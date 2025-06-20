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Lübnanlı Ermenilerden Erivan’a Karapetyan’ı serbest bırakma çağrısı
Lübnanlı Ermenilerden Erivan’a Karapetyan’ı serbest bırakma çağrısı
Sputnik Türkiye
Lübnan’daki Ermeni diasporasının temsilcileri, Ermenistan’da Rus iş insanı Karapetyan’ın tutuklanmasını Sputnik için değerlendirdi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T15:46+0300
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Lübnan Ermeni Liberal Demokrat Partisi Sekreteri Vikan Tosunyan, Karapetyan’ın Ermenistan yönetimi ile kilise arasındaki çatışmanın tırmanması bağlamında tutuklandığına dikkat çekti.Tosunyan, “Elimizdeki bilgilere göre, tutuklama muhtemelen Kilise ile Ermeni hükümeti arasındaki çatışmanın tırmanmasıyla ilgili ve bu nedenle durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulunuyoruz” diyerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Ortadoğu ve Kafkasya uzmanı Youssef Derdiyan da Karapetyan’ın tutuklanmasının siyasi bir eylem olduğuna dikkat çekti.Derdiyan, “Karapetyan'ın tutuklanması tamamen siyasi bir eylem" diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: Karapetyan’ın, bir işadamı olarak Ermeni Kilisesi'ni desteklediğini, Paşinyan’ın da Avrupa ideallerini dayatarak Ermeni değerlerini yok ettiğini söyleyen Derdiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Paşinyan’ın, Ermenistan halkının ve değerlerinin genel çizgisinden uzaklaşarak, Ermenistan'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve topraklarını feda ettiğini kaydeden uzman, “İktidarını, yargı sistemi ve ordu dahil ülkedeki tüm alanları kontrol etmek için kullanıyor ve şimdi kiliseyi boyunduruk altına almak istiyor - bu kabul edilemez” dedi.Derdiyan, “Size şunu söyleyebilirim ki, diasporadaki tüm Ermeni güçlerini ve partilerini birleştirmeyi amaçlayan toplantılar yapılıyor. Rejimi değiştirmek için değil, sadece demokratik yollarla belirli bir kişiyi görevden almak için” diye ekledi.
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rusya, ermenistan, lübnan, nikol paşinyan, samvel karapetyan

Lübnanlı Ermenilerden Erivan’a Karapetyan’ı serbest bırakma çağrısı

15:46 20.06.2025
© SputnikErmenistan'da Rus insanı Samvel Karapetyan tutuklandı
Ermenistan'da Rus insanı Samvel Karapetyan tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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Lübnan’daki Ermeni diasporasının temsilcileri, Ermenistan’da Rus iş insanı Karapetyan’ın tutuklanmasını Sputnik için değerlendirdi.
Lübnan Ermeni Liberal Demokrat Partisi Sekreteri Vikan Tosunyan, Karapetyan’ın Ermenistan yönetimi ile kilise arasındaki çatışmanın tırmanması bağlamında tutuklandığına dikkat çekti.
Tosunyan, “Elimizdeki bilgilere göre, tutuklama muhtemelen Kilise ile Ermeni hükümeti arasındaki çatışmanın tırmanmasıyla ilgili ve bu nedenle durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulunuyoruz” diyerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Konuşma özgürlüğü kutsaldır ve sıkıyönetim ilan edilmediği sürece bir kişinin kişisel görüşleri nedeniyle zulüm görmesi kabul edilemez. Kanunlar anayasaya uygun olarak uygulanmalı ve suçlamalar kanıtlanmazsa tutuklu derhal serbest bırakılmalı. Her halükarda bu davanın kapatılmasını ve Karapetyan'ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
Ortadoğu ve Kafkasya uzmanı Youssef Derdiyan da Karapetyan’ın tutuklanmasının siyasi bir eylem olduğuna dikkat çekti.
Derdiyan, “Karapetyan'ın tutuklanması tamamen siyasi bir eylem" diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Başbakan Nikol Paşinyan, Ermeni sorununun ortadan kaldırılması, ayrıca kendisine tehdit oluşturan iş insanları ile politikacıların ortadan kaldırılması dahil bilinen gündem çerçevesinde hesaplaşmaya yönelik siyasi bir operasyon yürütüyor.
Karapetyan’ın, bir işadamı olarak Ermeni Kilisesi'ni desteklediğini, Paşinyan’ın da Avrupa ideallerini dayatarak Ermeni değerlerini yok ettiğini söyleyen Derdiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bugün Avrupa'nın kendisinin nasıl savaşlar başlattığını görüyoruz. Ukrayna'dan İran'a kadar. İsrail'in İran'a saldırılarını destekliyor. Geri kalan her şeyi görmezden geliyorlar. Öte yandan Karapetyan adaleti savunuyor.
Paşinyan’ın, Ermenistan halkının ve değerlerinin genel çizgisinden uzaklaşarak, Ermenistan'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve topraklarını feda ettiğini kaydeden uzman, “İktidarını, yargı sistemi ve ordu dahil ülkedeki tüm alanları kontrol etmek için kullanıyor ve şimdi kiliseyi boyunduruk altına almak istiyor - bu kabul edilemez” dedi.
Derdiyan, “Size şunu söyleyebilirim ki, diasporadaki tüm Ermeni güçlerini ve partilerini birleştirmeyi amaçlayan toplantılar yapılıyor. Rejimi değiştirmek için değil, sadece demokratik yollarla belirli bir kişiyi görevden almak için” diye ekledi.
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