’nin konut sayısını artırmasıyla da söz konusu sıkıntıların çözüleceği bilgisini verdi.Faiz düşecek mi?Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faizi enflasyon oranında düşüreceklerini belirtti. Enflasyonun 2026’da yüzde 20’lere ineceğini, 2027’de 15 ve altında olacağını söyleyen Şimşek, aynı dönemde faiz oranının da enflasyonun biraz üzerinde konumlanacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/merkez-bankasi-haziran-ayi-faiz-kararini-acikladi-1097151357.html

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mehmet şimşek, mehmet şimşek faiz, faiz düşecek mi